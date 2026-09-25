Türkiye’nin kripto para gerçeği: Milyonlarca yatırımcı, 200 milyar dolarlık dev pazar

Son yıllarda Türkiye, geleneksel finans alışkanlıklarından dijital varlıklara doğru dikkat çekici bir geçiş yaşıyor. Yerel ve global kurumlar tarafından son üç yıl içerisinde yapılan araştırmalar; Türkiye’de kripto para kullanımının dünya çapında yüksek seviyelere ulaştığını, gençlerin tasarruf alışkanlıklarının değiştiğini ve enflasyondan korunma arayışının yatırım kararlarında önemli rol oynadığını ortaya koyuyor.

2025 ve 2026’da yayımlanan yeni uluslararası çalışmalar da bu tabloyu destekliyor. Chainalysis’ten IMF’ye, TRM Labs’tan Henley & Partners’a kadar farklı kurumların verileri, Türkiye’nin yalnızca yüksek kullanıcı sayısıyla değil; işlem hacmi, stablecoin talebi ve değişen yatırımcı davranışlarıyla da dünyanın önde gelen kripto pazarlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Peki Türkiye kripto para alanında dünya sıralamasında tam olarak nerede duruyor? Bu makalede farklı kurumların güncel araştırma ve verilerini bir araya getirerek Türkiye’nin küresel kripto ekosistemindeki konumuna cevap bulmaya çalışacağız.

Kripto parada global zirve: Nüfusun beşte biri ekosistemde

Küresel ölçekte dijital varlık sahipliğini inceleyen Triple-A, Cryptocurrency Ownership Data araştırmasında Türkiye’nin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. 2024 verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %19,3’ü kripto para sahibi. Bu oran Türkiye’yi BAE ve Singapur’un ardından dünyada üçüncü sıraya yerleştiriyor. Triple-A’nın küresel tahmini, Türkiye’de kripto varlıkların artık küçük bir yatırımcı grubuyla sınırlı kalmadığına işaret ediyor.

Bilinirlik %99’a ulaştı, ana motivasyon “hız”

Bu yüksek benimsenmenin yerel ölçekteki yansımasını Paribu tarafından hazırlanan Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2024 ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye’de kripto paraların bilinirlik oranı %99 seviyesine ulaşmış durumda.

-İşlem yapanların oranı %25,1’den %27’ye yükseldi.

-Kripto paralar, altının ardından en çok tercih edilen üçüncü yatırım aracı (%29) oldu.

-Kullanıcıların %75’i için en önemli avantajlar arasında işlemlerin hızlı olması ile taşıma ve saklama kolaylığı bulunuyor.

Gençlerde geleneksel yatırımın yerini dijital varlıklar alıyor

Kripto paraların demografik dinamiğini mercek altına alan Binance TR, gençlerin kripto varlıklara yaklaşımını inceleyen araştırmasında Z kuşağının kripto ekosistemine bakışını ortaya koyuyor. Bulgular, gençlerin kripto varlıkları yalnızca kısa vadeli kazanç sağlayan bir yatırım aracı olarak değil, teknoloji ve finansal özgürlükle ilişkilendirilen yeni bir finansal sistemin parçası olarak gördüğüne işaret ediyor.

Bu eğilimi destekleyen bir başka çalışma olan ING Türkiye Tasarruf Eğilimleri Araştırması da özellikle genç nüfusun yatırım tercihlerindeki dönüşümü ortaya koyuyor. Geleneksel yatırım araçları önemini korurken, kripto varlıklar genç yatırımcıların tasarruf seçenekleri arasındaki yerini giderek güçlendiriyor. Enflasyon karşısında birikimlerin değerini koruma arayışı da bu değişimin önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Chainalysis: Türkiye MENA’nın açık ara en büyük kripto pazarı

Türkiye’nin kripto para piyasasındaki ağırlığı blokzincir üzerindeki gerçek para hareketlerinde daha da net görülüyor. Chainalysis’in 2024 tarihli MENA kripto benimsenme araştırması Türkiye’yi MENA bölgesinin en büyük, dünyanın ise yedinci büyük kripto pazarı olarak göstermişti. Temmuz 2023-Haziran 2024 döneminde Türkiye’ye gelen zincir üstü kripto varlık değeri yaklaşık 136,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Chainalysis’in Ekim 2025’te yayımladığı 2025 MENA Crypto Adoption araştırması ise Türkiye pazarındaki büyümenin devam ettiğini gösterdi. Rapora göre Türkiye, yaklaşık 200 milyar dolarlık yıllık kripto işlem hacmiyle MENA bölgesinin açık ara en büyük pazarı konumunda bulunuyor. İkinci sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaklaşık 53 milyar dolarlık hacme sahip olması, iki pazar arasındaki farkın boyutunu ortaya koyuyor.

