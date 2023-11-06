  Kripto Para Birimleri Yükselecek Mi: 10X Potansiyeli Olduğu İddia Edilen Altcoin’ler 

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Önde gelen uzmanlar Hedera (HBAR), VC Spectra (SPCT) ve ApeCoin’i (APE) mevcut kripto piyasasında takip edilebilecek kripto paralar olarak gösteriyor olabilir. Bu tokenlar iddialara göre yükselişlerini sürdürdükçe 10 kat kazanç sağlayabilir.

HBAR Fiyat Projeksiyonu: Hedera 0,070 Doların Üzerine Çıkacak mı?

Hedera (HBAR) boğaları, Hedera kriptosunun 2023’ün sonuna kadar 0,070 $ seviyesini aşacağına inanıyor. Referans olarak, Hedera (HBAR) Kasım ayının ilk haftasında 0,055 $ civarında işlem gördü, bu da Hedera (HBAR) sahiplerinin% 27,272’lik önemli bir yatırım getirisi bekleyebileceği anlamına geliyor.

Bu iyimser HBAR fiyat tahmini, Hedera’nın (HBAR) saniyede 10.000’e kadar işlemi işleme konusundaki olağanüstü yeteneği gibi faktörlere dayanmaktadır. Ayrıca HBAR boğaları, Hedera (HBAR) ekosistemine yapılan son eklemelerin HBAR’ın pozitif ivmesini sürdürmesini sağlayacağından emin. Örneğin, Hedera (HBAR) 13 Eylül’de son derece başarılı Stablecoin Studio açık kaynaklı SDK’yı piyasaya sürdü.

Bununla birlikte, Hedera (HBAR) ayıları, birçok HBAR sahibinin yakında daha iyi kısa vadeli kazançlar sağlayan seçeneklere geçebileceği konusunda uyarıyor. Yakın zamanda yapılan olumsuz bir HBAR fiyat tahminine göre, Hedera (HBAR) yılın kapanışına kadar 0,040 $ aralığına düşebilir.

VC Spectra (SPCT) ve 2023 Yorumları

VC Spectra (SPCT), yapay zeka algoritmaları ve ticaret sistemleri aracılığıyla mevcut kripto alanındaki en uygun yatırımları tespit eden merkezi olmayan bir hedge fonu olarak tanımlanıyor. Buna ek olarak, ekibin açıklamasına göre VC Spectra’nın (SPCT) kesintisiz protokolü, SPCT sahiplerinin varlıklarını birçok niş pazar ve önde gelen blok zinciri platformları üzerinde çeşitlendirmelerini sağlar.

Ayrıca, iddialara göre VC Spectra (SPCT) son teknoloji bir deflasyonist yakma mekanizmasına sahip ve büyük ICO öncesi indirimlere erişim sağlar. Bununla birlikte, VC Spectra (SPCT) kullanıcıları gelecekteki satışlar için oy hakkı ve üç aylık temettüler ve geri alımlar gibi ödüller de alırlar.

VC Spectra (SPCT), özel tohum satışında 2,4 milyon dolardan fazla para topladı ve iddialara göre yüksek oranda artan talep nedeniyle öngörülen 0,080 dolarlık satış öncesi hedefin üzerine çıkmaya hazırlanıyor. Öte yandan, 0,080 dolarlık hedef, VC Spectra’nın (SPCT) 0,008 dolarlık ilk fiyatından 10 katlık bir artışı temsil ediyor olabilir.

Ayrıca uzmanlar, iddialara göre VC Spectra’nın devrim niteliğindeki özelliklerinin ve gerçek dünyadaki kullanımının, SPCT’nin resmi lansmandan hemen sonra en iyi kripto paralar arasında yer almasını sağlayabileceğine inanıyor. VC Spectra (SPCT) ekibin iddialı açıklamasına göre yükselişini sürdürmeye ve bir sonraki büyük kripto oyuncusu olarak ortaya çıkmaya hazırlanıyor.

ApeCoin Fiyat Tahmini: APE 1,60 Doların Üzerine Çıkabilir mi?

ApeCoin (APE) boğalarına göre, daha geniş bir topluluk içinde ApeCoin üzerindeki olumlu duygular, APE’nin 2023’ün sonuna kadar 1,60 $ eşiğini aşmasını sağlayabilir. Referans olması açısından, ApeCoin (APE) Kasım ayı başında 1,35$ civarında işlem görmüştür; bu da ApeCoin (APE) yatırımcılarının %18,51’in üzerinde kazanç elde edebileceği anlamına gelmektedir.

ApeCoin’in (APE) gelişmiş kullanım durumu, APE sahiplerinin ApeCoin DAO’ya ve çeşitli özel dijital etkinliklere erişim kazanması nedeniyle bu olumlu ApeCoin fiyat tahmininin arkasındaki en önemli faktörlerden biridir.

ApeCoin’in (APE) devam eden genişlemesi, Apecoin meraklılarının APE’yi 2023’te yatırım yapılacak en iyi kripto olarak övmelerinin bir başka nedenidir. Örneğin, Polygon Labs kurucu ortağı Sandeep Nailwal, 11 Ekim’de ApeCoin ekosisteminin büyümesini kolaylaştırabilecek yeni bir Ethereum l2 zinciri önerdi.

Öte yandan, ApeCoin (APE) ayıları, APE’nin meme coin alanındaki daha başarılı projelerden bazılarının gerisinde kalmaya devam edeceğine inanıyor. En son olumsuz ApeCoin fiyat tahminine gelince, ApeCoin (APE) sahipleri önümüzdeki ApeCoin fiyat hareketlerinde 1,10 doların altında düşüşler bekleyebilir.

Piyasa analistleri iddialara göre VC Spectra’yı (SPCT) ApeCoin (APE) ve Hedera’dan (HBAR) daha iyi bir uzun vadeli yatırım olarak önermekte.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.