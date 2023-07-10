Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 30.400 dolarlık desteği geri almakta zorlanıyor. Fed ve BoE’den gelen haberler de iyi değil. İngiltere Merkez Bankası başkanı gündemine kripto paraları alırken Fed üyeleri faiz artırımlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bitcoin henüz son açıklamalara ciddi bir tepki vermiş değil. Ancak Bitcoin ve kripto özelindeki açıklamalar ilerleyen saatlerde ses getirebilir.

Fed Açıklamaları ve Kripto

Fed üyesi Mester yazı hazırlandığı sırada konuşmasına devam ediyor. Temmuz sonunda alınacak faiz kararı öncesinde Fed üyelerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Genel kanaat ay sonunda 25bp daha faiz artışı yapılacağı yönünde. Powell birçok kez daha fazla sıkılaşmanın temkinli bir adım olacağını vurguladı. Mester ise şunları söyledi;

“Faizlerin daha fazla artırılması gelecekte daha fazla eylem riskini azaltacaktır. Fed’in politikası geçmişe nazaran daha az kısıtlayıcı. Enflasyonu düşürmek için Fed’in biraz daha sıkılaşmaya gitmesi gerek. İş dünyası liderlerinin resesyon endişesi azaldı. İşgücü talebi halen arzın üzerinde. Fed sıkılaşma sürecinin sonuna artık çok daha yakın”.

Tüm bu açıklamalar ve son toplantı tutanakları üyelerin Temmuz sonunda 25bp artış konusunda ısrar edebileceğini gösteriyor. Baz etkisiyle düşen enflasyonun Fed üyeleri de farkında ve yapışkan çekirdek enflasyonun çözülmesi için istihdamın ciddi anlamda gevşemesi lazım. Son gelen veriler burada bir gevşemeye işaret etmiyor.

Bitcoin Spekülatiftir

BlackRock, Alman devi Deutsche Bank ve diğerleri kriptoya atlarken İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey gündemine kripto paraları aldı. Geçmişte yapılan açıklamalar onun kriptoya mesafeli olduğunu gösteriyordu. Trilyon dolarlık devlerin bu alana girmesi de pek fikrinin değiştirmemiş. BoE Başkanı birkaç dakika önce şunu söyledi;