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Kripto para sektörü şu sıralar ABD’den gelen regülasyon haberleri ile sarsılıyor ve birçok altcoin tehdit altında. Ethereum‘un (ETH) bile menkul kıymet olup olmadığının tartışıldığı şu günlerde önde gelen birçok kripto para birimi ise SEC tarafından resmen menkul kıymet olarak nitelendiriliyor. Binance ve Coinbase’e açılan davalardan hemen sonra ise ABD’nin bir başka devi, Robinhood da bununla ilgili açıklamada bulundu. Robinhood, üç kripto para için kötü haber verdi.

Robinhood bir kripto para borsası değil ve platform aynı zamanda popüler hisse senetlerinin satışı için kullanılıyor. Aslında milyonlarca kullanıcısı olan platformda yer alan kripto paraların bir istisna olduğu söylenebilir. Coinbase ve Binance’e açılan davalarda menkul kıymet oldukları vurgulanan ADA, MATIC ve SOL ise Robinhood cephesi tarafından dışlandı.

ADA, SOL ve MATIC, Robinhood’a Veda Ediyor

Robinhood, konu hakkında yayınladığı bir gönderide, 27 Haziran tarihi itibarıyla Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) için olan desteği kaldıracaklarını belirtti. Platform, düzenli olarak mevcut varlıkları değerlendirdiklerini vurgulayarak bunun aslında düzenli bir değerlendirme sonucu alınan karar olduğunun altını çizdi. Başka bir kripto paranın durumdan etkilenmediği belirtilirken fonların Robinhood üzerinde güvende olduğunun da altı çizildi.

ADA, SOL ve MATIC Düşüyor

Bu haberin duyurulmasından sonra üç kripto para da farklı şekilde durumdan etkilendi. Cardano son 24 saat içerisinde %5, Solana %1,2 ve MATIC ise %1,7 düşüş yaşadı. Görünüşe göre Cardano durumdan en kötü etkilenen kripto para birimi oldu. Aslında genel olarak kıyaslama yapıldığında son 7 günlük süreçte SOL %12, ADA %17 ve MATIC %15 düşüş yaşayarak neredeyse benzer oranlarda kayıplar yaşandığını ortaya koyuyor.

SEC tarafından menkul kıymet olarak görülen altcoinler ise bu üçü ile sınırlı değil. SEC, geçtiğimiz yıllar boyunca çok fazla altcoini menkul kıymet olarak nitelendirdi ve bunlar şöyle sıralanabilir:

2019- GLA

GLA 2020- META1, XRP

META1, XRP 2021- RVT, LOCKE, DUCAT

RVT, LOCKE, DUCAT 2022- mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT.

mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT. 2023- MNGO, BUSD, LUNA, MIR, UST, BXY, BTT, TRX, OMG, NGC, TKN, NGC, IHT, SOL, ADA, MATIC, FIL , SAND, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO, BNB, ATOM, MANA, ALGO ve COTI.

Bu da yatırımcıların yatırım yaparken çok dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.