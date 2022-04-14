X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   2022’de Bitcoin ve Altcoinler İçin 5 Büyük Tehlike!

2022’de Bitcoin ve Altcoinler İçin 5 Büyük Tehlike!

5 büyük tehlikeyi göz ardı etmemiz gerekiyor. Bitcoin ve altcoinleri baskılayacak bu 5 gelişme beklediğimizden daha büyük zararlara yol açabilir.
21:35
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paralar 2022 yılının ilk çeyreğinde zor günler yaşadı ve piyasadaki belirsizlik arttıkça riskler büyüyor. Geçmişte de kripto paraların sürekli olarak yükseldiği, yatırımcıların aylarca para kazandığı günler yaşamadık. Bugünlerde ise küresel ölçekte yaşanan gelişmeler risk piyasalarını çok daha ciddi şekilde baskılıyor. Popüler kripto analisti Lark Davis piyasaları bekleyen 5 büyük tehlikeyi ele aldı.

Altcoinler İçin Büyük Tehlike

Listenin başında “durgunluk” (Recession) geliyor. Durgunluk ekonomilerin normal bir parçasıdır. Bir durgunluk yaşarsak, bu ne anlama gelir? Hisse senedi piyasaları için, durgunluk yaşadığımızda, kripto paralarımız genellikle durgunluk olmadan altı aydan bir yıl öncesine kadar en kötü performanslarını sergilerler. Durgunluk sırasında, altcoin ve Bitcoin yatırımları çok daha kötü performans gösterebilir. Durgunluklardan sonra, piyasaların oldukça hızlı toparlanması bekleniyor ancak bu süre zarfında zor günler yaşayacağız.

Faiz oranları, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Faiz artırımının devam ettiği senaryoda piyasaları düşmeye devam edecek. Eski günlere dönmek beklediğimizden uzun sürebilir, FED ve diğer merkez bankaları artan enflasyon karşısında faiz artışlarına bu yıl devam etme kararı aldı.

Enflasyon, Türkiye’deki yatırımcılar bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Çift haneli enflasyonlara alıştık. Hatta birçok insana göre hali hazırda üç haneli enflasyon rakamlarıyla mücadele ediyoruz. ABD için mevcut enflasyon oranı %8,5 ve bu rakam 40 yılın zirvesi. FED çok yakın bir gelecekte gerçekten enflasyonu düşürmeye başlamazsa, piyasaların enflasyona karşı düşük performans göstermesi şaşırtıcı olmayacak.

Rusya ve FED

Rusya gerilimi, yaklaşık bir buçuk aydır Ukrayna’ya saldırıyor ve hedeflerine ulaşana kadar Rusya’nın geri adım atmaya niyeti yok. Ukrayna, birçok önemli gıda ürününün en büyük üreticisidir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki insanlar bu gıda maddelerine güveniyor ve eğer Ukrayna’nın arzı piyasaya girmezse, siyasi sistemlerde büyük bozulma, büyük açlık krizleri yaşanabilir. Bu nedenle, Ukrayna sınırlarının ötesinde çok geniş kapsamlı etkileri var ve ayrıca, özellikle mal taşımacılığı için yakıt fiyatları artmaya devam edecek.

Dikkate almamız gereken son şey, Federal Rezerv‘in ipoteğe dayalı menkul kıymetleri satma olasılığını gündeme getirmesidir. Halihazırda ellerinde bulundurdukları varlıklardan ayda 95 milyar dolara kadar satabileceklerini açıkladılar. Gerçek şu ki, FED varlıklarındaki aylık 95 milyar dolardan kurtulacak, bu da hazine bonosu sona erme tarihine geldiğinde, daha fazlasını satın almıyorlar demektir. Hisse senedi piyasaları üzerinde büyük bir baskı oluşturabilecek ipoteğe dayalı menkul kıymetler satmaya başlarlarsa, bu kripto piyasaları için iyi olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Lyn Alden, Bitcoin (BTC) ve Altcoin Tahminini Paylaştı!
Lyn Alden, Bitcoin (BTC) ve Altcoin Tahminini Paylaştı!
Terra (LUNA), Solana ve Shiba Coin Yorumları!
Terra (LUNA), Solana ve Shiba Coin Yorumları!
Son Bir Ayda Sadece Bu 3 Altcoin Kazanç Sağlattı!
Son Bir Ayda Sadece Bu 3 Altcoin Kazanç Sağlattı!
Analist İddialı: Bu 3 Altcoin 100X Yapabilir!
Analist İddialı: Bu 3 Altcoin 100X Yapabilir!
Metaverse Coinlerde Son Durum: Ceek, Sandbox ve Bu Altcoin!
Metaverse Coinlerde Son Durum: Ceek, Sandbox ve Bu Altcoin!
Piyasaya Güncel Bakış: XRP, ZIL ve WAVES Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: XRP, ZIL ve WAVES Son Durum!
Van de Poppe Güncel Listesini Açıkladı! Bu 5 Kripto Para Analistin Takibinde
Van de Poppe Güncel Listesini Açıkladı! Bu 5 Kripto Para Analistin Takibinde
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
NFT’imi Kiraya Vermek İstiyorum: Bebek Fluffy’ler Geliyor!
Fenerbahçe’nin Kalecisinden Anlamlı NFT Projesi: Her Şey Çocuklar İçin!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022