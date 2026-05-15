Kripto Para Hukuku

Tether’in dondurduğu 344 milyon USDT için New York’ta mahkeme talebi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether’in dondurduğu 344 milyon USDT için mağdurlar mahkemeye başvurdu.
  • Cüzdanlar, OFAC tarafından İran Devrim Muhafızları ile ilişkilendirildi ve erişim engellendi.
  • Avukat Gerstein, ABD yasalarına göre fonların mağdurlara aktarılabileceğini savundu.
  • ⚡ Tether’in teknik altyapısı sayesinde dondurulan USDT mağdurlara devredilebilir.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan yeni bir dava dosyasında, Tether’in dondurduğu 344 milyon dolarlık USDT’nin mağdurlara devredilmesi talep edildi. Bu talep, İran bağlantılı terör saldırılarıyla ilgili kesinleşmiş tazminat kararlarının yerine getirilmesi amacıyla sunuldu. Davayı yürüten avukat Charles Gerstein, onlarca yıldır ödenmeyen tazminatları kripto para transfer altyapısı üzerinden tahsil etmeye çalışan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Tether ve ABD Yaptırımları
2 USDT’nin Teknik Kontrolleri ve Yargı Süreci
3 Mahkemeye Sunulan Temel Görüşler

Tether ve ABD Yaptırımları

Tether, dünyanın en büyük stabilcoinlerinden USDT’yi çıkaran şirket olarak biliniyor. Şirket, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım listesindeki iki Tron cüzdanını İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkilendirdikten sonra, bu adreslerdeki 344.149.759 USDT’ye erişimi engelledi. Davacılar, mahkemeden bu tutarın dondurulan adreslerden alınarak kendi avukatlarının yönetimindeki yeni bir cüzdana aktarılmasını istiyor.

Dava dosyasında yer alan alacaklılar arasında 1997’de Kudüs’te Hamas tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısının mağdurları ve yakınları bulunuyor. Bu kişiler, İran’ın destek verdiği terör saldırıları nedeniyle ABD mahkemelerinde milyarlarca dolara varan tazminat kararları elde etmişti. Ancak kararların önemli bir kısmı uzun süredir tahsil edilemiyor.

USDT’nin Teknik Kontrolleri ve Yargı Süreci

Bitcoin ve Ethereum gibi merkezi olmayan kripto paralardan farklı olarak, Tether yönetimi USDT üzerinde çeşitli idari yetkilere sahip. Bu sayede şirket, şüpheli cüzdanları dondurabiliyor, adresleri kara listeye alabiliyor ve istenirse bakiyeleri sıfırlayarak başka bir adrese yeni tokenlar gönderebiliyor. Dosyada, OFAC’ın yaptırımlarına uyum kapsamında bu yetkinin zaten kullanıldığı, şimdi de ABD’li mağdurlar lehine fon devri gerçekleştirilebileceği savunuluyor.

Konuyla ilgili sunulan belgelerde Gerstein, olayın hukuki boyutunun Kuzey Kore bağlantılı Arbitrum davasına kıyasla daha net olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore’ye bağlı Lazarus Grubu ile bağlantılı saldırıda elde edilen bazı kripto varlıklar üzerinde mülkiyetin kime ait olduğu tartışmalıydı. Ancak bu davada, OFAC’ın açıkça Tron cüzdanlarını İran Devrim Muhafızları ile ilişkilendirdiği ve ilgili varlıkların devlet destekli terörün bir parçası olarak kabul edilebileceği aktarılıyor.

Mahkemeye Sunulan Temel Görüşler

Davacı taraf, mevcut ABD yasalarına göre, devlet destekli terörizmin finansmanında kullanılan ve yaptırım uygulanan varlıkların mahkeme yoluyla mağdurlara aktarılabileceğini öne sürüyor. Sunulan başvurularda, “Tether’in sistemleri, dondurulan USDT’yi mağdurlara transfer etmeye teknik olarak uygun durumda.” ifadesiyle, şirketin yetki ve kontrolüne dikkat çekiliyor.

Gerstein’ın dosyasında, “Kripto altyapısı, yaptırım uygulanan dijital varlıkları dondurabiliyorsa, mahkemeler bu varlıkların mağdurlara aktarılmasını sağlayacak kararlar verebilir.” yaklaşımının savunulduğu görülüyor.

Olay, ABD’de kripto paraların hukuki ve teknik kontrol kapasitesiyle ilgili önemli emsal davalardan biri olma özelliği taşıyor. Hem teknik altyapının hem de mahkeme kararlarının uygulamadaki sınırları tartışmaya açılmış durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
