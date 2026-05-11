BITCOIN (BTC)

Bitcoin yine 200 günlük EMA direncini aşamadı BTC 80.500 dolara çekildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin yine 200 günlük EMA direncini aşamayıp 80.500 dolar seviyesine düştü.
  • 📉 Son üç yılın en kritik teknik direncinden gelen reddedilme, daha önce yüzde 30'a varan sert kayıplara yol açtı.
  • 📊 Olası geri çekilmede Bitcoin’in 56.600 dolar ve altında güçlü uzun vadeli destekleri bulunuyor.
  • 🔍 Ama asıl hareketli nokta, $BTC ’de hem teknik hem büyük yatırımcı hareketlerinin fiyat üzerindeki etkisi olacak.
Bitcoin (BTC), Şubat ayındaki dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında yükselerek yeniden önemli bir direnç bölgesine ulaştı. Kripto paranın bu eşiği aşıp aşamayacağı, piyasadaki ayı trendinin sürüp sürmeyeceği konusunda belirleyici olacak gibi görünüyor.

İçindekiler
1 Kritik teknik eşiklerde BTC fiyatı
2 Uzun vadeli destek modeli ve olası senaryolar
3 Fiyat hareketlerinde kritik teknik göstergeler

Kritik teknik eşiklerde BTC fiyatı

Son verilere göre Bitcoin, bir kez daha 200 günlük üssel hareketli ortalama (EMA) seviyesinin üzerine çıkmayı başaramayınca yüzde 2,25 düşüşle 80.500 dolar civarına geriledi. Bu teknik seviye, Kasım 2025’ten bu yana Bitcoin’in yükseliş denemelerini durduran kilit bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Daha önce de bu 200 günlük EMA seviyesinden gerçekleşen reddedilmeler, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 36 düzeylerinde sert geri çekilmeleri tetiklemişti. Ortalama alındığında, benzer hareketlerde yaklaşık yüzde 30 oranında bir değer kaybı gözlendiği belirtildi.

Analist Brett’in aktardığına göre, “Bitcoin’in 200 günlük EMA seviyesini, yani şu anda 82.580 dolar civarındaki direnci aşması, ayı piyasasının sonunu getirebilir.” Ancak BTC’nin son olarak dirençten geri dönmesiyle, gelecek seanslarda fiyatların daha da düşme ihtimali ön plana çıkıyor.

Bitcoin’de bu tür bir reddedilmenin tekrar etmesi halinde, fiyatın ortalama yüzde 30’luk bir düşüşle 56.600 dolar seviyelerine kadar gerilemesi söz konusu olabilir.

Uzun vadeli destek modeli ve olası senaryolar

Fiyatın 56.600 dolar seviyelerine çekilmesi, bazı analistlerce makro destek olarak tanımlanan geniş bir bant ile de örtüşüyor. Analist PlanC, Bitcoin’in ömrünü baz alan yeni bir uzun vadeli destek modelinde, BTC’nin güçlü üst destek bandını yaklaşık 57.110 dolar seviyesine, alt desteği ise 46.760 dolara yerleştirdi.

Bu modeli oluştururken Bitcoin’in ömrüne ait tarihsel basit hareketli ortalama (SMA) ile çeşitli üssel hareketli ortalamalardan elde edilen değerler birleştiriliyor ve ortalamaların yüzde 10’luk bir aralığı baz alınıyor. Tarihsel olarak bu tip uzun vadeli destek bölgeleri, ayı piyasalarında önemli taban seviyeleri olarak görev yaptı. Bu nedenle fiyat, 50 bin dolar seviyelerine kadar gerilese de, BTC’nin uzun vadeli trend için kritik bir tabanda kalacağı vurgulanıyor.

Ayrıca, Bitcoin’in halen çözülmemiş “ayı bayrağı” (bear flag) formasyonunun da önümüzdeki haftalarda fiyatı 60.000 doların altına çekebileceğine dikkat çekiliyor.

Fiyat hareketlerinde kritik teknik göstergeler

Bununla birlikte, kısa vadede olumsuz bir tablo olsa da fiyatın 200 haftalık basit hareketli ortalamadan (SMA) güçlü bir şekilde sıçraması, analistlerin dikkat çektiği tarihi bir yükseliş sinyali olarak öne çıktı. Bitcoin, 61.000 dolar civarındaki bu seviyeyi test ettikten sonra yüzde 38’in üzerinde değer kazanmayı başardı.

Bu seviye, hem 2018’de hem de 2020 Mart krizi sırasında BTC’nin ana döngü dipleriyle neredeyse tamamen örtüşüyor. Daha önce benzer bir süreçte fiyat kısa bir süre bu seviyenin altına kaymış, ardından 50 haftalık SMA’ya doğru güçlü bir toparlanma sergilemişti.

Yakın dönemde analistler, Bitcoin’in olası yukarı yönlü hedefini 94.700 dolar olarak belirliyor. Bu hedef, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 17’lik bir yükselişe işaret ediyor. Böyle bir senaryo oluşursa, Brett’in ayı piyasasının sona erdiği görüşüne de destek sağlamış olacak.

İyimser beklentiler sadece teknik sinyallerle sınırlı değil. Özellikle büyük yatırımcıların (“balina”ların) son dönemde piyasadaki yeni Bitcoin arzının yüzde 500’üne yakın bir kısmını topladığı da kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
