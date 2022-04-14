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Sandbox Coin, MANA Coin ve Ceek Coin Son Yorumlar!

Popüler metaverse altcoinleri için kritik seviyeler hangileri? Yatırımcıları kısa vadede hangi senaryolar bekliyor?
22:04
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) yeniden kararsız hareketlerine başladı ve fiyat akşam saatlerinde 40.000 doların da altına sarktı. Piyasalardaki belirsizliği besleyen küresel ölçekte birçok gelişme var bunların başında da Ukrayna gerilimi geliyor. FED, enflasyon ve pandeminin yeniden canlanma ihtimali derken risk piyasaları eski zor günlerine geri dönüyor. Peki metaverse yatırımcıların odağında olan SAND, MANA ve CEEK Coin için son yorumlar neler?

Sandbox Coin

Birçok yatırımcı SAND veya Sandbox Coin olarak isimlendirse de SAND aslında bir tokendir. Kendi ana ağına sahip olan kripto paralar Coin şeklinde isimlendirilirken farklı ağlarda üretilen kripto paralara token ismi veriliyor. SAND ise Ethereum ağında üretilmiş ERC-20 tokenidir. Yazı hazırlandığı sırada 2,75 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor.

Token sahipleri son yükselişte önemli kar satışları yaptı. Birçok altcoindeki bu sorun SAND yatırımcılarını da etkiliyor. Bitcoin ile yüksek korelasyonu gereği yatırımcıların Bitcoin dönüşünü bekleyerek giriş yapması daha kazançlı olabilir. Mevcut güçlü destek 2,62 ve güçlü direnç 3,20 dolardır. Orta vadede 4,46 dolar hedefi açıktır.

MANA ve CEEK Coin Son Yorumları

Decentraland (MANA) yazı hazırlandığı sırada 2,11 dolardan alıcı buluyor. MACD, CCI ve Stokastik RSI olumlu ve Bitcoin yeniden 40.000 doların üzerinde tutunabilirse 2,22 ve 2,34 dolar hedefleri kısa vadede gelebilir. Güçlü destek ise 2,01 dolardır, yatırımcıların bu bölgeyi dikkate alması faydalı olabilir.

CEEK Coin, özellikle Türk yatırımcıların yoğun ilgisine maruz kalıyor. Hatta çoğu zaman Türk borsalarından birinin en büyük hacmi CEEK/USDT paritesinde gördüğüne şahit olduk. Son yükselişinde de Türk borsasındaki hacim küresel işlem hacminin %82’sini temsil ediyordu. Önemli bir detay olduğu için projedeki Türk yatırımcı yoğunluğunu aklımızın bir kenarında tutmak gerekir. Yaklaşık 1 haftadır hacim geçmiş döneme göre iyileşti.

Listeleme haberleri CEEK fiyatını 0,567 direncinin üzerine taşıdı. Ancak bu direnci desteğe çeviremediği için yazı hazırlandığı sırada 0,49 dolardan alıcı buluyor. Majör destekler 0,44 ve 0,46 bölgesidir. Fiyat 0,38 dolar desteğini kaybettiği senaryoda 0,285 desteğine düşüş yaşanabilir. Yukarda belirttiğimiz direnci aşıldığı senaryoda ise 0,732 dolar direnci hedeflenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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