  Bitcoin 29 Bin Doları Aştı! İşte Ripple (XRP), Bitcoin SV (BSV), Stacks (STX) Gibi Altcoin’lerde Son Durum!

Yatırımcılar, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki son kazançların da gösterdiği gibi, piyasadaki olumlu havanın etkisiyle piyasayı yakından takibe almış durumda. Birçok piyasa uzmanı, diğer faktörlerin yanı sıra ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına ilişkin iyimserliğin piyasayı yükselttiğini tahmin ediyor. Buna ek olarak, Fed Başkanı Jerome Powell‘ın dün yaptığı konuşma sırasında yaz aylarında enflasyonda yaşanan düşüşten duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve ekonomide kayda değer bir güçlemenin ilerlemeyi tehdit etmediği sürece ek faiz artırımına gidilmeyeceğini ima etmesi de kripto para piyasasında memnuniyetle karşılanarak yükselişi destekledi gibi görünüyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor

Bitcoin‘in fiyatı 29 bin doları aştı. En büyük kripto para son 24 saate yüzde 3,29 yükselişle 29 bin 251 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in fiyatı son yedi gün yüzde 9’un üzerinde arttı. Kripto kralının günlük işlem hacmi ve piyasa değeri de sırasıyla yüzde 24,88 ve yüzde 3,31 artışla 16.39 milyar dolar ve 570.44 milyar dolara yükseldi.

En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatı şu anda son 24 saatte yüzde 2,23 artışla bin 584 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatteki hacmi yüzde 10,73 artışla 5.25 milyar dolara yükseldi. Son yedi gün içinde ETH’nin fiyatı son kazançlarının ardından yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi. Diğer büyük altcoin’ler arasında yer alan XRP‘nin fiyatı ise son 24 saatte yüzde 7,05 artışla 0,5178 dolara yükselirken, işlem hacmi yüzde 112,94 artışla 1.61 milyar dolara ulaştı. Öte yandan, Solana‘nın (SOL) aynı zaman diliminde fiyatı yüzde 9,81’lik kayda değer bir artışla 25,98 dolardan işlem görürken, hacmi yüzde 107,65 artışla 757.25 milyon dolara yükselmiş durumda.

Memecoinler piyasasının lideri Dogecoin‘in (DOLGE) fiyatı yüzde 2,11 artışla 0,05944 dolardan işlem görüyor ve işlem hacmi yüzde 2,24 düşüşle 119.70 milyon dolara geriledi. Öte yandan, Shiba Inu‘nun (SHIB) fiyatı şu anda yüzde 3,07 artarak 0,000006932 dolardan el değiştiriyor.

Dahası kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 2,97 artışla 1.11 trilyon dolara yükseldi ve son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 3,77 artışla 41.97 milyar dolara ulaştı. Buna ek olarak, Bitcoin’in hakimiyeti düne göre yüzde 0,27 arttı ve şu anda yüzde 51,47 seviyesinde bulunuyor. Kripto piyasası korku ve açgözlülük endeksi 49 seviyesinde ve genel piyasa duyarlılığının nötr olduğuna işaret ediyor.

Diğer Altcoin’lerdeki Son Durum

Kripto paraların fiyatlarındaki artış yatırımcıları memecoin’lerden Pepe coin‘e (PEPE) yönlendirdi. Popüler memecoin PEPE’nin fiyatı yazım sırasında yüzde 2,88 yükselişle 0,0000006447 dolardan işlem görüyor. Memecoin’in işlem hacmi ise düne göre yüzde 4,20 düşüşle 38.86 milyon dolara geriledi.

Bitcoin SV ağının yerel varlığı BSV’nin fiyatındaki son önemli sıçramanın da gösterdiği gibi, son zamanlarda kayda değer çıkış yaptı. Bu yazının hazırlandığı sırada BSV’nin fiyatı yüzde 26,36 yükselişle 53,1 dolara yükselirken, son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 61,58 artışla 274.94 milyon dolara ulaştı. Özellikle, fiyatı son yedi gün içinde yaklaşık yüzde 60 arttı.

Stacks‘ın (STX) fiyatı son 24 saatte yüzde 13,07 artarak 0,6051 dolar yükseldi ve son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 26,60 artışla 65.93 milyon dolara çıktı. Fiyatındaki son artış, bugünkü seansta en çok kazananlar arasında yer almasını sağlarken, fiyatını son yedi günde yaklaşık yüzde 26 artırdı

Dahası ApeCoin‘in (APE) fiyatı, piyasadaki olumlu havaya rağmen yüzde 2,94 düşüşle 1,07 dolardan işlem görüyor. Buna ek olarak, bir günlük hacmi de yüzde 29,32 düşüşle 37.57 milyon dolara geriledi. Bununla birlikte altcoin’in fiyatı son 7 günde yaklaşık yüzde 3’lük artışla hafta boyunca pozitif bölgede kalmayı başardı.