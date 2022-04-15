X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?

Analist, lider kripto para birimi Bitcoin adına kısa vadede kritik öneme sahip olabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.
10:33
15 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 38.000 dolar fiyat seviyelerinin altına düşmesi durumunda değer kayıplarına hız kazandırabileceğini savundu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, yeni Youtube yayınında güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin adına kısa vadede kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 38.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarına hız kazandırabileceğini savundu. Bitcoin’in 38.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ihtimaline dikkat çeken analist, değer kayıplarının 32.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini dile getirdi. Ayrıca analist, 32.000 dolar destek seviyelerinin de kaybedilmesi durumunda 29.000 dolar fiyat seviyelerinde piyasada bir alış baskısı oluşabileceğini ifade etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 40.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu altcoin, Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği düşüş hareketlerinin ardından çift haneli değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), Nisan ayı başlarında 3.500 dolar fiyat seviyelerinden reddedilmesinden bu yana piyasadaki düşüş eğilimi ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 3.000 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekeleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!
Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!
Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Popüler Kripto Para Cüzdanı MetaMask, Yeni İşlevini Başlattı!
Popüler Kripto Para Cüzdanı MetaMask, Yeni İşlevini Başlattı!
Piyasada Düşüş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum
Piyasada Düşüş Devam Edecek Mi? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin (BTC) ve AVAX Bu Seviyelere Düşebilir! Detaylı Analiz!
Bitcoin (BTC) ve AVAX Bu Seviyelere Düşebilir! Detaylı Analiz!
Ünlü Kripto Firmasından Büyük Tahmin: Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olacak?
Ünlü Kripto Firmasından Büyük Tahmin: Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olacak?
Peter Brandt’tan İddialı Tahmin! Bitcoin (BTC), İki Yıl Sonra Bu Seviyeyi Görebilir
Peter Brandt’tan İddialı Tahmin! Bitcoin (BTC), İki Yıl Sonra Bu Seviyeyi Görebilir
Piyasada Yön Yukarıya Mı Döndü? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum ve Kritik Seviyeler
Piyasada Yön Yukarıya Mı Döndü? Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum ve Kritik Seviyeler
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
NFT’imi Kiraya Vermek İstiyorum: Bebek Fluffy’ler Geliyor!
Fenerbahçe’nin Kalecisinden Anlamlı NFT Projesi: Her Şey Çocuklar İçin!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022