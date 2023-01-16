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Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından takip edilen analist Guy önemli birkaç detayın gözden kaçırıldığını düşünüyor. Kripto para yatırımcıları son yükselişin heyecanıyla durumundan memnun görünse de 2023 yılının kalan kısmında piyasaları büyük sürprizler bekliyor olabilir. Peki analistin görüşü ne? Kripto paralar yükselecek mi?

Kripto Paralar 2023

Coin Bureau’nun sunucusu popüler analist Guy Turner yakın zamanda önemli bir piyasa değerlendirme oturumuna katıldı. Digital Asset News adlı kanaldaki programa katılan ünlü isim kripto ile olan korelasyonları nedeniyle geleneksel piyasaları izlediğini söylüyor. ABD hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyon gösteren kripto paralar hepimizin malumu. Özellikle ABD piyasalarındaki derin düşüşlerde kripto paraların da eş zamanlı kayıplar yaşadığına şahit olduk. Guy Turner şunları söyledi;

“Fed’den gördüklerimiz ve aldıkları kararlarla ilgili dikkat etmemiz gereken çok şey var. Niceliksel gevşeme eğer gerçekleşirse, bir şeylerin zaten ciddi şekilde yanlış gittiğinin göstergesi olabilir. Gözüm konut piyasası ve borsa gibi şeylerin üzerinde çünkü hisse senetleri ve kripto arasında bir korelasyon olduğu aşikâr.”

Analiste göre 2023 yılında kripto paraların yönünü geleneksel piyasalar belirleyecek.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Peki 2023 yılında kripto paralar ne olacak? Geleneksel piyasalar için yaptığı okumalara göre bizi bu yıl neler bekliyor? Turner, hisse senetleri ve konut piyasaları için kötümser görünümün ortasında, kripto varlıklarının daha fazla kayıp görmesini beklediğini söylüyor. Birçok yatırımcı hızlı toparlanan Bitcoin fiyatının verdiği aşırı iyimserlik nedeniyle altcoinlere girişler yapıyor. Bununla birlikte Bitcoin halen 2017 yılındaki boğa zirvesine yakın seyrediyor.

“Henüz hisse senedi piyasasının bir sonraki ayağını aşağı çektiğini görmedik, ki bence pek çok insan bunu bekliyor, bu yüzden kendimi buna ve büyük olasılıkla konutta da bir krize hazırlıyorum. Bunun bir sonucu olarak ve muhtemelen kriptoya özgü diğer faktörler nedeniyle daha fazla düşüş göreceğiz.”

Bitcoin’in son rallisiyle ilgili değerlendirme yapan analist şunları söyledi;

“En iyi ihtimalle son yükselişin ardından yatay bir seyir görmemiz gerekiyor. Umarım makro durumun iyileştiğine dair bazı işaretler alırız ve ‘Belki de köşeyi döndük’ gibi bir heyecan hissi olur ve belki de döndük, ama yine de bunun piyasalarda etkisini göstermesinin biraz zaman alacağını düşünüyorum”.

Son olarak kripto para yatırımcılarını aceleci davranmamaları konusunda uyarıyor;