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Kripto Para

Citi, 2026’da Bitcoin saklama hizmetini başlatacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Citi, 2026 içinde Bitcoin saklama hizmetini başlatacağını açıkladı.
  • 📌 Banka, bu hizmeti Custody+ platformu üzerinden kurumsal müşterilere sunacak.
  • 💼 Müşteriler, geleneksel varlıklarla $BTC'yi aynı saklama sistemi içinde yönetebilecek.
  • 🕒 Citi, dijital varlık piyasasının 24 saat açık yapısına uygun altyapı hazırlıyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Citi, kripto varlık saklama hizmetini 2026 içinde devreye almayı planladığını açıkladı. Banka ilk aşamada Bitcoin için saklama hizmeti sunacak. Böylece kurumsal müşteriler, dijital varlıklarını geleneksel finansal ürünlerle birlikte aynı yapı içinde yönetebilecek.

İçindekiler
1 Custody+ platformu öne çıktı
2 İlk odak Bitcoin olacak
3 Kurumsal talep etkili oldu

Custody+ platformu öne çıktı

Banka, yeni hizmeti kısa süre önce tanıttığı Custody+ platformu üzerinden verecek. Bu yapı, Citi’nin geleneksel saklama çözümleriyle kripto varlık saklamayı bir araya getiriyor. Kurumsal müşterilerin farklı saklama düzenleri kurmadan hem klasik hem dijital varlıkları tek sistem üzerinden takip etmesi hedefleniyor.

Citi, 18 Ağustos’ta yaptığı duyuruda Custody+ platformunun yakın ve gerçek zamanlı saklama hizmetleri sunacağını belirtti. Banka, bu modelin hızlı takas gerektiren ve kesintisiz işleyen piyasalara uygun olacağını kaydetti.

Citi, Custody+ ile geleneksel saklama altyapısını kripto varlık hizmetleriyle birleştirerek kurumsal müşterilere tek sistem üzerinden erişim sağlamayı amaçlıyor.

Citi, ABD merkezli küresel bir bankacılık grubu olarak kurumsal bankacılık, saklama ve sermaye piyasaları alanlarında faaliyet gösteriyor. Bankanın bu adımı, büyük finans kuruluşlarının dijital varlıklara yönelik altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

İlk odak Bitcoin olacak

Açıklanan plana göre Citi Crypto Custody ilk etapta yalnızca Bitcoin için hizmet verecek. Banka, ilerleyen dönemde Ethereum veya başka kripto varlıkların eklenip eklenmeyeceğine dair henüz ayrıntı paylaşmadı.

Citi, dijital varlıkların günün her saati işlem görmesi nedeniyle hizmetin yılın ilerleyen dönemlerinde başlatılmasının planlandığını bildirdi. Banka ayrıca, dijital varlık mimarisini mevcut geleneksel saklama altyapısıyla entegre edeceğini ifade etti.

BaşlıkAçıklama
İlk desteklenen varlıkBitcoin
Planlanan başlangıç2026
Sunum kanalıCustody+ platformu
Hedef müşteri grubuKurumsal müşteriler

Kurumsal talep etkili oldu

Bankanın bu hamlesi, Bitcoin saklama hizmetlerine yönelik kurumsal talebin arttığı bir dönemde geldi. Finans kuruluşları, dijital varlıkları mevcut finansal ürünlerle birlikte taşıyabilecek düzenli ve kurumsal bir altyapı arayışını sürdürüyor.

Citi, yıllardır dijital varlık iş kolu için hazırlık yapıyor. Banka 2021’de kripto para faaliyetlerini genişletmiş ve dijital varlık ekibine yeni çalışanlar katmıştı. Son açıklama, bu hazırlıkların somut bir ürüne dönüşmeye yaklaştığını ortaya koydu.

Banka, dijital varlık piyasasında bankalar ve diğer finans kuruluşlarının artan katılımı sürerken kurumsal düzeyde saklama altyapısına ihtiyaç bulunduğu görüşünü koruyor.

Citi’nin stratejisi, geleneksel finans ile kripto varlık piyasası arasındaki operasyonel ayrımı azaltmayı amaçlıyor. Bitcoin saklama hizmetinin başlamasının ardından, bankanın başka dijital varlıklara yönelik adımlarının da sektör tarafından yakından izlenmesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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