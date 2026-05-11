Pepe fiyatı gün içinde %2,7 artarak $0,00000431’e ulaştı

Son dönemde ciddi dalgalanmalar yaşayan meme coin piyasasında PEPE, 11 Mayıs’ta alıcıların etkisiyle gün içi %2,7 değer kazandı ve $0,00000431 seviyesine yükseldi. Meme coinler arasında öne çıkan PEPE, piyasanın genelinde görülen dalgalanmalara rağmen grafikte yukarı yönlü bir yapı sergiledi. Coinin anlık piyasa değeri $1,39 milyar olarak açıklanırken, 24 saatlik işlem hacmi ise $320 milyon oldu. Dolaşımdaki arz 413,77 trilyon PEPE olarak kayıtlara geçti.

Günlük ve teknik görünüm

Günlük grafiklerde PEPE, $0,00000426 seviyesinde güçlü bir destek bulurken, direnç $0,00000445 civarında bulunuyor. Son birkaç saatte alıcılar ağırlık kazandı ve fiyat kısa vadede $0,0000043 bandını hedefledi. Önemli teknik göstergelerden RSI değeri 71,60 ile aşırı alım bölgesine yaklaştı. Volatilite de %4,91 ile orta şiddette seyrediyor. Hareketli ortalamalarda (SMA/EMA) özellikle kısa vadeli göstergeler al sinyali üretse de, uzun vadeli 200 günlük ortalama satış yönünde sinyal verdi.

4 saatlik grafikte ise, fiyat EMA seviyelerinde tutunmaya çalışsa da kısa vadeli satıcıların baskısı hissediliyor. Buna rağmen, BoP göstergesindeki pozitif sinyal kısa vadede alıcıların üstünlük sağlamaya devam edebileceğini düşündürüyor.

Fiyat tahminleri ve beklentiler

PEPE için teknik analizde güncel görünüm, piyasa desteğinin sürdüğü ve yukarı hareketlerin devam etme potansiyeli bulunduğuna işaret ediyor. Eğer fiyat $0,00000445’in üzerine çıkarsa, alıcı ilgisinin hızlanarak fiyatı $0,00000459 seviyesine taşıması bekleniyor. Ancak alıcılar yeterince güçlü çıkmazsa, fiyat yeniden $0,00000426 altına çekilerek düşüş trendi oluşturabilir.

CryptoAppsy verilerine göre, PEPE şu anda $0,00000431 seviyesinden işlem görüyor. Piyasa beklentileri ve yapılan projeksiyonlara göre 2026’da PEPE’nin ortalama $0,000015, maksimum ise $0,000025 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. 2032 yılı için yapılan tahminler, PEPE fiyatının maksimum $0,00035 seviyesine ulaşma potansiyeline dikkat çekiyor.

“PEPE piyasasında büyük duyuruların etkisi geçmişte net şekilde gözlemlendi. Örneğin coin Binance borsasında listelenmesinin ardından fiyatı %222’yi aşan bir artış gösterdi ve tarihi zirvesine ulaştı. Benzer bir haber veya gelişme, PEPE’yi yeniden hızlı bir yükselişe taşıyabilir.”

Piyasa geçmişi ve önemli gelişmeler

Mayıs 2023’te piyasaya sürülen PEPE, kısa sürede sert fiyat hareketleriyle dikkat çekti. Tanıtıldığı ilk haftalarda $0,000001514 seviyesinden işlem görmeye başlayan coin, birkaç ay içinde $0,000008117 noktasına çıkarak hızlı bir yükseliş kaydetti. Ancak daha sonra sert düşüşlerle $0,0000006105 gibi düşük seviyeler de görüldü.

2023’ün sonuna doğru fiyat dengeye otururken, 2024’ün ilk aylarında yine düşüş baskısı ön plandaydı. Mart ayında meme coin piyasasında görülen toplu hareketle PEPE fiyatı yeni bir zirveye ulaşarak $0,00001074’ü gördü. Fakat sonraki aylarda dalgalı seyir sürdü ve hem keskin yükselişler hem de sert düşüşler yaşandı. Kupkuru dönemlerin ardından, zaman zaman haftalık yeni zirveler oluştu; örneğin 27 Mayıs 2024’te fiyat $0,00001718’e ulaşarak ATH yaptı.

Son olarak, Canary Capital Group, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na PEPE odaklı spot ETF başvurusu yaptı. Eğer bu başvuru kabul edilirse, PEPE’nin fiyatı ve piyasa ilgisi üzerinde yeni etkiler yaratabilir.

Uzman analizleri ve gelecek projeksiyonları

Sonraki dönemlerde ise (2027-2032), PEPE fiyatında kademeli artış öngörüleri mevcut; 2032'de maksimum değer olarak $0,00035seviyesi öne çıkıyor.

Bazı analist raporlarındaki tahminler farklılık göstermekle birlikte, genel eğilim PEPE’nin topluluk hareketiyle değer kazanma potansiyelinin sürdüğüne işaret ediyor. Proje yol haritasında belirsizlikler bulunsa da coin, hem popülerliğiyle hem de ani fiyat sıçramalarıyla sektörün ilgi odağında kalmaya devam ediyor.