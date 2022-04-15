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Dogecoin’in Kurucu Ortağından Elon Musk’a Sert Eleştiri!

Dogecoin'in kurucu ortağı, Elon Musk'ın Twitter'ı 43 milyar dolara satın alma teklifine karşı sert eleştirilerde bulundu.
13:20
15 Nisan 2022
Dogecoin'in Kurucu Ortağından Elon Musk'a Sert Eleştiri!
Yazar: Emre Aydıner

Dogecoin‘in kurucu ortağı Jackson Palmer, milyarder iş adamı Elon Musk‘ın sosyal medya devi Twitter‘ı 43 milyar dolara satın alma teklifine karşı eleştiride bulundu.

Dogecoin’in Kurucu Ortağı Elon Musk’ı Eleştirdi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na teklifinin ifade özgürlüğü için “iyi” olduğunu söylerken, bazıları, Elon Musk’ın gençlerin çevrimiçi taciz konusundaki sicili nedeniyle en etkili sosyal medya platformlarından birini devralması gereken son kişi olduğunu savundu.

Palmer, Twitter’ın düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini başlatan dünyanın en zengin adamıyla herhangi bir “özgürlük” türünü ilişkilendirmenin “oldukça etkileyici bir zihinsel jimnastik” gerektirdiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Palmer, kripto para birimi topluluğuna viral bir tweet göndererek, kripto para sektörünün güçlü bir kartel tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Ayrıca Dogecoin kurucu ortağı, 2015 yılında “toksik” kripto para birimi topluluğuyla yollarını ayırdıktan sonra artık kripto ile ilgili herhangi bir konuyu tartışmayacağını söylemişti.

Palmer, Musk’ı Dolandırıcı Olarak Nitelendirdi

Dogecoin’in kurucu ortağı Palmer, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaptı bir açıklama ile Dogecoin‘in ana destekçilerinden biri olan Musk’ı “kendini emen bir dolandırıcı” olarak nitelendirdi.

Musk’ın tartışmalı hamlesi birçok analist tarafından tahmin edildi. Elon Musk, %9,2 pasif hisseyi aldıktan ve en büyük hissedarı olduktan sonra Tesla patronu, maksimum hissesini %14,9 ile sınırlamamak için Twitter’ın yönetim kuruluna katılma planından geri adım attı.

Ancak Tesla CEO’sunun Twitter‘ı ele geçirme planının muhtemelen ters gideceği bekleniyor. Konuya aşina bir kaynağa atıfta bulunan The Information tarafından hazırlanan bir rapora göre, Musk’ın teklifi şirketin yönetim kurulu tarafından “istenmeyen” olarak görüldü.

Öyle ki Sosyal medya platformunun en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Alwaleed bin Talal Al Saud, bir tweet ile anlaşmayı çoktan reddetti.

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