PEPE, meme coin rallisinde %40 yükselerek 2 milyar doları aştı

PEPE, son meme coin rallisinin en güçlü performans gösteren varlıkları arasında yer aldı. Token son bir haftada yaklaşık %40 yükseldi ve kısa süreliğine 0.00000515 dolara kadar çıktı. 21 Eylül’de tek seansta yaklaşık %25 artış kaydeden PEPE’nin piyasa değeri de 2 milyar doların üzerine taşındı.

Yükselişte risk iştahı etkili oldu

Fiyat hareketinin arkasında doğrudan PEPE’ye özgü net bir gelişme görünmüyor. Yükseliş, daha çok kripto piyasasında yeniden güçlenen risk iştahıyla aynı dönemde gerçekleşti. Bitcoin’in 85.000 doların üzerine çıkarak son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşması, yatırımcı ilgisinin daha spekülatif varlıklara kaymasına zemin hazırladı. Dogecoin ve benzeri tokenlarda da ivmenin artması, bu eğilimi destekledi.

PEPE’deki yükselişin belirgin bir proje içi tetikleyiciye değil, kripto piyasasında artan risk iştahına paralel geliştiği görülüyor.

Bu tablo, yılın ilk aylarındaki sert zayıflamaya kıyasla dikkat çekici bir dönüşe işaret ediyor. O dönemde meme coin işlem hacimlerinde %80’e varan düşüş görülmüştü. PEPE ise geçmişte de sektörde ilginin yeniden canlandığı dönemlerde sert tepki veren varlıklar arasında öne çıkmıştı.

Teknik görünümde direnç aşıldı

Teknik açıdan en dikkat çekici gelişme, 0.00000458 dolar seviyesinin aşılması oldu. Bu bölge daha önce önemli bir yapısal direnç olarak izleniyordu. PEPE’nin şu anda 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesi, kısa vadeli görünümde güçlenmeye işaret ediyor.

Bir sonraki direnç bölgesi 0.00000515 ile 0.00000550 dolar aralığında bulunuyor. Nisan ayında 0.0000040 dolar çevresindeki direnç gündemdeyken, mevcut tablo teknik açıdan belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor.

PEPE’nin 0.00000458 doların üzerine çıkması, teknik görünümdeki en önemli kırılmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kurumsal ilgi sınırlı kalıyor

Kurumsal tarafta ise tablo daha temkinli. Canary Capital bu yıl içinde spot PEPE ETF başvurusu yaptı. Canary Capital, dijital varlık odaklı yatırım ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

Buna karşın meme coin odaklı yatırım ürünlerinin, Bitcoin ve Ethereum fonlarıyla kıyaslanabilecek ölçekte talep topladığına dair güçlü bir işaret bulunmuyor. Bu nedenle son yükselişin daha çok kısa vadeli piyasa akışı ve yatırımcı iştahıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Kısa vadede destek seviyesi izleniyor

Dört saatlik RSI göstergesinin kısa süre önce 82 seviyesine ulaşması, piyasada aşırı alım bölgesine girildiğine işaret etti. Teknik analizde RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesi olarak kullanılıyor; 70’in üzeri genellikle aşırı alım bölgesi sayılıyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alınıp alınmadığını ya da fazla satılıp satılmadığını ölçmek için kullanılan teknik göstergedir. Genel kabul gören eşiklerde 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım olarak değerlendirilir.

PEPE, 0.00000515 dolara dokunduktan sonra kar satışlarıyla da karşılaştı. Yakın destek seviyesi 0.00000431 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması durumunda yukarı yönlü kırılma yapısının geçerliliğini sürdürebileceği ve 0.00000550 dolar bölgesinin yeniden test edilebileceği değerlendiriliyor.