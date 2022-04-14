Kripto paralar 2022 yılının ilk çeyreğinde zor günler yaşadı ve piyasadaki belirsizlik arttıkça riskler büyüyor. Geçmişte de kripto paraların sürekli olarak yükseldiği, yatırımcıların aylarca para kazandığı günler yaşamadık. Bugünlerde ise küresel ölçekte yaşanan gelişmeler risk piyasalarını çok daha ciddi şekilde baskılıyor. Popüler kripto analisti Lark Davis piyasaları bekleyen 5 büyük tehlikeyi ele aldı.

Altcoinler İçin Büyük Tehlike

Listenin başında “durgunluk” (Recession) geliyor. Durgunluk ekonomilerin normal bir parçasıdır. Bir durgunluk yaşarsak, bu ne anlama gelir? Hisse senedi piyasaları için, durgunluk yaşadığımızda, kripto paralarımız genellikle durgunluk olmadan altı aydan bir yıl öncesine kadar en kötü performanslarını sergilerler. Durgunluk sırasında, altcoin ve Bitcoin yatırımları çok daha kötü performans gösterebilir. Durgunluklardan sonra, piyasaların oldukça hızlı toparlanması bekleniyor ancak bu süre zarfında zor günler yaşayacağız.

Faiz oranları, listenin ikinci sırasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Faiz artırımının devam ettiği senaryoda piyasaları düşmeye devam edecek. Eski günlere dönmek beklediğimizden uzun sürebilir, FED ve diğer merkez bankaları artan enflasyon karşısında faiz artışlarına bu yıl devam etme kararı aldı.

Enflasyon, Türkiye’deki yatırımcılar bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Çift haneli enflasyonlara alıştık. Hatta birçok insana göre hali hazırda üç haneli enflasyon rakamlarıyla mücadele ediyoruz. ABD için mevcut enflasyon oranı %8,5 ve bu rakam 40 yılın zirvesi. FED çok yakın bir gelecekte gerçekten enflasyonu düşürmeye başlamazsa, piyasaların enflasyona karşı düşük performans göstermesi şaşırtıcı olmayacak.

Rusya ve FED

Rusya gerilimi, yaklaşık bir buçuk aydır Ukrayna’ya saldırıyor ve hedeflerine ulaşana kadar Rusya’nın geri adım atmaya niyeti yok. Ukrayna, birçok önemli gıda ürününün en büyük üreticisidir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki insanlar bu gıda maddelerine güveniyor ve eğer Ukrayna’nın arzı piyasaya girmezse, siyasi sistemlerde büyük bozulma, büyük açlık krizleri yaşanabilir. Bu nedenle, Ukrayna sınırlarının ötesinde çok geniş kapsamlı etkileri var ve ayrıca, özellikle mal taşımacılığı için yakıt fiyatları artmaya devam edecek.

Dikkate almamız gereken son şey, Federal Rezerv‘in ipoteğe dayalı menkul kıymetleri satma olasılığını gündeme getirmesidir. Halihazırda ellerinde bulundurdukları varlıklardan ayda 95 milyar dolara kadar satabileceklerini açıkladılar. Gerçek şu ki, FED varlıklarındaki aylık 95 milyar dolardan kurtulacak, bu da hazine bonosu sona erme tarihine geldiğinde, daha fazlasını satın almıyorlar demektir. Hisse senedi piyasaları üzerinde büyük bir baskı oluşturabilecek ipoteğe dayalı menkul kıymetler satmaya başlarlarsa, bu kripto piyasaları için iyi olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.