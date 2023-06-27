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Binance Launchpad’deki 34’ncü proje olan Maverick Protocol, geliştiricilerin ve likidite sağlayıcılarının yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve istedikleri Likidite Sağlama (LP) stratejisini kullanmalarını mümkün hale getiren bir birleştirilebilir merkezi finans (DeFi) protokolüdür.

MAV Coin Nedir?

Maverick Protocol, geliştiricilerin ve likidite sağlayıcıların yüksek sermaye verimliliği elde etmelerini ve istedikleri LP stratejisini uygulamalarını mümkün kılan, birleştirilebilir bir DeFi protokolüdür. Maverick Protocol, özünde likidite sağlayıcılarına likiditelerini nereye yerleştireceklerini seçme konusunda daha fazla esneklik sağlayan ve likiditelerinin fiyatı takip etmek için otomatik şekilde hareket etmesine imkan tanıyan ilk Dinamik Dağıtım AMM’si olan Maverick AMM’si ile öne çıkmaktadır.

Maverick Protocol’ün ortaya koyduğu misyon, kullanıcıların likiditelerini en çok iş yapabilecekleri yere koymalarına yardımcı olarak DeFi’dan kaynaklanan verimsizliği ortadan kaldırmaktır. Maverick AMM’si hem sabit ürün hem de aralık AMM’lerin sermaye verimliliğini artıran stratejiler de dahil olmak üzere çok çeşitli LP stratejilerini kolaylaştırarak mümkün hale getirmektedir. Dahası, bir dizi likidite stratejisini yerel olarak otomatikleştiren Maverick Protocol, tüm kullanıcı sınıflarının dinamik yoğunlaştırılmış likiditenin avantajlarından yararlanmasını sağlar.

Maverick Protocol, TVL ve hacim çekmek adına likit stake protokolleri için son derece güçlü bir AMM olduğunu kanıtlamıştır. Maverick AMM’si Mart ayındaki lansmanın ardından oldukça yüksek miktarda wstETH işlem hacmi üretmeyi başarmıştır.

MAV, Maverick Protocol’ünün yerel yardımcı program coin’idir. MAV coin, yönetişim ve oylama olmak üzere iki amaçla kullanılabilmektedir. MAV coin sahipleri, protokol yönetişim kararlarını oylamak için kullanılacak veMAV almak için MAV’larını stake edebilirler. veMAV, protokol teşviklerinin Maverick AMM’si içindeki belirli havuzlara veya pozisyonlara tahsis edilmesi de dahil olmak üzere topluluk oylama hakkı sağlar.

MAV Coin Yorum

Maverick Protocol, yeni protokoller geliştirmek için on-chain (zincir üzeri) likiditeye ihtiyaç duyulurken, protokollerin küresel likidite dağılımlarını hedeflerini karşılayacak şekilde şekillendirmek için hassas teşvikler kullanmalarını sağlayarak öne çıkmaktadır.

Mevcut AMM’lerdeki LP’ler, yalnızca küçük bir LPing stratejisi setine sahip oldukları için kısıtlı kullanım şeklinde sahipken Maverick Protocol, LP’nin araç setine yeni serbestlik dereceleri ekleyerek bu durumu değiştirmiş ve protokollerden teşvik toplaması yapılmasını mümkün hale getirmiştir. Maverick Protocol havuzlarının yüksek yoğunluktaki yapısı, yatırımcıların düşük sapma ile son derece rekabetçi fiyatlandırmalar elde etmelerini sağlar.

ERC-20 token türündeki MAV coin, Binance‘de listelendiğinde ilk dolaşım arzı 250 milyon MAV (toplam coin arzının yüzde 12,50’si) olarak belirlenmiş olsa da toplam ve maksimum arzı 2 milyar MAV’dır. Bir Binance Launchpad projesi olan MAV coin için Binance Launchpool’a 30 milyon MAV (toplam coin arzının yüzde 1,50’si) tahsis edilmiştir.

MAV Coin Nasıl Alınır?

MAV coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmektedir. MAV coin satın almak için öncelikle (yoksa) Binance’e üye olmak ve ardından itibari para yatırmak gerekmektedir. Türk lirası ya da ABD doları gibi bir itibari paranın borsaya yatırılmasının ardından MAV coin’in işlem gördüğü işlem çiftleri aracılığıyla alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Binance’de MAV coin işlemleri 28 Haziran 2023 tarihinde, saat 11.00’da başlayacaktır.