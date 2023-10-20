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  •   Binance 1 Aylık Bekleyişin Ardından Beklenen Haberi Verdi!

Binance 1 Aylık Bekleyişin Ardından Beklenen Haberi Verdi!

Özet

  • Binance, Euro yatırma-çekme işlemleri için Paysafe'in ortaklığını sonlandırmasının ardından yeni sağlayıcılarla ortaklıklar yaptığını açıkladı.
  • Kullanıcıların Euro işlemleri, banka kartları ve fiat bakiyeleriyle kripto para alım satımı gibi hizmetlerden faydalanabileceği belirtildi.
  • Bu adım, Binance'in Avrupa'daki düzenleyici sorunlar nedeniyle önemli bankacılık ortaklıklarıyla sorunlar yaşadığı bir dönemde geldi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:34
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası devi Binance, Euro yatırma ve çekme işlemleri için çeşitli fiat sağlayıcılarıyla ortaklıklar kurduğunu açıkladı. Bu hamle, Binance’in Euro yatırma ve çekme işlemleri için önemli bir bankacılık ortağı olan Paysafe’in kripto para borsası ile çalışmayı bırakmasından bir ay sonra geldi.

Binance’den Yeni Euro İş Birlikleri

Binance, önemli Euro bankacılık ortağı Paysafe‘in kendisiyle çalışmayı bırakmasından bir ay sonra, Euro işlemlerinin devam edebilmesi için çeşitli fiat sağlayıcılarıyla ortaklıklar kurduğunu açıkladı.

Kripto para borsasından yapılan açıklamada “Topluluğumuza çeşitli fiat hizmetleri sunmak için bir dizi yeni düzenlenmiş ve yetkili fiat ortağıyla anlaşmalar imzaladık. Kullanıcılar şimdiden yeni hizmetlere taşınmaya başladı.” denildi.

Ortaklıklardan doğan hizmetler arasında Açık Bankacılık ve SEPA/SEPA Instant aracılığıyla Euro işlemleri, banka kartları ve fiat bakiyeleriyle kripto para alım satımı ve SEPA/SEPA Instant ile kripto para alım satımı yer alıyor. “SEPA” ya da Birleşik Euro Ödeme İşlemleri Alanı, Avrupa Birliği’nde nakitsiz Euro ödemelerini mümkün kılan 36 ülkeyi kapsıyor.

Dahası Binance açıklamasında şunları not etti:

Fiat’ı kolayca kripto paraya ve tekrar fiat’a dönüştürebilmek, kripto paraların küresel olarak benimsenmesinin devam ettirmenin çok önemli bir parçasıdır. Kripto para satın almanın veya satmanın kolay bir yolu olmadığında, bu alanda yeni olan kullanıcılar kripto para satın alma veya satma sürecini sezgisel olmayan ve korkutucu bulabilir. Fiat hizmetleri sunmak, kripto para ekosistemindeki tüm katılımcılara önemli bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Binance’in Avrupa’da Karşı Karşıya Olduğu Sorunlar

Şu anda Binance başta ABD olmak üzere Almanya, Fransa, Hollanda gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde de birtakım düzenleyici sorunlarla karşı karşıya. Binance bu düzenleyici sorunlardan dolayı önemli bankacılık ortaklıklarıyla sorunlar yaşıyor.

Binance’in Euro için yeni ortaklıkları, Alman mali düzenleyici Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘nun (BaFin) kripto para borsasının saklama lisansı başvurusunu reddettiği yaz aylarında, kripto para borsasının bir başka büyük gerileme yaşamasının ardından geldi.

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