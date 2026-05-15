Bitcoin önemli destek üzerinde tutunurken 86.000 dolar hedefi gündeme geldi

Bitcoin son dönemde 79.000 ile 81.500 dolar aralığında işlem görüyor. Piyasa teknik analizlerinde özellikle BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna ilişkin alım sinyalleri dikkat çekiyor. Bu karışık görünüm, analistler arasında farklı fiyat beklentilerinin oluşmasına neden oldu. Kimi uzmanlar ana destek bölgelerinin korunması halinde 85.000–86.000 dolar seviyelerine hızlı bir yükseliş olabileceğini söylerken, bazıları ise göstergelerdeki ivme kaybının kısa vadeli baskıyı artırabileceğini belirtiyor.

Kritik destek bölgesi test ediliyor

Kripto analizleriyle bilinen Ali Martinez, Bitcoin’in nisan başından beri koruduğu yükselen kanalın alt bandını yeniden test ettiğine dikkat çekti. Analistin 4 saatlik grafiğine göre mevcut destek seviyesi 79.700 dolar civarında seyrediyor. Tarihsel olarak bu trend çizgisi Bitcoin’de yaklaşık %10–11’lik yükselişlerin başlangıcı olarak öne çıkıyor.

Geçmişte benzer yapılar tekrarlandığında fiyat kısa sürede kanalın üst direnç bölgesine yönelmişti. Şu anda görünüm temkinli olsa da, fiyatın 79.600–81.000 dolar aralığında dalgalanması piyasanın kararsız kaldığına işaret ediyor. Analistler bu seviyeden yaşanacak olası bir sıçramada ilk hedefin 86.000 dolar olduğunu belirtiyor.

Bitcoin’in 79.000 dolar civarındaki kritik desteği koruması halinde yeni bir rallinin mümkün olabileceği, ancak destekten aşağıya sarkması halinde hızlı bir düşüş riski bulunduğu yorumları ön planda.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’de son işlem fiyatı 81.426 dolar düzeyinde ve son 24 saatte %2,69’luk bir artış kaydedildi.

Piyasada kararsızlık ve zayıf ivme sinyalleri

Teknik göstergelerdeki farklı sinyaller, analistlerin piyasaya yaklaşımını bölmüş durumda. ReddBanksss adlı portföy yöneticisi ve trader, 13 Mayıs’taki analizinde temel göstergelerin zayıflamaya başladığına dikkat çekti. Özellikle RSI’da görülen ortalama altı hareketin, yeni bir düşük seviye ile sonuçlanabileceği vurgulandı.

Analistlerin çoğu güçsüz alıcı hacmi ve düşen ivmeye işaret ederken, kısa vadedeki sıkışık seviyeler ön plana çıkıyor. 79.000 ile 83.500 dolar direnç bandı ve 76.000–77.000 dolar desteği piyasada kritik öneme sahip. Bu seviyeler üzerinde kalabilirse yükseliş umutları korunuyor; aksi durumda fiyatın 74.000 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

Teknik göstergeler ve IBIT etkisi

TradingView verilerine göre Bitcoin için teknik göstergeler tarafsız bir görünüm sunuyor. RSI, MACD, Stokastik RSI gibi osilatörler güçsüz bir yön tayini ortaya koysa da, hareketli ortalamalarda orta ve uzun vadeli pozitif eğilim dikkat çekiyor. 200 günlük ortalamanın bulunduğu 82.000 dolar civarı, güçlü bir direnç noktası olarak izleniyor.

Bitcoin’e endeksli IBIT ETF’inde ise son bir ayda %11’in üzerinde değer artışı yaşandı. 2024 başında piyasaya çıkan IBIT, kısa sürede yönetilen varlık miktarı bakımından öne çıktı ve şu anda tahmini 61–67 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. ETF fiyatı 45–46 dolar aralığında hareket ediyor ve spot Bitcoin ile paralel bir performans izliyor.

IBIT’te hareketli ortalamalardaki yükseliş eğilimi, kurumsal yatırımcıların piyasaya olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Teknik analizde bu durum genellikle destek seviyelerinin alıcılar tarafından güçlü şekilde savunulduğunun işareti sayılıyor.

Piyasa beklentileri ve kısa vade öngörüleri

Bitcoin şu an dar bir bantta dalgalansa da, birçok analist önümüzdeki dönemde fiyatın 78.000–79.000 dolar aralığında tutunması halinde 85.000–86.000 dolar hedefinin yeniden gündeme gelebileceğine inanıyor. Diğer yandan, olası bir destek kaybı piyasada 74.000–75.000 dolara kadar açılabilecek aşağı yönlü bir hareketin önünü açabilir.

Teknolojik analizlerle beraber ETF akışları, makroekonomik veriler ve piyasa duyarlılığı da kısa vadede izlenmesi gereken başlıca faktörler olarak öne çıkıyor. Volatilitenin yüksek kaldığı ortamda, yatırımcılar dikkatli ve risk yönetimine öncelik veren bir yaklaşımı tercih ediyor.