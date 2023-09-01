Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren analist, Solana‘nın (SOL) bir sonraki boğa döngüsünde muazzam bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü. İşte kıdemli analistten çarpıcı açıklamalar!
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Coin Bureau sunucusu Guy Turner yeni açıklamalarında dijital varlık projelerinin kripto alanında SOL ile rekabet etmesi nedeniyle Solana’nın büyük bir yükselişe geçebileceğini belirtti. Uzman analist şunları söyledi:
Solana bir sonraki kripto boğa piyasasında ciddi bir potansiyele sahip olabilir. Bunun nedeni, yeni Layer-1’lerin çoğunun kendilerini Solana rakibi olarak damgalamış olmasıdır. Önceki döngüde en iyi performansı gösteren kripto paraların, kendilerini Ethereum rakibi olarak damgalayan kripto paralar olduğunu düşünün. Sonunda hem ETH hem de Ethereum rakipleri büyük kazançlar elde etti. Bir sonraki döngüde SOL ve tüm Solana rakipleri için benzer bir senaryonun oynandığını görmemiz mümkün. Ancak bu durum Ethereum’un Layer 1 yarışmasını henüz kazanmadığını varsayıyor ki hatırlayacağınız üzere durum böyle görünüyor.
Yatırımcı aynı zamanda 200 dolar seviyesindeki kilit desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Binance Coin’e (BNB) de ağırlık verdi. BNB’nin fiyat hareketinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e karşı açtığı davada yaşananlar da dahil olmak üzere, büyük ölçüde ABD’deki düzenleyici gelişmeler tarafından belirleneceğine inandığını vurguladı. Analist konu hakkında şunlar belirtti:
Artık BNB’nin son zamanlardaki en düşük seviyelerinden toparlanıp çıkamayacağı temel olarak Binance’te ne olacağına bağlı. ABD yetkilileriyle yapılan anlaşmalar gibi, üzerinde çalışıldığı bildirilen olumlu düzenleyici gelişmeleri birdenbire görmeye başlarsak, BNB bu haber üzerine yukarı yönlü bir patlama yaşayabilir. Alternatif olarak Binance’e yönelik düzenleyici baskılar devam ederse BNB zarar görmeye devam edebilir. Grafiklerin önerdiği budur, ancak size teknik özelliklerin borsa token’ları ile pekiyi çalışmadığını hatırlatacağım. Eğer 200 dolar seviyesinin altına düşerse BNB için öngörülemeyen destek bölgeleri oluşabilir.