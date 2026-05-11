Bitcoin haftalık formasyonunda 138 bin dolar hedefi masada

Bitcoin son günlerde dikkat çeken bir teknik görünüm sergiliyor. 2011 yılından bu yana grafikte yalnızca 10 kez görülen haftalık çıkış formasyonu bir kez daha gündeme geldi. Analistler tarafından paylaşılan verilere göre, formasyonun geçmişteki en düşük getirisi göz önüne alındığında Bitcoin’in 138.836 dolar hedefine ulaşma potansiyeli dikkat çekiyor. Diğer yandan 72.988 dolar seviyesi ise geri çekilme açısından kritik destek olarak öne çıkıyor.

80 bin dolar çevresinde hareketlilik

Kısa vadede Bitcoin, 80 bin dolar etrafında dalgalanmayı sürdürüyor. MCO Global’ın paylaştığı grafikte, BTC’nin kısa vadeli yükselen kanalın üst bandından bir kez daha geri çevrildiği görülüyor. Fiyat, 82 bin dolar seviyesinde dirençle karşılaşıp başarısız bir çıkış denemesi sonrasında 80.690 dolar civarında işlem gördü.

Anlık olarak en yakın destek bölgesi 79.932 ile 80.458 dolar aralığı olarak şekillendi. Bu bandın korunması, mevcut kısa vadeli yükseliş dalgasının devamı açısından önemli. Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece alıcıların yeniden yukarı yönlü bir deneme yapabileceği değerlendiriliyor.

Kanal direncindeki son reddedilme sonrasında daha aşağı seviyelere yönelik riskler de gündeme geldi. MCO Global, bu destek bölgesinin altında kalınması halinde kısa vadeli formasyonda zayıflama yaşanabileceğine işaret etti.

Kanalın üst sınırında tutunamayan BTC, 79.932 doların altına sarkarsa, satış baskısının daha derin desteklere yönelme ihtimali artacak.

Diğer destek seviyeleri ise sırasıyla 79.703, 78.762 ve 77.832 dolar olarak öne çıkıyor. 76.527 dolar ise daha büyük bir düzeltmede izlenecek temel seviye olarak gösteriliyor.

Şu an itibarıyla BTC, 82 bin dolar civarındaki kanal direnci ile 80 bin dolar civarındaki destek arasına sıkışmış durumda. Direncin aşılması halinde teknik formasyonda iyimser senaryolar güçlenirken, 79.932 dolar altındaki fiyatlamalarda ise satışların hızlanma riski değerlendiriliyor.

Haftalık çıkış formasyonu: Tarihi getiriler ne gösteriyor?

BTC’de haftalık bazda bir çıkış formasyonu oluşmaya başladı. Super฿ro’nun (kripto para piyasasında teknik analizleriyle bilinen bir analist) paylaştığı grafik, fiyatın beş veya daha fazla hafta boyunca aynı haftalık mum aralığında kaldıktan sonra, o seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirdiği nadir bir modeli işaret ediyor.

Formasyonun kritik çıkış seviyesi 79.335 dolar olarak kaydedildi. Eğer BTC haftalık bazda bu bölgenin üzerinde kapanırsa, geçmişte olduğu gibi yeni bir yükseliş dalgası yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak, 72.988 dolar seviyesi de aşağı yönlü risk bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sıralanan verilere göre bu çıkış yapısının 2011’den bu yana toplamda on kez görüldüğü belirtiliyor. Her biri farklı sonuçlar doğursa da, geçmişteki ortalama getiri %1.255, minimum getiri ise %75 seviyesinde gerçekleşti. Maksimum düşüş (%8’lik bir düzeltme) de raporda yer aldı.

Geçmişte benzer formasyonların ardından, fiyatın ilk hedefinin minimum getiri temelinde 138.836 dolar olduğu hesaplandı.

Bu rakam, aynı hareketin tekrar yaşanacağına dair bir garanti sunmasa da, yatırımcıların haftalık kırılım olasılığını yakından izlemelerine neden oluyor. Momentumu korumak için 79.335 dolar üstünde haftalık kapanış önem taşırken, 72.988 dolar bandına geri dönülmesi durumunda teknik görünümde bozulma bekleniyor.