Chainalysis’in hesaplamasına göre 2021’in başından 2025 ortasına kadar Türkiye’ye yönelik toplam kripto girişleri yaklaşık 878 milyar dolara ulaştı. Ancak araştırma yalnızca büyümeye değil, yatırımcı davranışındaki değişime de dikkat çekiyor. Küçük ölçekli bireysel işlemlerde büyüme yavaşlarken, altcoinlere yönelik ilgi belirgin biçimde arttı. Türkiye’deki altcoin işlem hacminin 31 günlük hareketli ortalaması 2024’ün sonlarında yaklaşık 50 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 ortasında 240 milyon doların üzerine çıkarak stablecoin işlem hacmini geride bıraktı. Chainalysis bu eğilimi, bazı yatırımcıların ekonomik baskılar altında sermayelerini korumanın yanı sıra daha yüksek getiri arayışıyla daha riskli varlıklara yönelmesiyle ilişkilendiriyor.

IMF: Türk hanelerinin dörtte biri ile yarısı arasında kripto varlık bulunuyor

Türkiye’deki kripto kullanımının ulaştığı boyut artık uluslararası finans kuruluşlarının makroekonomik değerlendirmelerine de girmiş durumda. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 yılında yayımladığı Türkiye 2025 Article IV Consultation raporunda ülkedeki kripto varlık kullanımına özel olarak değindi.

IMF, çeşitli araştırma ve verilere dayanarak Türkiye’deki hanelerin dörtte biri ile yarısı arasında bir bölümünün bir tür kripto varlığa sahip olduğunu ve katılımın yükselmeye devam ettiğini belirtiyor. Rapora göre Türkiye kripto varlık benimsenmesinde küresel ölçekte 11. sırada bulunuyor. Stablecoinler ise özellikle dikkat çekiyor. IMF, makroekonomik oynaklık ve yüksek enflasyonun kripto varlıklara yönelik talebi değer saklama aracı ve yabancı para birimlerinin dijital alternatifi olarak artırabildiğini vurguluyor. Altcoin işlem hacimlerinin de son bir yılda ciddi biçimde yükseldiğine dikkat çekiliyor.

Henley: Türkiye incelenen ülkeler arasında 14. sırada

Türkiye’nin konumu yalnızca işlem hacmi veya kullanıcı sayısıyla ölçülmüyor. Henley & Partners’ın Eylül 2026’da yayımladığı Crypto Adoption Index 2026 araştırmasında Türkiye, incelenen 36 ülke arasında 14. sırada yer aldı ve 60 üzerinden 36,2 puan topladı. Türkiye kripto para alanı için kamu benimsenmesinde 5,8, altyapıda 4,5, inovasyon ve teknolojide 5,4, düzenleyici ortamda 7,2, ekonomik faktörlerde 6,5 ve vergi avantajında 6,8 puan aldı.

Türkiye kriptoda bireysel pazardan kurumsal döneme geçiyor

Londra merkezli kimlik doğrulama ve uyumluluk şirketi Sumsub’un Nisan 2026’da yayımladığı Türkiye Crypto Guide 2026 çalışması ise Türkiye pazarındaki farklı bir dönüşüme işaret ediyor. Sumsub Türkiye’yi dünyanın en aktif ve hızlı değişen kripto pazarlarından biri olarak nitelendirirken, ülkenin bireysel yatırımcıların sürüklediği yüksek büyüme döneminden giderek daha fazla kurumsal oyuncunun bulunduğu düzenlenmiş bir ekosisteme geçtiğini belirtiyor.

Raporda SPK’nın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeleri, MASAK yükümlülükleri, KYC süreçleri, işlem takibi ve Travel Rule uygulamaları yeni dönemin temel unsurları arasında gösteriliyor. Sumsub’a göre Türkiye’deki yüksek işlem hacmi artık daha sıkı uyumluluk ve denetim mekanizmalarıyla birlikte ilerliyor.

