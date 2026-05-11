BITCOIN (BTC)

Capital B stratejik yatırımcılardan 17,8 milyon dolar topladı Bitcoin birikimini artıracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Capital B yatırımcılardan 17,8 milyon dolar topladı ve Bitcoin rezervini büyütmeyi planlıyor.
  • 💡 Şirket yeni kaynakla 182 Bitcoin daha alarak toplamda 3.125 BTC'ye ulaşmayı hedefliyor.
  • 📈 Hisse fiyatı duyurunun ardından yüzde 4,3 yükseldi, yıl başından bu yana ise yüzde 11 geride.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, $BTC birikiminde diğer şirketlerin aksine agresif şekilde ilerlemeleri.
Fransa merkezli ve halka açık Bitcoin hazinesi şirketi Capital B, aralarında Blockstream Üst Yöneticisi Adam Back ve Paris’te faaliyet gösteren varlık yönetimi firması TOBAM’ın da bulunduğu stratejik yatırımcılardan toplam 15,2 milyon euro (17,8 milyon dolar) kaynak sağladı. Şirket, bu yatırımı Bitcoin rezervini genişletme hedefi doğrultusunda kullanmayı planlıyor.

1 Yeni fon artışı ve yatırımcı profili
2 BTC rezervlerinde hedef büyüyor
3 Piyasa dinamiklerinde farklılaşan stratejiler

Yeni fon artışı ve yatırımcı profili

Capital B tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sermaye özel bir hisse satışıyla toplandı. Her bir yeni hisseye, sabit fiyat üzerinden dört adet hisse alım opsiyonu (warrant) eklendi. Hisse başı fiyat 0,78 dolar olarak belirlendi. Şirketin yönetim kurulundaki Bitcoin strateji sorumlusu Alexandre Laizet, opsiyonların tamamı kullanılırsa ek olarak yaklaşık 92 milyon yeni hisse ihraç edilerek 116,5 milyon dolar daha fon yaratılabileceğini ifade etti.

Son finansman turu, geçtiğimiz hafta Adam Back’ten alınan ve şirketin Bitcoin rezerv stratejisini hızlandırmasına olanak tanıyan 1,3 milyon dolarlık ayrı bir yatırımı da takip ediyor. Capital B’nin yatırımcı profili, sektörde bilinen isimlerden ve kurumlardan oluşuyor.

BTC rezervlerinde hedef büyüyor

Capital B, mevcut operasyon gelirlerine ek olarak elde edilen bu yeni fon sayesinde 182 adet daha Bitcoin alabileceğini, böylece toplam sahipliğini 3.125 BTC düzeyine çıkarabilileceğini duyurdu. Bu sayede, şirket Bitcoin hazinesini Avrupa’daki büyük rakiplerine karşı güçlendirmeyi hedefliyor.

Capital B yönetimi, “Toplanan kaynakla 182 Bitcoin daha satın alıp toplam rezervimizi 3.125 BTC seviyesine çıkarabiliriz” açıklamasında bulundu.

Bitcointreasuries verilerine göre Capital B, halihazırda 2.943 Bitcoin ile Avrupa’nın en büyük ikinci Bitcoin hazinesi konumunda bulunuyor. Toplam rezervinin piyasa değeri yaklaşık 237 milyon dolara ulaşıyor.

Piyasa dinamiklerinde farklılaşan stratejiler

Capital B’nin agresif Bitcoin biriktirme stratejisi, sektörün bazı oyuncuları geri çekilme eğilimi gösterirken dikkat çekiyor. Özellikle son aylarda piyasalarda yaşanan durgunluk sonrası bazı şirketler varlık satışına, türev ürünlerle riskten korunmaya ve borç azaltmaya yöneldi. Bu süreçte Capital B, tam tersine Bitcoin pozisyonunu artırmayı sürdürüyor.

24 Nisan’da Nasdaq’ta işlem gören bir diğer şirket Nakamoto, Bitcoin türevlerinden gelir elde etmeye ve kendi BTC rezervinde aşağı yönlü dalgalanmaya karşı korunma stratejileri açıklamıştı. Mart ayında ise 284 Bitcoin satışı ile yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etmişti. Diğer yandan, aynı yılın şubatında Genius Group şirketi tüm Bitcoin varlıklarını satarak elde ettiği 5,7 milyon doları borç ödemelerinde kullandı.

Piyasa verilerine göre Capital B hisseleri, yatırım açıklamasının ardından yüzde 4,3 değer kazandı ve 0,67 euro seviyelerinde işlem gördü. Ancak yıl başından bu yana şirket hisselerinde yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüş yaşandığı da görülüyor.

Sektörde son altı hafta içinde kamuya açıklanan büyük sermaye toplama işlemlerinin çoğu Capital B ve birkaç rakip şirketle sınırlı kaldı. Diğer şirketler ise daha ihtiyatlı adımlar atıyor; piyasadaki belirsizlik ortamı kurumsal Bitcoin stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
