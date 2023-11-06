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Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Bir Tarihi An Daha! Almanya’nın Üçüncü Büyük Bankasından Flaş Kripto Para Müjdesi!

Özet

  • Almanya'nın üçüncü büyük bankası DZ Bank, kurumsal müşterileri için kripto para hizmeti sunmaya başladı.
  • Banka bireysel müşterilerinin de kripto paralara doğrudan yatırım yapmaları için hizmetler geliştiriyor.
  • DZ Bank, Blockchain teknolojisi için uzun süredir çalışmalar yapmasıyla biliniyordu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:24
6 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Almanya’nın üçüncü büyük bankası DZ Bank, kurumsal müşterilerinin kripto paralara yatırım yapmasına olanak tanıyan Blockchain temelli dijital saklama platformunu başlattığını açıkladı. DZ Bank ayrıca bireysel müşterilerinin de kripto paralara doğrudan yatırım yapmaları için hizmetler geliştirdiğini de belirtti.

DZ Bank Kurumsal Müşterileri İçin Kripto Para Hizmeti Sunmaya Başladı

300 milyar Euro’yu aşan hacmiyle BNP Paribas ve State Street‘ten sonra Almanya’daki üçüncü büyük saklama kuruluşu ve Alman saklama kuruluşları arasında en büyüğü olan DZ Bank, kurumsal müşterileri için Blockchain temelli kripto para alım satım ve saklama platformunu başlattığını duyurdu.

Bankanın Menkul Kıymet Hizmetleri ve Dijital Saklama Başkanı Holger Meffert konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Önümüzdeki on yıl içinde, sermaye piyasası işlerinin önemli bir kısmının Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) tabanlı altyapılar aracılığıyla işleneceğini varsayıyoruz. Orta vadede DLT’yi mevcut sermaye piyasası süreçlerindeki yerleşik altyapıları tamamlayıcı bir teknoloji olarak görüyoruz.” dedi. Banka, yeni saklama çözümünü işletmek için BT, operasyonlar ve uyumluluk alanlarında onlarca yeni çalışanı işe aldı.

DZ Bank’ın yıllardır Blockchain teknolojisi için çalışmalar yaptığı biliniyordu. 2022 yılında kurumsal müşterileri için dijital saklama platformunu kurmaya başlayan Alman banka devi, başlangıçta kripto menkul kıymetlerini radarına almıştı. Buna, Union Investment ve DZ Bank’ın altı ay önce abone olduğu ve şimdi bankanın kendi gözetimine devredilen Siemens’in kripto tahvili de dahil. Banka, daha önce de Bankhaus Metzler’in kripto fonu hisselerinin ilk harici işleminde takas acentesi ve saklama görevlisi olarak yer almıştı.

Bireysel Müşteriler İçin de Kripto Para Hizmeti Sunulacak

Kurumsal müşterilerin gelecekte Bitcoin (BTC) gibi kripto paralara yatırım yapabilmelerini sağlamak amacıyla DZ Bank, Haziran ayında Alman Federal Finansal Denetim Otoritesi’nden (BaFin) kripto saklama lisansı almak için başvuruda bulundu. Kurumsal müşterilere yönelik çözüme paralel olarak banka, bireysel müşterileri için de doğrudan kripto paralara yatırım yapmalarını sağlayacak hizmetler üzerinde çalışıyor.

Mevcut altyapı sayesinde banka, Avrupa Merkez Bankası‘nın (ECB) büyük hacimli sermaye piyasası işlemlerinin merkez bankası parasıyla gerçekleştirilmesinin denendiği keşif aşamasına da aktif olarak katılabilecek bir konumda bulunuyor.

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