XRP ve Dogecoin piyasanın genelinden daha iyi performans gösteriyor. Peki bu yükselişin sebebi ne? Kısa vadede XRP ve DOGE yatırımcılarını neler bekliyor? Güncel fiyat analizi, piyasa beklentileri ve kritik seviyeleri ele alıyoruz. Bitcoin (BTC) 40.375 dolara mini bir atak başlattı, yazı hazırlandığı sırada 40.500 dolardan alıcı buluyor.

Ripple (XRP)

XRP’nin yükselişi, Ripple‘ın kurucusu Brad Garlinghouse’un şirketinin SEC’in davasına karşı devam eden savunmasının “beklenenden çok daha iyi” gittiğini söylemesiyle, ödeme tokenleri için olumlu bir havanın ortasında geldi.

CoinMarketCap’e göre kripto piyasasının toplam kapitalizasyonu %2,8 azalarak 1,87 trilyon dolara geriledi. Bitcoin’in hakimiyet oranı (genel kripto piyasası kapitalizasyonundaki payı) 0,3 puan düşerek %40,7’ye geriledi. Ripple kurucusu Brad Garlinghouse perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan bir davaya karşı devam eden savunmasının “beklenenden çok daha iyi” gittiğini söylediğinden, XRP’nin yükselişi tetiklendi. Ödeme protokolünde XRP kullanan Ripple, SEC’in XRP tokeninin ABD yatırımcılarına kayıtlı olmayan bir menkul kıymet olarak verildiği ve satıldığı yönündeki iddiasına itiraz ediyor.

XRP, hafifçe geri çekilmeden önce cuma günü Asya saatlerinde 0,75 dolardan 0,80 dolara kadar olan direnci kırdı. Mevcut satın alma gücü devam ederse, tokenler 0,82 dolar ve üzeri seviyeleri geri kazanabilir.

Yatırımcılar yasal bir davanın sona ermesini genel bir yükseliş işareti olarak gördüğünden, gelen haberler XRP için hep itici güç oldu. Örneğin, şubat ayında, davayla ilgili önemli belgelerin gizliliğinin kaldırılacağına hükmedildiği için XRP %22 yükseldi.

Dogecoin (DOGE)

DOGE’nin yükselişi, Tesla CEO’su Elon Musk‘ın popüler sosyal medya platformu Twitter’ın tamamını devralmayı teklif etmesiyle geldi. Musk, %9,2 hisseye sahip ve Twitter’ı hisse başına 54,20 dolar değerlemeyle almayı teklif etti. DOGE perşembe günkü 0,13 dolar seviyelerinden cuma sabahı 0,15 dolarlık dirence yükseldi. Mevcut fiyat hareketi, fiyatların 0,11 dolardan yükseldiği mart ayından bu yana DOGE‘nin daha geniş bir yükseliş trendine devam ettiğini gösterebilir.

Musk’ın Twitter’daki potansiyel katılımı doğrudan Dogecoin ile ilgili değil. Ancak bazı analistler, Dogecoin‘in büyümesini ve gelişmesini açıkça destekleyen Musk’ın, tokeni Twitter’a entegre edebileceğini düşünüyor. Kryptomon Pazarlama Müdürü Tomer Nuni geçen hafta yazdığı bir notta, “Spekülasyon, reklamverenlerin Twitter’daki reklamlar ve diğer kullanımlar için DOGE’ye ödeme yapabileceği yönünde” dedi.

“Tesla, mallarını DOGE ile ödeme yeteneğini ortaya çıkardığında da aynı şeyin olduğunu gördük. Dolayısıyla spekülasyon, Tesla’nın yaptığı gibi, Musk’ın işletmeleri ve hisselerinin kriptoyu kabul etmeye başlamasıyla ilgili olabilir.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.