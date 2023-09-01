Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren analist, Solana‘nın (SOL) bir sonraki boğa döngüsünde muazzam bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu öne sürdü. İşte kıdemli analistten çarpıcı açıklamalar!

Solana’da Yükseliş Beklentisi!

Coin Bureau sunucusu Guy Turner yeni açıklamalarında dijital varlık projelerinin kripto alanında SOL ile rekabet etmesi nedeniyle Solana’nın büyük bir yükselişe geçebileceğini belirtti. Uzman analist şunları söyledi:

Solana bir sonraki kripto boğa piyasasında ciddi bir potansiyele sahip olabilir. Bunun nedeni, yeni Layer-1’lerin çoğunun kendilerini Solana rakibi olarak damgalamış olmasıdır. Önceki döngüde en iyi performansı gösteren kripto paraların, kendilerini Ethereum rakibi olarak damgalayan kripto paralar olduğunu düşünün. Sonunda hem ETH hem de Ethereum rakipleri büyük kazançlar elde etti. Bir sonraki döngüde SOL ve tüm Solana rakipleri için benzer bir senaryonun oynandığını görmemiz mümkün. Ancak bu durum Ethereum’un Layer 1 yarışmasını henüz kazanmadığını varsayıyor ki hatırlayacağınız üzere durum böyle görünüyor.

Binance Coin’de Kilit Seviye!

Yatırımcı aynı zamanda 200 dolar seviyesindeki kilit desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Binance Coin’e (BNB) de ağırlık verdi. BNB’nin fiyat hareketinin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e karşı açtığı davada yaşananlar da dahil olmak üzere, büyük ölçüde ABD’deki düzenleyici gelişmeler tarafından belirleneceğine inandığını vurguladı. Analist konu hakkında şunlar belirtti: