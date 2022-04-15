Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda yakaladığı düşüş ivmesi ile birlikte kritik fiyat seviyelerine geriledi. Hafta içerisinde birden fazla kez 40.000 doların altına gerileyen Bitcoin, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 40.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydetti. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

Ripple (XRP)

Son 1 aylık zaman diliminde kaydettiği yukarı yönlü atak girişimlerine karşın birden fazla kez 0,85 dolar direncinden reddedilen XRP, Bitcoin’in kritik fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi. Ancak XRP, hafta içerisinde 0,68-0,70 dolar destek bandından başlattığı yükseliş hareketleri ile birlikte piyasadaki düşüş eğilimine rağmen son 24 saatlik zaman diliminde de %7’ye yakın bir değer artışı kaydetti. Kaydettiği son değer artışlarının ardından 0,77 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlayan XRP, 0,85 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaştı. Aynı zamanda XRP, piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında da son 24 saatlik zaman diliminde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlık oldu.

Waves (WAVES)

Mart ayının son gününde 62 dolar fiyat seviyelerine ulaşarak yeni bir ATH kaydeden WAVES, Nisan ayının başından bu yana oldukça yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetti. WAVES, son haftalarda piyasadaki düşüş eğilimi ile birlikte de kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte son 1 ayın en düşük fiyat seviyeleri olan 21 dolar fiyat seviyesine geriledi. 21 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlayan WAVES, ATH seviyesinden de önemli ölçüde uzaklaşmış oldu.

Zilliqa (ZIL)

Son dönemlerde oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydeden ZIL, son 1 aylık zaman diliminde de 0,040 dolar fiyat seviyelerinden 0,21 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. ZIL, Nisan ayı içerisinde 0,25 dolar ATH seviyesine önemli ölçüde yaklaşsa da piyasadaki düşüş eğilimi ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi. Son haftalarda da düşüş hareketlerine hız kazandıran ZIL, 0,11 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 0,10 dolar destek seviyesine önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.