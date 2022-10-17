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NFT Sektöründe Devrim Niteliğinde Karar! En İyi Ajans İle Anlaşıldı!

Geçtiğimiz 10 ayda kripto sektörünün yanı sıra büyük bir çöküş yaşamış olan NFT sektörü için yapılan hamleler piyasayı hareketlendirebilir.
21:10
17 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl zirve performans sergileyen NFT sektörünün zor günler geçirdiği şu son dönemde yaşanılan bazı durumlar piyasa için umut vaad eden gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. Edinilen bilgilere göre CryptoKitties ve Dapper Labs’ın kurucu ortağı Mack Flavelle’in Hollywood’un en iyi yetenek ajansı olan WME ile anlaştığını açıklandı.

Konu Hakkında Ne Biliniyor?

Bazıları tarafından NFT’lerin öncüsü olarak kabul edilen Flavelle, insanların bir çizgi film kedisinden esinlenilerek oluşturulan koleksiyonları satın almasına, üretmesine ve satmasına olanak tanıyan bir NFT serisi olan CryptoKitties’i yarattığında, Non-Fungible Token’lerin (NFT) popülaritesinin artmasına yardımcı oldu. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen uzun soluklu oyun 2017 yılında piyasaya sürüldü.

WME, Dwayne “The Rock” Johnson ve Charlize Theron gibi en iyi Hollywood oyuncularını ve Meek Mill ve Alicia Keys gibi müzik sanatçılarını temsil eden, eğlence sektöründeki en güçlü yetenek ajanslarından biri olarak biliniyor.

Bu ajansla anlaşmak Flavelle’in sadece farklı ilgi alanlarına sahip bir ajans tarafından temsil edileceği anlamına gelmiyor. Ajansın ana şirketi Endeavor UFC’nin, profesyonel boğa biniciliği liginin sahibi ve moda şovları düzenliyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda sahip olduğu yüksek profilli müşterilerden oluşan geniş listesi arasında işbirliğini teşvik etmesiyle de tanınıyor.

Şirket Fiyat Düşüşünden Etkilenmedi

Görünüşe göre NFT fiyatlarındaki düşüş bu alana olan ilgiyi azaltmadı ve WME bu yıl Bright Moments, Non-fungible Heroes ve Boss Beauties ile sözleşme imzaladı. WME ayrıca Bored Ape Yacht Club DJ ikilisi Escapeplan ve bu yılın başlarında 100 milyon dolar yatırım alan web3 medya şirketi Pixel Vault’u da temsil ediyor.

Vancouver merkezli Dapper Labs, 2020’de piyasaya sürüldükten sonra NFT pazarının gözdesi olan popüler NBA Top Shot koleksiyonunu üretti. Flavelle aynı zamanda Stoner Cats ve aktör ve sanatçı Jim Carrey’nin Germinations’ı gibi kayda değer koleksiyonlar üreten uçtan uca tam hizmet NFT stüdyosu Big Head Club’ın kurucusu ve CEO’su olarak dikkat çekiyor.

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