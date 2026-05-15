Senato Bankacılık Komitesi Clarity Act’i 15-9 ile onayladı Bitcoin 81.000 doların üzerine çıktı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, uzun süredir tartışılan Clarity Act adlı kripto para düzenleme yasa tasarısını 15’e 9 gibi net bir oy oranıyla onayladı. Söz konusu yasa, kripto piyasasında açık regülasyon çerçevesi oluşturmayı hedefliyor. Komite Başkanı Tim Scott, oylama sırasında son dakikada müzakerelere yeni değişiklikler ekleyerek daha geniş destek elde etti. Bu hamle ile Scott, iki Demokrat senatörün de desteğini kazanmayı başardı.

Kripto parada hızlı yükseliş

Yasa tasarısıyla ilgili gelişmeler kripto paraların genelinde pozitif bir hava yarattı. Bitcoin, producer price index verisinin ardından hafta içinde gerilediği seviyelerden toparlanarak yeniden 81.000 dolar sınırını aştı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin Asya seansında 81.055 dolardan işlem gördü. Yirmi dört saatte yüzde 2,3, son yedi günde ise yüzde 1,9’luk artış kaydedildi.

Altcoin piyasasında ise XRP öne çıkıyor. XRP, yüzde 4,5 yükselişle 1,49 dolara ulaşırken, haftalık bazda yüzde 7,6 ile en iyi performansı gösterdi. Dogecoin yüzde 3 artışla 0,1159 dolara, BNB yüzde 2’lik yükselişle 681 dolara, solana ise yüzde 2 artışla 91 dolara çıktı.

Clarity Act’te yasal süreç devam edecek

Clarity Act’in oylanması, ABD’de kripto varlık piyasasına ilişkin düzenlemelerde son aylardaki en önemli iki partili girişim olarak görülüyor. Yasanın bir sonraki durağı, daha önce Tarım Komitesi’nde parti çizgileriyle geçen benzer bir tasarı ile birleştirilmesi olacak. Birleşmiş haliyle yasa Senato Genel Kurulu’nda oylanacak, ardından Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek.

Ancak, bazı önemli maddeler hala tartışma konusu. Özellikle kolluk kuvvetleriyle ilgili düzenlemeler ile etik kurallar, bazı Demokratlar için destek şartı olarak öne çıkıyor. Bu noktaların yasanın gelecekteki seyri üzerinde belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Regülasyonun piyasa etkileri

XRP’nin son dönemde gösterdiği performans, yasal belirsizliklerin azalmasına bağlanıyor. Hatırlanacağı üzere, XRP uzun süre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple Labs’e karşı yürüttüğü dava kapsamında ciddi fiyat baskısı yaşamıştı. Şimdi ise kripto piyasasının çerçevesi netleştikçe fiyat üzerindeki yapısal yük azalıyor.

Layer-2 platformu Morph’un ekosistem sorumlusu Renna Ba, Clarity Act’in ödeme amaçlı stabilcoin’leri yatırım araçlarından ayırarak küresel ödeme endüstrisine hukuki zemin getirdiğini belirtti. Bu sayede sektördeki projelerin daha fazla özgüvenle hareket edebileceği ifade ediliyor.

ZX Squared Capital’in kurucu ortağı CK Zheng ise düzenleyici adımların Bitcoin’de ayı piyasasının ilk çeyrekte sona ermiş olabileceği görüşünü güçlendirdiğini aktardı. Zheng, Bitcoin’in tepeden yaşadığı yaklaşık yüzde 50’lik düzeltmenin 2022 döngüsündeki yaklaşık yüzde 78’lik düşüşe kıyasla daha sığ olduğunu ve Bitcoin’in giderek daha az dalgalanan, olgun bir varlık sınıfına dönüştüğünü söyledi. Yatırımcılardan gelen 8,5 milyar dolarlık ilgi ve yüzde 11,5’lik temettü oranı sunan STRC tercihli hisse ürününün de bu tabloyu desteklediği vurgulandı.

Tüm bu olumlu havaya rağmen, jeopolitik ve ekonomik riskler etkisini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına gerek olmadığı yönündeki açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında yükseliş gözlendi; bunun enflasyon kaygılarını artırdığı bildiriliyor. Asya Pasifik borsaları yüzde 1,1 ekside günü kapatırken, ABD hisse vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüş yaşadı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise 4 baz puan artarak yüzde 4,52’ye ulaştı.

Japonya’da üretici fiyatlarının yıllık bazda 2023’ten beri en hızlı yükselişi sergilemesi sonrası, 10 yıllık devlet tahvil faizi 7 baz puan birden arttı. Dolar ise global belirsizlik ortamında üst üste beşinci gün yükseldi.