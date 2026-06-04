Bitcoin 24 saatte $1,5 milyarlık tasfiye dalgasıyla $62 binin altına indi

Bitcoin, Hong Kong saatiyle perşembe sabahı 62 bin doların altına geriledi. Son 24 saatte kripto para piyasasında 1,5 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon kapandı. Zorunlu satışların hız kazanması, piyasada son ayların en sert düşüşlerinden birini beraberinde getirdi.

Tasfiyelerde bitcoin ve ether öne çıktı

CoinGlass verilerine göre kripto para piyasalarında 208 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. Toplam kaybın 800 milyon doların üzerindeki bölümü bitcoin kaynaklı olurken, ether tarafındaki tasfiye tutarı 386 milyon dolara ulaştı.

Mini sözlük: Tasfiye, kaldıraçlı işlemlerde teminatın yetersiz kalması halinde pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. CoinGlass ise kripto para piyasalarındaki tasfiye, açık pozisyon ve türev veri akışını izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

CoinGlass verileri, son 24 saatte 208 binden fazla yatırımcının tasfiye edildiğini, kayıpların 1,5 milyar doları aştığını ve bunun büyük bölümünün bitcoin ile ether pozisyonlarında oluştuğunu gösterdi.

Piyasadaki bu sert geri çekilme, yüksek kaldıraç kullanan işlemlerde satış baskısını daha da artırdı. Fiyat düştükçe devreye giren otomatik kapatmalar, aşağı yönlü hareketin derinleşmesine yol açtı.

ETF çıkışları kurumsal talepteki zayıflığı işaret etti

Tasfiye dalgası, kurumsal talepte süren zayıflıkla aynı döneme denk geldi. SoSoValue verilerine göre yatırımcılar bu hafta ABD spot bitcoin ETF’lerinden yaklaşık 1 milyar dolar çekti. Böylece fonlardaki net çıkış serisi yeni bir eşiğe taşındı.

ABD spot bitcoin ETF’leri, doğrudan bitcoin fiyatını izleyen ve geleneksel borsa altyapısı üzerinden işlem gören yatırım araçları olarak öne çıkıyor. Bu ürünlerdeki para çıkışı, kurumsal ve geleneksel yatırımcı iştahına dair önemli bir gösterge olarak izleniyor.

Presto Research, bitcoin’deki zayıflığın tek başına kripto para piyasasına özgü bir nedenden çok, yatırımcı sermayesi için artan rekabeti yansıtabileceğini belirtti.

Gözler faiz beklentileri ve alternatif varlıklarda

Presto Research perşembe günü yayımladığı notta, bitcoin’de bu yıl görülen büyük geri çekilmelerin altın ve yapay zeka hisselerindeki yükselişlerle aynı dönemde yaşandığını aktardı. Şirkete göre bu tablo, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltmasıyla birlikte şekillendi.

Araştırma notunda, söz konusu ilişkinin sürmesi halinde bitcoin’deki olası toparlanmanın kripto para piyasasına özgü gelişmelerden çok daha geniş makroekonomik koşullara bağlı kalabileceği vurgulandı. Buna göre enflasyon kaygılarının hafiflemesi ve likiditeye duyarlı varlıklara yönelimin yeniden güçlenmesi belirleyici olabilir.

Son fiyat hareketi, kripto para piyasasında kısa vadeli yön arayışının yalnızca sektör içi gelişmelerle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Özellikle ETF akımları, faiz beklentileri ve yatırımcıların alternatif varlıklara yönelimi, bitcoin üzerindeki baskının ana başlıkları arasında yer aldı.