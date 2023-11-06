  Bitcoin’in Fiyatında Patlamaya Hazır Olun! Efsane 2 Analist “Geçmişte Çalıştı Yine Çalışacak” Diyerek Duyurdu!

Bitcoin‘in (BTC) fiyatındaki yükseliş birçok yatırımcıyı heyecanlandırırken yükselişin güç kazanarak devam edeceğine yönelik sinyaller alınıyor. Blockchain veri analizi platformu Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, Bitcoin’de geçmişte büyük rallilere yol açan tarihsel bir yükseliş sinyalinin yandığını bildirdi.

Bitcoin’in Göreceli Güç Endeksi Büyük Patlama Sinyali Veriyor

Glassnode’un kurucu ortakları Jan Happel ve Yann Allemann, Bitcoin’in birden fazla kritik direnç seviyesini geçtiğini ve şu anda momentumu güçlendirme noktasında olduğunu söyledi. Analistler, geleneksel olarak bir varlığın momentumunu ölçmek için kullanılan BTC’nin Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) eğilime dikkat çekti.

Happel ve Allemann Bitcoin’in RSI‘sının şu anda 70 seviyesinin üzerinde olması nedeniyle analistler, geçmişe dayanarak BTC’nin yukarı yönde yeni bir büyük hareket için hazırlanıyor olabileceğini söyledi:

Tescilli rejim değişimimizi analiz ettik ve düşüş ortamından yükseliş ortamına geçmekte olduğumuz sonucuna vardık. Haftalık grafik görüşümüzü destekliyor. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin teyiti eldi, momentum artıyor ve görünüşe göre bu sadece başlangıç. RSI’ın 70’i en son ne zaman geçtiğine dikkat edin, Bitcoin patlayabilir. RSI şimdi aşırı alım bölgesine girmeye başladı ve yükseliş piyasalarında norm olduğu gibi 100 seviyesine doğru yükselebilir. Diğer bir deyişle, yükseliş trendini sürdürdüğü sürece, BTC’nin fiyatı güçlü ralli içinde hareket etmeye meyilli olacaktır.

Analistlere Göre Bitcoin Orta Vadede 32 Bin 700 Dolara Çekilebilir

Analistler ayrıca BTC‘nin geçen yıldan bu yana görülmeyen seviyelere meydan okumaya başladığı için az çok keşfedilmemiş bölgeye geçtiği konusunda uyardı. Glassnode’un kurucu ortaklarına göre en büyük kripto paranın fiyatı artmaya devam etmeden önce 32 bin 700 dolar seviyesine çekilebilir: