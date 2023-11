  Geleceği Bildiği İddia Edilen Simpsons’larda Dikkat Çeken Kripto Para Detayı!

Blockchain ve NFT’ler Simpsonlar‘ın son bölümünde görüldü. ABD’de Pazar günü yayınlanan The Simpsons’ın 35’nci sezonunun 5’nci bölümü olan Treehouse of Horror XXXIV’da “Wild Barts Can’t Be Token” başlıklı bölümünde Bart yanlışlıkla bir NFT’ye dijitalleştirildi.

Birçok İkonik NFT Koleksiyonuna ve Sanatçıya Gönderme Yapıldı

Blockchain ve NFT’ler Amerikan animasyon televizyon dizisi Simpsonlar’ın son bölümünde sahneye çıktı. Sevilen dizinin yazarları 2020 bölümünün ardından kripto para sektörünü parodileştirmek için bir adım daha attı. ABD’de Pazar günü yayınlanan “Wild Barts Can’t Be Token” başlıklı son bölümde Bart yanlışlıkla bir NFT olarak dijitalleştirildi ve Marge onu kurtarmak için Blockchain destekli bir dünyada maceraya atıldı.

Özel bölümde, aralarında Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Beeple‘ın da bulunduğu birçok ikonik NFT ve sanatçıya göndermeler yer aldı. Bölümde aynı zamanda bazı NFT’lerin spekülatif doğasıyla da dalga geçti; Homer başlangıçta Bart’ın dijitalleştirilmesiyle yıkıldı ancak daha sonra Bart NFT’sinin değerinin 1.5 milyon dolar olduğunu görünce kendinden geçti.

2020 yılında Simpsonlar 31’nci sezon 13’ncü bölüm olan Frinkcoin’de Blockchain ve kripto paraların nasıl çalıştığını açıklamıştı. Bölümde Profesör Frink, The Big Bang Theory’de Sheldon Cooper’ı canlandıran televizyonun en sevilen bilim insanı Jim Parsons aracılığıyla Lisa Simpson’a kripto para tanıtımı yapmıştı.

Bazı NFT’lerin Taban Fiyatı Yükseldi

2020-2021 boğa piyasasının gözdesi NFT’ler uzun zamandır ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Simpsonlar’ın son bölümünde NFT’lerin konu alınması birçok NFT koleksiyonunun taban fiyatının yükselmesine neden oldu gibi görünüyor.

Önde gelen NFT veri platformu NFT Price Floor’un sağladığı verilere göre BAYC‘nin taban fiyatı son 24 saat içinde yüzde 1,59 artsa da zirve fiyatların çok uzağında kalmaya devam ediyor. Dahası Mutant Ape Yacht Club‘ın taban fiyatı yüzde 1,83 yükseldi.