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Kripto para piyasası güne yükseliş yönlü bir ivme ile başladı kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kaydettikleri son fiyat hareketlerinin ardından Bitcoin, 28.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken Ethereum (ETH) ise 1800 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Öte yandan kripto analiz platformu Santiment te Ethereum’daki güncel görünümü değerlendirerek kritik verilere ve metriklere işaret etti.

Piyasada Son Durum

Bitcoin’in 28.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), gün boyu kaydettiği değer artışlarının ardından 1800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?

Kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle Ethereum (ETH), sabah saatlerinden bu yana yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %3’lük bir değer artışı kaydederek 1800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki bu yükseliş ivmesi devam ederken kripto analiz platformu Santiment te Ethereum’da kritik metriklere işaret ederek güncel verileri paylaştı. Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı verilere göre borsa dışı ETH arzı, 2015’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa dışı ETH arzının son 8 yılın rekorunu kırdığını belirten Santiment, kripto para borsalarındaki ETH arzının 2015’ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri olan %10,3’e gerilediğini bildirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.