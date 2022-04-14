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  •   625 Milyon Dolarlık Kripto Para Saldırısında Yeni Gelişme!

625 Milyon Dolarlık Kripto Para Saldırısında Yeni Gelişme!

Tarihin en büyük siber saldırılarından biriydi, saldırganlara dair önemli bir detay ortaya çıktı.
20:24
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Axie Infinity’nin Ronin köprüsü geçtiğimiz ayın sonunda hacklendi ve yaklaşık 625 milyon dolarlık kripto para çalındı. Kripto para projeleri bugüne kadar çok fazla siber saldırı gördü ancak en büyüğü Ronin saldırısı olarak tarihe geçti. Hack olayıyla alakalı yeni gelişme dakikalar önce ortaya çıktı. İşte detaylar.

Ronin Saldırısının Failleri

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Koreli hack grubu Lazarus’un Axie Infinity bağlantılı Ronin köprüsünden 600 milyon dolardan fazla kripto paranın çalınmasında parmağı olduğunu açıkladı. Hazine Bakanlığı perşembe günü yaptırım listesine bir Ethereum adresi ekledi. Cüzdan profili uzmanı Nansen, perşembe günü onaylanmış adresi “Ronin Bridge Exploiter” olarak etiketlendiğini açıkladı.

Grubun üyeleri FBI tarafından aranıyor.

Yazı hazırlandığı sırada bu cüzdan 148.000 Ethereum tutuyordu. Cüzdanın Ronin saldırganları tarafından yönetildiği biliniyor. Kripto analitik firması Chainalysis, adresin “Ronin hackine karıştığını” doğruladı.

Ronin Köprüsü Hacklendi

Ethereum blockchainine bağlı olan P2E oyunu Axie Infinity’nin arkasındaki şirket Sky Mavis, daha hızlı ve daha ucuz işlemleri desteklemesine izin veren bir yan zincir olan Ronin’i hayata geçirmişti. Geçtiğimiz ay saldırıya uğrayan Ronin 173.600 ETH ve 25,5 milyon USDC kaybetti. Saldırı yapıldığı sırada bu varlıkların toplam değeri 625 milyon dolar civarındaydı.

Kripto tarihindeki en büyük siber saldırılar arasında yer alan hack olayı Hazine Bakanlığı tarafından da yakından izleniyor. Hazine yaptırım ofisi ilk kez Lazarus’un elinde olduğu iddia edilen bir kripto cüzdanını kara listeye aldı.

Yaptırım listesine alınan 0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96 Ethereum adresi EtherScan’de “Ronin köprüsünü hedef alan bir saldırıya karıştığı bildirildi” şeklinde işaretlendi. Cüzdanın tuttuğu 147.753.03 ETH mevcut piyasa değerinde yaklaşık 444 milyon dolar değerindedir.

Lazarus geçmişte kripto endüstrisindeki birçok siber saldırıyla ilişkilendirilmişti. Mart 2020’de Hazine Bakanlığı, Lazarus grup üyeleri tarafından çalınan kripto fonlarının aklanmasına yardımcı olduğuna inanılan kişilere yaptırım uygulamak için harekete geçti. Kara listeye alınan cüzdanın merkezi borsalara ve ABD’de merkezi bulunan kripto uygulamalarına erişiminin kısıtlanması bekleniyor. Saldırganlar ellerindeki varlıklar “mikser” diye tabir edilen sistemlere göndererek bunları aklıyor.

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