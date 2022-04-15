Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 38.000 dolar fiyat seviyelerinin altına düşmesi durumunda değer kayıplarına hız kazandırabileceğini savundu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni Youtube yayınında güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin adına kısa vadede kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 38.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarına hız kazandırabileceğini savundu. Bitcoin’in 38.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ihtimaline dikkat çeken analist, değer kayıplarının 32.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini dile getirdi. Ayrıca analist, 32.000 dolar destek seviyelerinin de kaybedilmesi durumunda 29.000 dolar fiyat seviyelerinde piyasada bir alış baskısı oluşabileceğini ifade etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 40.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu altcoin, Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği düşüş hareketlerinin ardından çift haneli değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), Nisan ayı başlarında 3.500 dolar fiyat seviyelerinden reddedilmesinden bu yana piyasadaki düşüş eğilimi ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 3.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekeleştirmelidir.