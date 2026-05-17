Çin ABD ve BAE’den Dubai’de 276 kişilik kripto aşk dolandırıcılığı operasyonu

  • 🚨 Dubai’de $BTC adı altındaki aşk dolandırıcılığı operasyonunda 276 kişi yakalandı.
  • 🌎 Çin, ABD ve BAE polisi dokuz ayrı suç şebekesini çökertti.
  • 🧠 Mağdurlar duygusal bağla kandırılıp kripto projelerine dahil ediliyordu.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, birden fazla ülkenin ilk kez ortak hareket ederek kripto dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir dönem başlatması.
Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polis güçleri, Dubai’de bugüne kadarki ilk ortak operasyonlarını gerçekleştirerek uluslararası kripto para dolandırıcılığına karşı büyük bir adım attı. Bu operasyon, özellikle sosyal medya üzerinden romantik ilişki kurma bahanesiyle yürütülen kripto yatırım dolandırıcılıklarını hedef aldı.

1 Üç ülkenin iş birliğiyle dev operasyon
2 Dubai’de dokuz farklı çete dağıtıldı
3 Küresel iş birliğiyle sınır ötesi mücadele vurgusu

Üç ülkenin iş birliğiyle dev operasyon

Operasyon kapsamında dokuz farklı mekanda eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve toplam 276 kişi gözaltına alındı. Hem teknik imkanlar hem de istihbarat paylaşımıyla yürütülen bu operasyonun detayları Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, özellikle son yıllarda hızla yayılan “kripto aşk tuzakları” nedeniyle mağduriyetlerin arttığını ve sınır ötesi polis iş birliğinin artan bu tehdide karşı kaçınılmaz hale geldiğini duyurdu. Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kurbanlarla duygusal yakınlık geliştirip, “yüksek kazanç vaadi”yle kripto projelerine dahil olmalarını sağladı. Bu tür vakalar, Çin’den ABD’ye ve farklı ülkelerde ciddi maddi kayıplara yol açtı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilisi, ‘Polis teşkilatımız, benzer suçlara karşı başka ülkelerle de uygulamalı iş birliğini artırarak ortak operasyonlara devam edecek. Bu tarz yapıları kökten ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz’ şeklinde açıklama yaptı.

Çin, ABD ve BAE, operasyonun ardından iş birliğine devam edeceklerini belirtti. Söz konusu ortaklık sadece bu operasyonla sınırlı değil; benzer uluslararası organize suç örgütleri için de ortak takip mekanizmaları oluşturulması planlanıyor.

Dubai’de dokuz farklı çete dağıtıldı

Baskınlar sırasında dokuz adet dolandırıcılık merkezi devre dışı bırakıldı. Polis yetkilileri, uluslararası arenada bugüne kadar tespit edilen en kapsamlı romantik ilişkiye dayalı kripto para dolandırıcılığı yapılanmasının bu operasyonla dağıtıldığını aktardı. Şüpheliler arasında hem organizatörler hem de kurbanları sosyal medya üzerinden manipüle eden kişiler tespit edildi.

Kripto aşk dolandırıcılığında genellikle uzun süren sohbetlerle güven oluşturan dolandırıcılar, bir süre sonra kurbanlara “güvenli, hızlı kazançlı” diye nitelendirilen kripto para yatırımlarına yönlendiriyor. Piyasa uzmanları, bu yöntemle çok sayıda kişinin önemli miktarda birikimini kaybetmiş olabileceğini belirtiyor.

Xinhua Haber Ajansı yaptığı açıklamada, operasyonun Dubai’deki suç örgütlerinin çözülmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak görüldüğünü aktardı.

Xinhua’dan yapılan duyuruda, “Çin, ABD ve BAE polisi birlikte dokuz dolandırıcılık yuvasını ortadan kaldırdı ve 276 şüpheliyi yakaladı” ifadelerine yer verildi.

Küresel iş birliğiyle sınır ötesi mücadele vurgusu

Yetkililer, bu tür romantik temalı kripto para dolandırıcılıklarının her geçen gün daha karmaşık hale geldiğine dikkat çekiyor. Farklı ülkelerde örgütlenen çeteler, mağdurların duygusal zaaflarını suistimal ederek onları yüksek meblağlı kripto yatırımlarına ikna ediyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı operasyonun ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde başka ülkelerle ortak çalışmalara devam edilerek bu suç ağlarının tümüyle dağıtılmasının hedeflendiğini duyurdu. Kuruma göre, mağdurların haklarının korunması ve yeni tuzakların önlenmesi ana öncelik olacak.

Uzmanlar, bu tür ortak operasyonların, kripto para piyasasındaki dolandırıcılığa karşı uluslararası arenada emsal teşkil edebileceği görüşünde. Dubai’de gerçekleştirilen bu operasyon, yapay romantik ilişkiler üzerinden yürütülen dolandırıcılıklara karşı farklı ülkelerin birlikte hareket ettiğini net şekilde gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
