Şu Anda Alınabilecek En İyi Memecoin’ler: MemeToro’nun YZ Destekli Platformu SHIB, DOGE ve PEPE ile Karşılaştırılıyor

Sermayenin yeniden kripto piyasasına yönelmesiyle memecoin fiyatları yükseliyor. DOGE yeniden 0,10 dolar seviyesine ulaştı, PEPE bir günde %23’ün üzerinde değer kazandı ve SHIB 200 günlük üstel hareketli ortalamasının (EMA) üzerine çıktı.

Bu tür piyasa hareketleri, milyonlarca kişinin dikkatini yeniden memecoin sektörüne çekiyor.

DOGE, PEPE ve SHIB’in her birinin piyasada öne çıkan bir hikâyesi var. Son yükselişleri, yatırımcıları çok daha yüksek değerlemelere ulaşmadan önce yeni ve düşük fiyatlı fırsatlar aramaya da yöneltiyor. MemeToro ise bu noktada kurumsal ve bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor.

8. Aşama Devam Ederken $MT Nasıl Satın Alınır?

MemeToro hâlen 8. aşamada ve $MT’nin fiyatı 0,00528 dolar. Katılmak isteyenler resmî $MT satın alma sayfasını kullanabiliyor. Uygun bölgelerde kripto cüzdanıyla veya kartla ödeme yapılabiliyor.

Genel satın alma adımları şöyle:

MemeToro’nun resmî web sitesini ziyaret edin. BNB Chain ağına ayarlanmış uyumlu bir cüzdan bağlayın. BNB, ETH, USDT, USDC veya kartla ödeme seçeneklerinden birini seçin. Alacağınız token miktarını kontrol edip işlemi onaylayın.

Proje, kamuya açık adil lansman koduyla desteklenen, yapay zekâ tabanlı bir memecoin çıkarma platformu geliştiriyor. Platform, yeni memecoin’lerin oluşturulmasına, keşfedilmesine ve alınıp satılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

DOGE, PEPE ve SHIB Memecoin Yükselişine Neden Öncülük Ediyor?

DOGE, 24 saatte yaklaşık %12,2 değer kazandıktan sonra 0,10 dolar civarında işlem görüyor. Gün içinde yaklaşık 0,1019 dolara ulaşırken günlük işlem hacmi 3 milyar doları aştı. Fiyatın 0,10 doların üzerinde kalması, yaklaşık 0,115 dolardaki 50 günlük EMA’yı gündeme getiriyor.

PEPE, üç token arasında yüzdesel olarak en güçlü hareketi yaptı. Bir günde %23’ün üzerinde yükselen token, 0,00000518 dolar civarında işlem görüyor. Yüksek işlem hacmi, PEPE’ye yönelik piyasa ilgisini gösteriyor.

SHIB daha istikrarlı bir yükseliş izliyor. Yatırımcıların takip ettiği önemli bir teknik seviye olan 200 günlük EMA’nın üzerinde kapanış yaptıktan sonra 0,00000597 dolar civarına geldi. 0,0000063 doların aşılması, 0,0000068–0,0000073 dolar aralığına doğru yeni bir hareketin önünü açabilir.

Bu projelerin her biri farklı bir özellikle öne çıkıyor:

DOGE, yüksek likiditesi ve küresel topluluğuyla;

PEPE, güçlü fiyat ivmesi ve yüksek işlem hacmiyle;

SHIB, Shibarium aracılığıyla büyüyen ekosistemi ve geniş topluluğuyla;

MemeToro ise yapay zekâ ve token çıkarma platformu etrafında şekillenen kullanım alanlarıyla erken aşamada, daha düşük fiyatlı bir giriş sunmasıyla dikkat çekiyor.

Köklü memecoin’ler güçlü yükselişlerin ardından sert fiyat hareketleri yaşayabilir. Piyasadaki mevcut hareketlilik, yeni nesil tokenları destekleyebilecek platformlara da alan açıyor.

MemeToro’nun Erken Aşama Hikâyesi

MemeToro, içerik üreticilerinin yeni memecoin’ler geliştirip piyasaya sürebileceği ve tanıtabileceği; yatırımcıların da yeni fırsatları keşfedebileceği bir BNB Chain ekosistemi kurmayı planlıyor. Böylece $MT’nin kullanım alanları, yalnızca tek bir topluluk hikâyesine dayanan bir tokenın ötesine geçiyor.

