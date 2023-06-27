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Bitcoin madenciliği ve veri merkezi barındırma şirketi Riot Platforms, üretici firma MicroBT’den 33.280 yeni nesil bitcoin madencisi satın almayı kabul etti ve 2024 ortasına kadar mevcut kapasitesini neredeyse ikiye katladı.

163 Milyon Dolarlık Alım!

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre madenciler, MicroBT tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde Riot’un Teksas’taki Corsicana tesisi için 162.9 milyon dolara üretilecek. Yeni makineler kurulduktan sonra Riot’un mevcut kendi kendine madencilik hashrate’inin 20,1 EH/s’ye yükseldiğini görecek. Satın alma sözleşmesi, web sitesine göre Riot’un mevcut 94.176 madencisinde %35 oranında bir artışı temsil ediyor. Riot aynı zamanda MicroBT’den ek 66.650 M56S++ madenciyi aynı şartlar altında güvence altına alma seçeneğine de sahip; bu durum çalıştırıldığı takdirde bilgi işlem gücünü 15,3 EH/sn daha artırarak 35,4 EH/sn’ye çıkarabilir.

Riot’un Corsicana tesisinde kullanılanlar gibi daldırmalı soğutma sistemleri için özel olarak tasarlanıp üretilen yeni madenciler, bugüne kadarki en güçlü ve verimli madenciler arasında yer alıyor. Riot CEO’su Jason Les duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Bu yeni madenciler, tam olarak devreye alındığında Riot’un kendi kendine madencilik kapasitesine 7,6 EH/sn daha fazla katkıda bulunacak ve zaten güçlü olan filo verimliliğimizi yaklaşan Bitcoin yarılanmasından önce daha da artıracak.

MicroBT Açıklamaları!

Bununla birlikte MicroBT COO’su Jordan Chen konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

M56S+ ve M56S++, geliştirdiğimiz en güçlü makineler. Riot tarafından satın alınan tüm makineler Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesisimizde üretilecek ve bu sipariş, Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyüyen imalat işimizi yerine getirmek için yeni personel almamıza ve eğitmemize olanak tanıyarak operasyonlarımızın genişlemesini sağlayacak.

Yeni madencilerin teslimatı Aralık 2023’te başlayacak ve konuşlandırmanın 2024’ün ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor. Mart ayında Riot, Aralık 2022’de sona eren yıl için 259,2 milyon dolar gelir bildirdi. Ayrıca geçen yıl hashrate’ini üçe katladı.