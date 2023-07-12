Okuma Süresi: 2 Dakika

Ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 11 Temmuz’da XRPUP ve XRPDOWN kaldıraçlı tokenler’ini 25 Temmuz’da listeden çıkaracağını duyurdu. Bu duyuru, düzenleyici kurum ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hem Haziran ayının başında Binance’e hem de 2020’nin sonunda Ripple’a kayıtsız menkul kıymetler satışı yaptıkları iddiasıyla dava açmasının ardından gelmesi XRP coin yatırımcılarını korkuttu.

Binance’den XRP İçin Kötü Haber

Dev kripto para borsası Binance, 25 Temmuz’da saat 09.00’da kullanıcıların XRP’de long (uzun) ya da short (kısa) pozisyon almalarını sağlayan kaldıraçlı XRPUP ve XRPDOWN tokenler’ini listeden çıkaracağını açıkladı.

Kripto para borsasından yapılan açıklamada, kullanıcıların kaldıraçlı tokenler’in listeden çıkarılacağı tarihten sonra satmadan tutmaları halinde bu token’lerin o zamanki net fiyat üzerinden Tether‘in ihraç ettiği stablecoin USDT‘ye dönüştürüleceği belirtildi.

Kaldıraçlı tokenler, yatırımcılara XRP gibi belirli kripto paralara olan maruziyetlerini artırma şansı verdikleri için kripto para piyasasında önemli bir yere sahiptirler. Bu kaldıraçlı tokenler, token’de kaldıraçlı işlem açmaya gerek bırakmayan, token’in kaldıracağını gerçek zamanlı olarak ayarlayan karmaşık bir algoritma sayesinde temel kripto paranın fiyatındaki düşüşlere veya çıkışlara göre bir değer yaratılmasını sağlar.

XRP Fiyatı İçin Ne Anlama Geliyor?

SEC‘in XRP piyasasındaki iki büyük oyuncu olan Binance ve Ripple’a çeşitli menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla dava açması sonrası dev kripto para borsasının XRPUP ve XRPDOWN tokenler’ini listeden çıkardığı iddiası oldukça önemli. Bazıları bunun XRP coin’in de listeden çıkarılmasını takip edebileceğini belirterek yatırımcıları uyarıyor olsalar Binance’den bu yönde resmi bir açıklama gelmediği sürece tüm bu iddialar birer spekülasyon olarak kalacaklar.

Öte yandan Ripple’ın XRP‘si, üç haftadır sıkışıp kaldığı 0,47 dolar ile 0,49 dolar arasındaki hareketlerine devam ediyor. Önde gelen altcoin, son 24 saatte yüzde 0,02 düşüşle 0,4739 dolardan işlem görüyor.