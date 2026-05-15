Claude AI eski bir cüzdan yedeğinde Bitcoin şifresini buldu kullanıcı 5 BTC’ye tekrar erişti

Yapay zeka teknolojilerinin kripto para ekosisteminde yarattığı yeni güvenlik ve kurtarma yöntemleri son günlerde dikkat çekiyor. Bu hafta X platformunda cprkrn kullanıcı adıyla bilinen bir kişi, üniversite yıllarından kalan bilgisayarında sakladığı eski bir Bitcoin cüzdanındaki şifreyi Claude adlı yapay zeka aracı yardımıyla çözdüğünü açıkladı. Bu olay, hem cüzdan şifrelerinin unutulması sorununa getirdiği çareyle hem de veri gizliliği tartışmalarıyla gündeme geldi.

Cüzdanın kurtarılma süreci

cprkrn, yaklaşık sekiz hafta boyunca geleneksel yöntemlerle şifreyi çözmeyi denedi. Özellikle btcrecover isimli hizmeti kullanarak, kiraladığı bir grafik işlemci birimiyle yaklaşık 3,5 trilyon farklı olasılığı test etti ve bu süreçte yalnızca 15 dolarlık işlem gücü harcadı. Ancak tüm bu denemeler başarısız oldu; çünkü asıl şifre doğru yerde, eski yedek dosyaların arasında gizliydi.

Claude’nin katkısı ise burada öne çıktı. Yapay zeka destekli analiz aracı, on binlerce yapılandırılmamış dosyanın bulunduğu eski bilgisayarda adeta dijital bir adli inceleme yaptı. Bu incelemede Aralık 2019’dan kalma bir wallet.dat yedeği açığa çıkarıldı. Claude, bu yedeği eski bir defterde unutulmuş bir şifre parçasıyla eşleştirdi ve sonunda kullanıcı Blockchain.com cüzdanındaki beş Bitcoin’e yeniden ulaşmayı başardı.

“HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT,” ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı paylaşan cprkrn, yapay zekanın bu başarısından dolayı Anthropic’in CEO’su Dario Amodei’nin adını bir sonraki çocuğuna vereceğini esprili bir dille belirtti.

Kayıp coinler ve yapay zekanın etkisi

On-chain analiz yapan uzmanlar, şu an milyonlarca kayıp Bitcoin olduğunu tahmin ediyor. Bitcoin’in 80 bin dolara yaklaşan fiyatı göz önüne alındığında, yalnızca küçük bir kurtarma oranı dahi milyarlarca doların piyasaya tekrar girmesi anlamına gelebilir. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in bu seviyelerde seyretmesi, kurtarılan cüzdan başına elde edilen meblağın büyüklüğünü artırıyor.

Yapay zeka destekli dosya inceleme yöntemleri, Lionsgate Network gibi geleneksel kurtarma servislerinin yanında yeni bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu yöntemin işe yaraması için kullanıcıların cüzdan yedeklerini veya şifre parçalarını bir şekilde saklaması gerekiyor. Tamamen kaybolmuş veya fiziksel olarak imha edilmiş donanımlar söz konusu olduğunda yapay zekanın da sınırları mevcut.

Gizlilik endişeleri ve güvenlik riskleri

İşin bir diğer yüzünde ise gizlilik riski yer alıyor. cprkrn, wallet dosyalarını ve bilgisayarının tüm içeriğini bulut tabanlı bir yapay zekaya yükledi. Bu durum, birçok güvenlik uzmanının odaklandığı önemli bir tehdit. Çünkü bulut servislerinde tutulan bu tür dosyalar, kalıcı olarak saklanabilir ve farklı amaçlarla kullanılabilir.

Anthropic’in daha önce yayımladığı araştırmalara göre, gelişmiş yapay zeka modelleri kripto kütüphanelerindeki açıkları bulabiliyor ve sıfır gün zafiyetlerini istismar edebiliyor. Söz konusu yetenekler bir kullanıcıya eski cüzdanındaki Bitcoin’i bulmakta yardım ederken, aynı tekniklerle kötü niyetli kişiler başkalarının verilerini de tarayabilir. Bu nedenle sektör uzmanları, büyük miktarlarda kripto varlık saklayan kişilerin veri güvenliğini ön planda tutması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, yapay zeka geleneksel kripto para kurtarma yöntemlerine yeni bir alternatif sundu. Fakat bu yenilikler, kişisel gizlilik ve güvenlik başta olmak üzere bazı riskleri de beraberinde getiriyor.