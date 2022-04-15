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Van de Poppe Güncel Listesini Açıkladı! Bu 5 Kripto Para Analistin Takibinde

Önde gelen kripto para analisti Michael Van de Poppe radarındaki 5 altcoin'i paylaştı.
12:15
15 Nisan 2022
Van de Poppe Güncel Listesini Açıkladı! Bu 5 Kripto Para Analistin Takibinde
Yazar: Emre Aydıner

Ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, dijital varlıklar için önemli fiyat bölgelerini vurgulayarak gözünü diktiği beş altcoin‘i takipçileri ile paylaştı.

Michale Van de Poppe, Takibindeki 5 Altcoin’i Açıkladı

Önde gelen kripto para analisti Van de Poppe, 582.800 Twitter takipçisine, piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto para birimi olan Cardano ile yalnızca Bitcoin ile eşleştirilmiş 0.00002690 BTC (1.08 dolar) seviyesini geri alması durumunda ilgilenmeye başlayacağını söyledi.

Alternatif olarak, kripto analisti, Cardano‘nun 0,00001931 BTC’nin (0,77 dolar) altına düşmesi durumunda alım olacağını da açıklamalarına ekledi.

ADA, daha yüksek seviye talep etmedikçe veya destek için yeşil bölgeye geri dönmedikçe bu altcoin‘le pek ilgilenmiyoruz.

Popüler altcoin Cardano (ADA), içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla 0,0000236 BTC veya 0,95 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Ünlü analist listesinde ikinci sırada, geliştiricilere birlikte çalışabilir blok zincirleri oluşturmak için araçlar sunan merkezi olmayan bir ağ olan Cosmos‘un yerel varlığı ATOM‘a yer verdi.

Van de Poppe, ATOM’un 21.19 dolar fiyat seviyesi civarındaki aralığa düşmesi durumunda hızlı bir ilgi artışı yaşayacağını belirtti.

ATOM, Bu aralıkta hala düşük bir ilgi ile karşı karşıya. ”

Piyasa değeri bakımından 22. sırada yer alan Cosmos, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla 23.97 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Harmony, Elrond ve SKALE

Van de Poppe,  takip ettiği üçüncü kripto para biriminin ise, akıllı sözleşme özellikli ölçeklenebilir blok zinciri Harmony‘nin yerel varlığı ONE olduğunu belirtti.

Kripto analisti ve trader, ONE’ın Bitcoin ile eşleştirildiğinde 0.00000280 BTC (0,11 dolar) seviyelerine düşmesi durumunda satın alınacağını dile getirdi.

“Onu hala bekliyorum.”

ONE, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla  0.00000301 BTC veya 0.12 dolardan alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Ünlü analist, listesinde 4. sırada ölçeklenebilir akıllı sözleşme özellikli blok zinciri Elrond‘un (EGLD) yardımcı program token’ına yer verdi. Van de Poppe, EGLD’nin 199,23 dolar fiyat seviyesi civarında bir direnç bölgesinin üzerine çıkması veya 128,04 dolar fiyat seviyesine düşmesi durumunda ilgisini çekeceğini söyledi.

“Bunun bu aralığın dışına çıkması veya likidite için dipleri süpürmesiyle ilgileniyoruz.”

Elrond, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla 154 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Van de Poppe, listesinde son sırada Ethereum ölçeklendirme ağı SKALE’nin (SKL) yerel token’inine yer verdi.

Van de Poppe, bir ralliden sonra SKL’nin fiyatının önemli ölçüde geri çekildiğini ve 0.1816 dolar ile 0.1852 dolar arasında bir fiyatın kendisini ilgilendireceğini söyledi.

Ağır koşu, şimdi düzeltme yapıyor ve SKL ile ilgilenmeye başladığım bir alana bakıyorum, çünkü burada da ağır bir düzeltme gördük.

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