XRP tabanli ETF’lere haftalik giriş %1.220 artarak 39,6 milyon dolara ulaştı

XRP’ye dayalı yatırımlar, yakın dönemde ABD’de kripto varlıklarına yönelik düzenleyici iklimde yaşanan gelişmelerin etkisiyle önemli ölçüde artış gösterdi. Kripto para piyasası üzerinde analizler yapan CoinShares’ın son haftalık raporuna göre, XRP tabanlı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler son yedi günde bir önceki haftaya kıyasla %1.220 oranında yükseldi. Önceki hafta 3 milyon dolar seviyesinde olan bu rakam, 39,6 milyon dolara kadar çıktı.

ABD düzenleyici hamlelerinin etkisi

CoinShares analisti James Butterfill, XRP’ye artan ilgiyi rastlantısal bir dalgalanma olarak değerlendirmiyor. Butterfill’a göre, bu hareket, kurumsal yatırımcıların ABD’de gündemde olan CLARITY Act adlı yasa tasarısındaki ilerlemelere gösterdiği doğrudan bir tepki olarak okunmalı. CLARITY Act, stabilcoin getirilerine yönelik düzenlemeleri kapsıyor ve Amerika’da kripto para piyasası için uzun süredir beklenen “yasal netlik” arayışına önemli bir katkı sunuyor.

1 Mayıs’ta Senatörler Thom Tillis ve Angela Alsobrooks, stabilcoin getirilerini düzenleyen yasanın uzlaşılmış son halini sundu. 4 Mayıs’ta ise tasarıya karşı çıkan bankacılık lobisinin girişimlerine kararlı bir şekilde yanıt verildi. Bu hafta, tasarının ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde nihai oylamaya sunulması bekleniyor.

Bazı yasal düzenleme taraftarlarının tutumu, altcoinler için yakın vadede yasal netlik beklentisini yeniden güçlendirerek büyük fonların harekete geçmesine yol açtı.

Küresel yatırımlarda ABD öne çıktı

Daha önce XRP ETF’lerine olan talebin ağırlıklı olarak Avrupa ve Kanada’dan geldiği görülürken, son yedi gün içerisinde manzara belirgin şekilde değişti. ABD, haftalık toplam XRP fon girişlerinin yaklaşık 34,21 milyon dolarını, yani %86’sını tek başına sağladı. Almanya ve İsviçre gibi kriptoda aktif ülkelerin dahil olduğu geri kalan dünya ise 5,39 milyon dolarlık daha istikrarlı bir performans gösterdi.

Bu hareketlilik sayesinde XRP tabanlı ürünlerin toplam yönetilen varlık tutarı 2,564 milyar dolara ulaştı. 2025’in başından bu yana kümülatif net girişlerde ise 191 milyon dolara yaklaşıldı.

XRP fiyatında direnç ve bağımsız trend

Fona büyük ölçekli yeni girişler yaşansa da, XRP’nin fiyatı belirgin bir sıçrama yapmış değil. 1,41 ile 1,50 dolar aralığında sıkışmaya devam eden XRP, özellikle büyük yatırımcıların kâr satışı nedeniyle bu bölgede dirençle karşılaşıyor. CryptoAppsy verilerine göre, XRP’nin fiyatı hâlâ bu bantta seyrediyor.

Öte yandan, Bitcoin 80 bin doları zorladığı bir haftada, toplam haftalık kripto para fon girişi olan 858 milyon doların 706 milyon dolarlık kısmını tek başına çekti. XRP ise genel akımın dışında kalarak kendi trendini oluşturmayı sürdürüyor. Analistlere göre, bu görünüm, büyük yatırımcıların Senato’daki yasal düzenleme oylamasından çıkacak olumlu sonucu şimdiden fiyatlamaya başladığına işaret ediyor.