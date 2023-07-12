Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   Binance Borsasından Dev Altcoin İçin Korkutan Çifte Token Sürprizi! 25 Temmuz Son!

Binance Borsasından Dev Altcoin İçin Korkutan Çifte Token Sürprizi! 25 Temmuz Son!

Özet

  • Kripto para borsası Binance, kısa süre önce Ripple'ın XRP'si için önemli bir duyuru yaptı.
  • Binance, 25 Temmuz'da kaldıraçlı tokenler XRPUP ve XRPDOWN'ı listeden çıkaracağını açıkladı.
  • Dev kripto para borsasının bu kararı XRP yatırımcılarını korkuttu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:16
12 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ürettiği hacimle dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 11 Temmuz’da XRPUP ve XRPDOWN kaldıraçlı tokenler’ini 25 Temmuz’da listeden çıkaracağını duyurdu. Bu duyuru, düzenleyici kurum ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) hem Haziran ayının başında Binance’e hem de 2020’nin sonunda Ripple’a kayıtsız menkul kıymetler satışı yaptıkları iddiasıyla dava açmasının ardından gelmesi XRP coin yatırımcılarını korkuttu.

Binance’den XRP İçin Kötü Haber

Dev kripto para borsası Binance, 25 Temmuz’da saat 09.00’da kullanıcıların XRP’de long (uzun) ya da short (kısa) pozisyon almalarını sağlayan kaldıraçlı XRPUP ve XRPDOWN tokenler’ini listeden çıkaracağını açıkladı.

Kripto para borsasından yapılan açıklamada, kullanıcıların kaldıraçlı tokenler’in listeden çıkarılacağı tarihten sonra satmadan tutmaları halinde bu token’lerin o zamanki net fiyat üzerinden Tether‘in ihraç ettiği stablecoin USDT‘ye dönüştürüleceği belirtildi.

Kaldıraçlı tokenler, yatırımcılara XRP gibi belirli kripto paralara olan maruziyetlerini artırma şansı verdikleri için kripto para piyasasında önemli bir yere sahiptirler. Bu kaldıraçlı tokenler, token’de kaldıraçlı işlem açmaya gerek bırakmayan, token’in kaldıracağını  gerçek zamanlı olarak ayarlayan karmaşık bir algoritma sayesinde temel kripto paranın fiyatındaki düşüşlere veya çıkışlara göre bir değer yaratılmasını sağlar.

XRP Fiyatı İçin Ne Anlama Geliyor?

SEC‘in XRP piyasasındaki iki büyük oyuncu olan Binance ve Ripple’a çeşitli menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla dava açması sonrası dev kripto para borsasının XRPUP ve XRPDOWN tokenler’ini listeden çıkardığı iddiası oldukça önemli. Bazıları bunun XRP coin’in de listeden çıkarılmasını takip edebileceğini belirterek yatırımcıları uyarıyor olsalar Binance’den bu yönde resmi bir açıklama gelmediği sürece tüm bu iddialar birer spekülasyon olarak kalacaklar.

Öte yandan Ripple’ın XRP‘si, üç haftadır sıkışıp kaldığı 0,47 dolar ile 0,49 dolar arasındaki hareketlerine devam ediyor. Önde gelen altcoin, son 24 saatte yüzde 0,02 düşüşle 0,4739 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Aman Aman! Son Piyasa Çöküşünü Bilen İsimden Bitcoin ve Altcoinler İçin Tehdit Gibi Uyarı!
Aman Aman! Son Piyasa Çöküşünü Bilen İsimden Bitcoin ve Altcoinler İçin Tehdit Gibi Uyarı!
Kripto Para Birimleri İçin Korkutan Sinyal: Yüzde 75 Azaldı, Daha Azalacak mı?
Kripto Para Birimleri İçin Korkutan Sinyal: Yüzde 75 Azaldı, Daha Azalacak mı?
Binance, BBW İçin Türkiye Bombasını Patlattı! İstanbul’da Gerçekleştirilecek!
Binance, BBW İçin Türkiye Bombasını Patlattı! İstanbul’da Gerçekleştirilecek!
Bernstein’den Korkutan Rapor! 152.000 BTC Tutan MicroStrategy Bu Tarihte Bitcoin Satabilir!
Bernstein’den Korkutan Rapor! 152.000 BTC Tutan MicroStrategy Bu Tarihte Bitcoin Satabilir!
1.5 Trilyonu Geçti! Balinalar Cüzdanlarına Bu Altcoin’den Yığıyor! Ufukta Ralli mi Var?
1.5 Trilyonu Geçti! Balinalar Cüzdanlarına Bu Altcoin’den Yığıyor! Ufukta Ralli mi Var?
SON DAKİKA! Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği Enflasyon Verileri Açıklandı! Şimdi Ne Olacak?
SON DAKİKA! Bitcoin ve Altcoinler’in Beklediği Enflasyon Verileri Açıklandı! Şimdi Ne Olacak?
Santiment’ten Yatırımcılara Uyarı: Bu İki Stablecoin’de Yükseliş Hızlanabilir!
Santiment’ten Yatırımcılara Uyarı: Bu İki Stablecoin’de Yükseliş Hızlanabilir!
Teknik “Yatırımcılar Ripple’ın XRP’sinde Kemerlerini Bağlasın” Diyor! İşte XRP Coin İçin Beklenen Rakam!
Teknik “Yatırımcılar Ripple’ın XRP’sinde Kemerlerini Bağlasın” Diyor! İşte XRP Coin İçin Beklenen Rakam!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023