Projenin merkezinde geliştirilmesi planlanan bir yapay zekâ ajanı bulunuyor. Bu sistemin, ilgi görmeye başlayan fikirleri belirlemek için sosyal medya tartışmalarını, haber akışını ve çevrim içi eğilimleri izlemesi hedefleniyor. Ardından token fikrinin geliştirilmesi, marka kimliğinin hazırlanması, dağıtım oranlarının belirlenmesi ve fonlama yapısının oluşturulmasında içerik üreticilerine yardımcı olabilecek.

MemeToro’nun planlanan ekosistemi şunları içeriyor:

Çevrim içi eğilimlere dayalı, yapay zekâ destekli token oluşturma araçları

Tokenlara katılım koşullarını daha açık hâle getiren kamuya açık adil lansman kuralları

Gelecekte sunulması planlanan memecoin alım satım ve keşif araçları

Premium erişim, işlemler, staking ve ödüller için $MT kullanım alanları

Tahmin piyasaları ve bir kripto haber merkezi

Memecoin piyasası hareketlenirken bu özellikler MemeToro’ya büyüme potansiyeli sunuyor. Yatırımcılar, proje yapay zekâ araçlarını ve BNB Chain üzerindeki token çıkarma altyapısını geliştirirken 0,00528 dolar fiyatla $MT alabiliyor.

Kamuya Açık Adil Lansman Kodu $MT’ye Nasıl Katkı Sağlıyor?

MemeToro, adil lansman sistemine yönelik geliştirme çalışmalarını kamuya açtı. Proje, 17 dosyadan oluşan 1.373 satırlık Solidity kodu yayımladı.

Kod deposunda FairLaunchEscrow adlı sözleşme, arayüzler, test çalışmaları ve planlanan lansman sürecinin nasıl işleyeceğini gösteren belgeler yer alıyor.

Açıklanan sözleşme tasarımı, temel lansman ayarlarının token oluşturulurken sabitlenmesini amaçlıyor. Ayrıca adil lansman dağılımından içeriden kişilere ayrılan payları çıkarıyor ve fonları katılımcı iadelerine veya planlanan likiditeye yönlendiriyor. Bu kurallar, gelecekteki kullanıcılar için daha belirli bir katılım çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.

Kamuya açık kod modeli şu unsurları desteklemek üzere tasarlandı:

Katılımcılar fon sağlamadan önce sabitlenen lansman koşulları

Daha geniş katılımı destekleyebilecek cüzdan limitleri

Sözleşme sürecinde tanımlanan token talep ve iade kuralları

Lansman fonlamasından herkese açık likiditeye geçiş için daha net bir süreç

Bu özellikler, memecoin piyasasını hedefleyen bir platform için önemli. İçerik üreticileri lansmanları geliştirmek üzere yapay zekâ desteğinden yararlanırken yatırımcılar da katılmadan önce planlanan kuralları inceleyebilir. Hız ve şeffaflığın birleşimi, yeni token fırsatları arayan BNB Chain kullanıcıları için MemeToro’nun çekiciliğini artırabilir.

Sonuç

DOGE, PEPE ve SHIB memecoin piyasasındaki hareketliliği ortaya koyuyor. DOGE yeniden 0,10 dolara ulaştı, PEPE güçlü bir günlük yükseliş kaydetti ve SHIB 200 günlük EMA’nın üzerinde daha güçlü bir teknik görünüm oluşturdu.

MemeToro ise memecoin piyasasındaki büyümenin sonraki aşaması başlamadan katılmak isteyen yatırımcılara erken aşama bir seçenek sunuyor. $MT, 8. aşamada 0,00528 dolardan satılıyor; ön satışta toplanan tutar 154 bin doları aştı. Proje, kamuya açık adil lansman koduyla birlikte yapay zekâ destekli token çıkarma araçları geliştiriyor.

Gelecekte alım satım, staking, ödüller, tahmin piyasaları ve bir haber merkezinin $MT etrafında sunulması planlanıyor. MemeToro, bu özelliklerle kendisini bir sonraki memecoin döngüsü için önemli bir BNB Chain platformu olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Sık Sorulan Sorular

Günlük bazda en güçlü yükselişi hangi memecoin kaydetti?

PEPE, yüksek işlem hacmi eşliğinde 24 saatte %23’ün üzerinde değer kazanarak üç token arasındaki en güçlü günlük hareketi yaptı.

DOGE için bir sonraki önemli fiyat seviyesi nedir?

DOGE, 0,10 dolar civarında tutunuyor. Bu seviyeyi korursa yaklaşık 0,115 dolardaki 50 günlük EMA bir sonraki önemli hedef hâline gelebilir.

MemeToro ($MT) ön satışı hakkında daha fazla bilgi: