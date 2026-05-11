MARA Holdings ilk çeyrekte gelir ve kârda düşüş beklentisiyle yapay zekaya geçiş adımlarını hızlandırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MARA Holdings ilk çeyrekte 15.133 Bitcoin satışıyla dikkat çekti.
  • 💹 Bitcoin fiyatları %25 düştü, şirket gelirlerinde belirgin kayıplar yaşandı.
  • 🤖 MARA'nın odağı artık Bitcoin madenciliğinden çok yapay zeka projelerine kayıyor.
  • ⚡ Ama asıl önemli olan, sektörde $BTC madencilerinin topluca yapay zekaya yönelmesi.
Kripto para madenciliği ve dijital altyapı alanında faaliyet gösteren MARA Holdings, ilk çeyrek finansal sonuçlarını 11 Mayıs’ta piyasa kapanışının ardından açıklayacak. Wall Street’teki analistler şirketin bu dönemde, 184,21 milyon dolar gelir ve hisse başına 2,34 dolarlık zarar açıklamasını bekliyor. Bu tahminler, Bitcoin fiyatlarında yılın ilk çeyreğinde yaşanan keskin düşüşün etkilerini yansıtıyor.

Bitcoin fiyatları gelirleri baskıladı

İlk çeyrekte Bitcoin’de yaklaşık yüzde 25’lik bir gerileme yaşandı. Kripto paranın fiyatı 87 bin dolardan 67 bin dolara kadar indi ve bu dalgalanma MARA’nın elindeki dijital varlık portföyünde önemli değer kayıplarına yol açtı. Söz konusu fiyat değişimi, şirketin bilançosunda dikkati çeken zararlara neden oldu.

Şirket işlemlerinin önemli bir kısmı ve gelir akışı Bitcoin madenciliğine bağlı olduğundan, fiyat dalgalanmaları MARA’nın mali tablolarında doğrudan etki oluşturuyor.

Yapay zekaya stratejik geçiş süreci

Yatırımcıların gündemi ise MARA’nın kısa vadeli kripto fiyat hareketlerinden ziyade, geleceğe dönük olarak yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına yaptığı yatırımlar olacak gibi görünüyor. Son dönemde sektör genelinde de Bitcoin madencileri mevcut enerji kaynakları ve veri merkezi uzmanlıklarını kullanarak daha istikrarlı ve uzun vadeli gelir sağlayan yapay zeka projelerine yönelmeye başladı.

Bu kapsamda MARA, FTAI Infrastructure’ın sahibi olduğu Long Ridge Energy’nin 1,5 milyar dolara satın alınması için anlaşmaya vardı. Bu satın almayla birlikte, MARA hem yapay zeka ve veri merkezi sözleşmelerine bağlı olarak daha öngörülebilir nakit akışına ulaşmayı hem de enerji üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Şirket, geçen yılın son çeyreğinde gelirlerinde yüzde 6’lık düşüşle 214 milyon dolardan 206 milyon dolara gerileme bildirse de, Starwood ile kurduğu ortaklık sayesinde kısa sürede bir gigawatt seviyesinde bilgi işlem kapasitesi sağlayacak yeni yapay zeka veri merkezlerini devreye almayı planladığını açıkladı.

Sektörde dönüşüm hızlanıyor

MARA, 2024’ün ilk çeyreğinde ise elindeki 15.133 adet Bitcoin’i yaklaşık 1,1 milyar dolara satarak, bu gelirle 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil geri alımı yaptı. Böylece hem nakit pozisyonunu güçlendirdi hem de yapay zeka yatırımlarını finanse etme noktasında yeni kaynak yarattı.

Şirket, “Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına rağmen, uzun vadede istikrarlı gelir yaratmak amacıyla yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına yatırımlarımızı artırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sektörün önde gelen diğer şirketleri de benzer bir dönüşüm sürecinde. IREN, NVIDIA ile 3,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak yapay zeka bulut altyapısına geçti ve ASIC madencilik donanımlarının satışına bağlı olarak 140,4 milyon dolarlık nakit dışı değer düşüklüğü kaydetti.

Bunun yanında, HIVE Digital Technologies de yaklaşık 3,1 milyon dolarlık yatırımla yüksek hızlı fiber altyapı kurarak, planlanan 50 MW gücündeki yapay zeka merkezine hazırlık yapıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

