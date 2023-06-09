Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   3 Popüler Altcoin Yatırımcısına Kötü Haber: ABD’li Dev Borsa, Kararını Açıkladı

3 Popüler Altcoin Yatırımcısına Kötü Haber: ABD’li Dev Borsa, Kararını Açıkladı

Özet

  • Binance ve Coinbase'e açılan davalar, sektördeki baskıyı artırdı.
  • Robinhood da SEC'nin radarındaki ADA, SOL ve MATIC'i delist etti.
  • 27 Haziran itibarıyla bu üç kripto para birimi Robinhood'tan delist edilecek.
19:18
9 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü şu sıralar ABD’den gelen regülasyon haberleri ile sarsılıyor ve birçok altcoin tehdit altında. Ethereum‘un (ETH) bile menkul kıymet olup olmadığının tartışıldığı şu günlerde önde gelen birçok kripto para birimi ise SEC tarafından resmen menkul kıymet olarak nitelendiriliyor. Binance ve Coinbase’e açılan davalardan hemen sonra ise ABD’nin bir başka devi, Robinhood da bununla ilgili açıklamada bulundu. Robinhood, üç kripto para için kötü haber verdi.

Robinhood bir kripto para borsası değil ve platform aynı zamanda popüler hisse senetlerinin satışı için kullanılıyor. Aslında milyonlarca kullanıcısı olan platformda yer alan kripto paraların bir istisna olduğu söylenebilir. Coinbase ve Binance’e açılan davalarda menkul kıymet oldukları vurgulanan ADA, MATIC ve SOL ise Robinhood cephesi tarafından dışlandı.

ADA, SOL ve MATIC, Robinhood’a Veda Ediyor

Robinhood, konu hakkında yayınladığı bir gönderide, 27 Haziran tarihi itibarıyla Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Solana (SOL) için olan desteği kaldıracaklarını belirtti. Platform, düzenli olarak mevcut varlıkları değerlendirdiklerini vurgulayarak bunun aslında düzenli bir değerlendirme sonucu alınan karar olduğunun altını çizdi. Başka bir kripto paranın durumdan etkilenmediği belirtilirken fonların Robinhood üzerinde güvende olduğunun da altı çizildi.

ADA, SOL ve MATIC Düşüyor

Bu haberin duyurulmasından sonra üç kripto para da farklı şekilde durumdan etkilendi. Cardano son 24 saat içerisinde %5, Solana %1,2 ve MATIC ise %1,7 düşüş yaşadı. Görünüşe göre Cardano durumdan en kötü etkilenen kripto para birimi oldu. Aslında genel olarak kıyaslama yapıldığında son 7 günlük süreçte SOL %12, ADA %17 ve MATIC %15 düşüş yaşayarak neredeyse benzer oranlarda kayıplar yaşandığını ortaya koyuyor.

SEC tarafından menkul kıymet olarak görülen altcoinler ise bu üçü ile sınırlı değil. SEC, geçtiğimiz yıllar boyunca çok fazla altcoini menkul kıymet olarak nitelendirdi ve bunlar şöyle sıralanabilir:

  • 2019- GLA
  • 2020- META1, XRP
  • 2021- RVT, LOCKE, DUCAT
  • 2022- mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT.
  • 2023- MNGO, BUSD, LUNA, MIR, UST, BXY, BTT, TRX, OMG, NGC, TKN, NGC, IHT, SOL, ADA, MATIC, FIL , SAND, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO, BNB, ATOM, MANA, ALGO ve COTI.

Bu da yatırımcıların yatırım yaparken çok dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
Fork Nedir? Hard Fork ve Soft Fork Nedir?
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Nedir? Nasıl Çalışır?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
İlgili Yazılar
Düşüşe Meydan Okudular: FLEX Coin (FLEX), Beldex (BDX) ve Terra (LUNC)! Sıradaki Hedefleri?
Düşüşe Meydan Okudular: FLEX Coin (FLEX), Beldex (BDX) ve Terra (LUNC)! Sıradaki Hedefleri?
Ayının Kripto Kahini İddialı! 6 Ay Sonra Yine Bildi!
Ayının Kripto Kahini İddialı! 6 Ay Sonra Yine Bildi!
Popüler Kripto Para Üçlü Dip Oluşturuyor! Bu Fiyattan Alınır Mı?
Popüler Kripto Para Üçlü Dip Oluşturuyor! Bu Fiyattan Alınır Mı?
Ünlü Analitik Şirketinden Kritik Rapor: Stablecoin’lerde Hareketlilik!
Ünlü Analitik Şirketinden Kritik Rapor: Stablecoin’lerde Hareketlilik!
Terra Luna Classic’te (LUNC) Yükseliş Hazırlığı! Ralli Gelecek Mi?
Terra Luna Classic’te (LUNC) Yükseliş Hazırlığı! Ralli Gelecek Mi?
Hong Kong Regülatörleri CBDC Çalışmaları İçin Kolları Sıvadı: Hong Kong Para Otoritesinden CBDC Raporu!
Hong Kong Regülatörleri CBDC Çalışmaları İçin Kolları Sıvadı: Hong Kong Para Otoritesinden CBDC Raporu!
Üst Düzey Yöneticiden Kripto Para Uyarısı: Bu Altcoinlere Dikkat!
Üst Düzey Yöneticiden Kripto Para Uyarısı: Bu Altcoinlere Dikkat!
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
ERC-20 Nedir? ERC-20 Tokenleri
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023