Solana (SOL)

Solana açık pozisyon hacmi yıllık zirveye yaklaşırken SOL 100 dolara tırmanıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana açık pozisyon hacmi yıllık zirveye yaklaşırken fiyatı 100 doları zorluyor.
  • Fiyat yükselirken open interest’teki artış, alım yönündeki kaldıraçlı işlemlerin arttığını gösteriyor.
  • Teknik analizde 110 ile 138 dolar aralığı, bir sonraki ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
  • ⚡ Ancak kritik olan; eğer $SOL 100 dolar üstünde tutunamazsa sert ve hızlı bir geri çekilme olasılığı güçleniyor.
Solana, son dönemde gösterdiği yükselişle kripto piyasasında dikkatleri yeniden üzerine çekti. Günlük Binance Futures grafiğinde SOL fiyatı 96,55 dolar civarında işlem gördü ve yüzde 3,74’lük artışla 100 dolara yaklaşarak kısa vadede güçlü bir toparlanma sergiledi. Kripto para piyasalarında işlem hacmi ve eğilimler açısından önemi yüksek olan açık pozisyon hacmi (open interest), Solana’da yeniden 27,77 milyon SOL seviyesine ulaştı. Bu miktar, şubat ayında görülen yıllık zirveye oldukça yakın seyrediyor. Open interest’in bu denli artması, özellikle kaldıracın yoğun olduğu bir ortamda volatilitenin de tırmanabileceğine işaret ediyor.

Yükselen açık pozisyon ve kaldıraç uyarısı

Solana’nın açık pozisyon hacmi, yılın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, analistler özellikle kaldıraç kullanımındaki artışa dikkat çekti. Bu tür durumlarda fiyat yükselişiyle birlikte open interest’in paralel olarak çoğalması, piyasada alış yönünde güçlü bir momentum olduğuna işaret ediyor. Ancak bu, aynı zamanda potansiyel bir likidasyon riskini de beraberinde getiriyor. Fiyat yükselişi sırasında aşırı doluluğa ulaşan pozisyonlar, ani geri çekilme durumunda kısa süreli sert dalgalanmalara yol açabiliyor.

Analistler, SOL açık pozisyonunun yıllık zirveye yaklaşmasının, piyasada agresif kaldıracın yoğunlaştığını ve yatırımcıların bu nedenle temkinli davranması gerektiğini vurguladı.

Bu bağlamda 100 dolar seviyesi, SOL için önemli bir direnç çizgisi olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu seviyeyi kalıcı biçimde aşması halinde yükselişin devam etmesi mümkün. Fakat kaldıraçlı uzun pozisyonlar aşırı yoğunlaşırsa, ani bir satış baskısı kısa süreli sert düzeltmeler yaratabilir.

SOL fiyatında yeni hedef: 110-138 dolar aralığı

Son grafikler, Solana fiyatının sonbahar tabanında yaşanan toparlanma sonrasında daha güçlü hareket ettiğini gösteriyor. 96,53 dolara yükselen SOL, kısa vadede 100 dolar seviyesine yaklaşarak alıcıların güçlü olduğunu işaret etti. More Crypto Online’ın paylaştığı analizde, SOL’un yakın zamanda birikim bölgesini yukarı yönlü kırdığı ve yükseliş trendinin teknik olarak devam ettiği aktarıldı.

Kısa vadede takip edilen ilk güçlü direnç aralığı, 110,82 ile 138,80 dolar arasında bulunuyor. Bu aralık; grafik üzerinde yüzde 100, 123,6, 138 ve 161,8 Fibonacci uzatma seviyelerine denk geliyor. Eğer alıcılar ivmeyi koruyabilirse, SOL’un şu anki dalga yapısında ana hedef bu bölge olarak gösteriliyor.

Geniş zaman diliminde incelendiğinde ise 119,37, 142,00, 168,92, 216,29 ve 250,94 dolar seviyelerinin daha üst direnç hatları olduğu görülüyor. Fiyat bu direnç alanlarına yaklaştıkça satış baskısının yoğunlaşabileceği not ediliyor.

Kısa vadeli destekler ve düşüş senaryosu

Buna karşın, SOL’un yükseliş senaryosunun geçersiz kalabileceği seviyeler de grafiklerde yer aldı. 62,42 ve 43,22 dolar seviyeleri, dalga iv desteği olarak izlenirken, daha derin bir düşüş ihtimalinde ise 48,78 ile 31,95 dolar bölgesi kilit destek hattı olarak öne çıkıyor. Bu senaryonun gündeme gelmesi, yalnızca mevcut yükselişin başarısız olması ve fiyatın kritik desteklerin altına inmesiyle mümkün olacak.

Şu an için alıcıların SOL fiyatında kontrolü elinde tuttuğu ve fiyatın önceki düşük tabandan sıyrıldığı görülüyor. Bir sonraki direnç testi 110 ile 138 dolar aralığında gerçekleşecek. Bu bölgedeki fiyat hareketinin, yükselişin sürüp sürmeyeceği konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

