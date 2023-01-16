Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bunu Görmüyorlar Büyük Hareket Kapıda! Kripto Para Uzmanı Açıkladı!

Kripto para yatırımcıları heyecanlı ancak bu detayları gözden kaçırıyorlar. Ünlü analist herkesi uyarıyor.
19:30
16 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yüzbinlerce kripto para yatırımcısı tarafından yakından takip edilen analist Guy önemli birkaç detayın gözden kaçırıldığını düşünüyor. Kripto para yatırımcıları son yükselişin heyecanıyla durumundan memnun görünse de 2023 yılının kalan kısmında piyasaları büyük sürprizler bekliyor olabilir. Peki analistin görüşü ne? Kripto paralar yükselecek mi?

Kripto Paralar 2023

Coin Bureau’nun sunucusu popüler analist Guy Turner yakın zamanda önemli bir piyasa değerlendirme oturumuna katıldı. Digital Asset News adlı kanaldaki programa katılan ünlü isim kripto ile olan korelasyonları nedeniyle geleneksel piyasaları izlediğini söylüyor. ABD hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyon gösteren kripto paralar hepimizin malumu. Özellikle ABD piyasalarındaki derin düşüşlerde kripto paraların da eş zamanlı kayıplar yaşadığına şahit olduk. Guy Turner şunları söyledi;

“Fed’den gördüklerimiz ve aldıkları kararlarla ilgili dikkat etmemiz gereken çok şey var. Niceliksel gevşeme eğer gerçekleşirse, bir şeylerin zaten ciddi şekilde yanlış gittiğinin göstergesi olabilir. Gözüm konut piyasası ve borsa gibi şeylerin üzerinde çünkü hisse senetleri ve kripto arasında bir korelasyon olduğu aşikâr.”

Analiste göre 2023 yılında kripto paraların yönünü geleneksel piyasalar belirleyecek.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Peki 2023 yılında kripto paralar ne olacak? Geleneksel piyasalar için yaptığı okumalara göre bizi bu yıl neler bekliyor? Turner, hisse senetleri ve konut piyasaları için kötümser görünümün ortasında, kripto varlıklarının daha fazla kayıp görmesini beklediğini söylüyor. Birçok yatırımcı hızlı toparlanan Bitcoin fiyatının verdiği aşırı iyimserlik nedeniyle altcoinlere girişler yapıyor. Bununla birlikte Bitcoin halen 2017 yılındaki boğa zirvesine yakın seyrediyor.

“Henüz hisse senedi piyasasının bir sonraki ayağını aşağı çektiğini görmedik, ki bence pek çok insan bunu bekliyor, bu yüzden kendimi buna ve büyük olasılıkla konutta da bir krize hazırlıyorum. Bunun bir sonucu olarak ve muhtemelen kriptoya özgü diğer faktörler nedeniyle daha fazla düşüş göreceğiz.”

Bitcoin’in son rallisiyle ilgili değerlendirme yapan analist şunları söyledi;

“En iyi ihtimalle son yükselişin ardından yatay bir seyir görmemiz gerekiyor. Umarım makro durumun iyileştiğine dair bazı işaretler alırız ve ‘Belki de köşeyi döndük’ gibi bir heyecan hissi olur ve belki de döndük, ama yine de bunun piyasalarda etkisini göstermesinin biraz zaman alacağını düşünüyorum”.

Son olarak kripto para yatırımcılarını aceleci davranmamaları konusunda uyarıyor;

“Yatırımcıların, özellikle kripto gibi riskli varlıklar için masaya geri dönmeleri biraz zaman alacak, bu yüzden sabrın en azından önümüzdeki 12 ay boyunca sahip olunması gereken çok önemli bir erdem olacağını düşünüyorum. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmayacak. Hiçbir şey hızlı olmayacak. Çoğu zaman yavaş ilerleyen bir süreç olacak.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü Hedge Fon Uzmanından Kripto Para Yazılım Şirketine Yatırım!
Dünyaca Ünlü Hedge Fon Uzmanından Kripto Para Yazılım Şirketine Yatırım!
CoinGlass Raporladı: Kripto Paralarda Tasfiye Çılgınlığı! Şimdi Ne Olacak?
CoinGlass Raporladı: Kripto Paralarda Tasfiye Çılgınlığı! Şimdi Ne Olacak?
Bitcoin’de (BTC) Alarm Veren Metrik: Satın Alma Sinyali Geldi!
Bitcoin’de (BTC) Alarm Veren Metrik: Satın Alma Sinyali Geldi!
Kripto Para Boğası Başladı Mı? 2 Kritik Direnç ve 721 Günlük Trend!
Kripto Para Boğası Başladı Mı? 2 Kritik Direnç ve 721 Günlük Trend!
Tether’i Kaybetti, İşçi Çıkarttı Ama Bana Mısın Demedi! Bu Altcoin Yüzde 45 Yükseldi!
Tether’i Kaybetti, İşçi Çıkarttı Ama Bana Mısın Demedi! Bu Altcoin Yüzde 45 Yükseldi!
Altcoin Yüzde 179 Yükseldi! Başını Solana Ve Bu 2 Altcoin Çekti! Bağlantılarını Duyunca Şaşıracaksınız!
Altcoin Yüzde 179 Yükseldi! Başını Solana Ve Bu 2 Altcoin Çekti! Bağlantılarını Duyunca Şaşıracaksınız!
Son Dakika! Binance’tan Yatırımcılara Çarpıcı Müjde Geldi! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Binance’tan Yatırımcılara Çarpıcı Müjde Geldi! İşte Ayrıntılar!
Rusya ve İran Düğmeye Bastı! Altın İle Birebir Desteklenen Kripto Para Geliyor!
Rusya ve İran Düğmeye Bastı! Altın İle Birebir Desteklenen Kripto Para Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023