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  •   Bitcoin ve Ethereum’a Ters Köşe! S&P 500 ve Altın Bu Sefer Öne Çıktı! FOMC Kararı Yeni Bir Kapıyı Mı Araladı?

Bitcoin ve Ethereum’a Ters Köşe! S&P 500 ve Altın Bu Sefer Öne Çıktı! FOMC Kararı Yeni Bir Kapıyı Mı Araladı?

Özet

  • Geçtiğimiz hafta S&P 500, Bitcoin ve Ethereum'dan daha iyi performans gösterdi.
  • Federal Rezerv'in faiz artırımlarını tamamlamış olabileceği görüşü hisse senedi fiyatlarının artmasına yol açtı.
  • Ancak bugün itibariyle Bitcoin ve Ethereum fiyatları S&P 500'ü geride bıraktı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:00
6 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Geçtiğimiz hafta boyunca Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimleri S&P 500 ve altından ayrışarak hareket etti. Peki bu durum önümüzdeki hafta da yaşanabilir mi yoksa bir değişiklik olacak mı?

S&P 500 Ön Plana Çıktı

Geçtiğimiz hafta S&P 500’de önemli bir yükseliş yaşandı. Bu doğrultuda Bitcoin ve Ethereum’dan daha iyi performans gösterdi. Santiment’in paylaştığı trend analizinde, S&P 500 dört günlük süreçte %6’nın üzerinde değer kazandığı ortaya çıktı.

Yaşanan dalgalanmanın sonucu olarak, hisse senedi fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanırken BTC ve ETH gibi kripto para birimlerinin değeri de geride bırakıldı. İlginç olan ise bu kripto para birimlerinin, güçlü fiyat yükselişinin ardından istikrarlı bir hareket sergilediğine dair işaretler bulunuyordu.

S&P 500’deki yaşanan yükselişinde son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) raporu önemli bir rol oynuyor olabilir. Raporda, Federal Rezerv’in mevcut faiz oranını ikinci ay boyunca koruyacağı açıklanmıştı.

Bu karar, Fed’in faiz artırımlarını tamamlamış olabileceği dedikodularının yayılmasına yol açtı. Böyle bir piyasa ortamının oluşacağına dair fikirlere bağlı olarak geçtiğimiz hafta boyunca hisse senedi fiyatlarında kayda değer bir artış yaşandı.

BTC ve ETH Fiyatı Hisse Senedini Yakaladı

Tüm bunlara rağmen bugün itibariyle Bitcoin ve Ethereum fiyat trendleri açısından yeniden S&P 500’ün önüne geçti. Bu durum borsanın kapalı olmasına bağlı Piyasa yeniden açıldığında hisse senedi fiyatlarının artıp artmayacağı belirsizliğini korusa da kripto para fiyatları bu durumdan etkilenmeyerek yükselmeye devam etti.

Bitcoin’de fiyat görece sabit kalırken yazım saati itibariyle 35.000 doların hemen altında işlem görüyordu. Anlık yaşanan düşüşlere rağmen, Bitcoin fiyatını 35.000 dolar seviyesinde tutunmayı başarıyor. Bu güçlü duruş, S&P 500’le kıyaslandığında yükseliş eğiliminin en büyük göstergelerinden birisi olarak kabul edilebilir.

Son olarak en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum’un günlük grafiği incelendiğinde etkileyici performansı dikkatlerden kaçmadı. Yazım saati itibariyle, Ethereum %0,7’lik bir düşüş yaşasa da haftasonu boyunca önemli bir fiyat artışıyla işlem görerek 1.800 dolar seviyesinin hemen altına yerleşti.

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