KuCoin araştırmasında yatırımcı oranı %52

Türkiye’deki bireysel yatırımcı profilinin dönüşümünü gösteren önemli araştırmalardan biri de KuCoin’in 2023 tarihli Understanding Crypto Users in Turkey araştırması. Araştırmaya göre 18-60 yaş arasındaki Türk yetişkinlerde kripto yatırımı yapanların oranı Kasım 2021’deki %40 seviyesinden Mayıs 2023’te %52’ye yükseldi. KuCoin, bu artışı Türk lirasındaki değer kaybının da etkisiyle kripto paraların enflasyona karşı alternatif bir değer saklama aracı olarak görülmesiyle ilişkilendirdi.

Eylül 2026 Chainalysis raporu ne söylüyor?

Chainalysis’in Eylül 2026’da yayımladığı 2026 Global Crypto Adoption Index, Türkiye’nin küresel kripto ekosistemindeki güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor. Temmuz 2025-Haziran 2026 dönemini kapsayan araştırmada Türkiye, yeterli veri bulunan 117 ülke arasında kripto benimsenmesinde 20. sırada yer aldı. Alt kırılımlarda Türkiye toplam kripto akışlarında 16., zincir üzerindeki kripto bakiyelerinde 19., ülke içi eşler arası (P2P) ekonomide 17. ve sınır ötesi kripto akışlarında 20. sırada bulunuyor. Chainalysis bu yıl endeks metodolojisini yenileyerek merkezi ve merkeziyetsiz platformlara yönelen fonların yanı sıra ülke içi P2P transferlerini, sınır ötesi işlemleri ve kullanıcıların zincir üzerindeki bakiyelerini de değerlendirmeye dahil etti. Bu nedenle sonuçlar, yalnızca alım-satım hacmini değil, kripto varlıkların ülkeler içinde ne ölçüde kullanıldığını ve elde tutulduğunu da yansıtan daha geniş bir benimsenme göstergesi sunuyor.

Türkiye artık küresel kripto pazarının ana oyuncularından biri

Farklı yöntemler kullanan araştırmalar Türkiye’deki kripto yatırımcı sayısı konusunda birbirinden farklı oranlara ulaşsa da ortaya çıkan genel tablo büyük ölçüde aynı yöne işaret ediyor. Triple-A nüfusun yaklaşık beşte birinde kripto varlık bulunduğunu tahmin ederken, KuCoin’in belirli yaş grubundaki yatırımcılara yönelik araştırması %52’lik bir katılım oranı ortaya koyuyor. IMF ise farklı araştırmalara dayanarak 90 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin yaklaşık dörtte biri ile yarısı arasında bir bölümünün kripto varlıklara sahip olduğunu belirtiyor.

Zincir üstü işlem verileri de pazarın büyüklüğünü destekliyor. Türkiye’nin yıllık kripto hacmi 2025 itibarıyla 200 milyar dolara yaklaşırken, 2021’den 2025 ortasına kadar ülkeye atfedilen toplam giriş yaklaşık 878 milyar dolara ulaşmış durumda. Stablecoinlerin enflasyon ve döviz talebiyle ilişkili kullanımı devam ederken, son veriler altcoinlere yönelik daha yüksek riskli yatırım davranışının da güçlendiğini gösteriyor.

Buna yerel piyasa da eşlik ediyor. COINTURK tarafından takip edilen Türk kripto para borsalarının verilerinde günlük işlem hacminin dönem dönem 2 milyar doların üzerine çıkması, Türkiye’deki piyasa faaliyetinin ulaştığı ölçeği ortaya koyuyor.

Tüm araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin kripto para ekosistemindeki yükselişinin yalnızca spekülatif yatırım ilgisiyle açıklanamayacağı görülüyor. Yüksek enflasyon ve yerel para birimindeki değer kaybı, stablecoin talebini ve alternatif tasarruf araçlarına yönelimi desteklerken; genç nüfusun dijital finans teknolojilerine ilgisi, gelişmiş yerel borsa altyapısı ve giderek kurumsallaşan düzenleyici çerçeve pazarın diğer önemli bileşenlerini oluşturuyor. Türkiye böylece kripto varlıkların gündelik yatırım davranışından makroekonomik tartışmalara kadar uzanan etkisinin en net görüldüğü küresel pazarlardan biri haline geliyor.