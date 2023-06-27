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Yatırımcılar şimdi Bitcoin’in 30.000 dolarlık desteğinin ne kadar sağlam olduğunu sorguluyor. Bu nedenle, son fiyat rallisine neyin sebep olduğunu analiz etmek, yatırımcılar BTC marjı ve vadeli işlem piyasalarında nasıl konumlandığını anlamak için çok önemlidir.

BTC Yükseliş Sebebi!

Bazı analistler Bitcoin’in son 11 gündeki %21,5’lik artışını BlackRock’un spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusuna bağlıyor. Ancak diğer olaylar, kripto para birimi kazanımlarını artırmış olabilir. Örneğin, 26 Haziran’da Hong Kong’daki HSBC Bank’ın, listelenen üç kripto ETF’sini kullanarak ilk yerel kripto para birimi hizmetlerini başlattığı bildirildi.

Ayrıca, bir Bitcoin vadeli işlem fonu olan ProShares Bitcoin Stratejisi ETF, varlıkları 1 milyar doları aşan 65 milyon dolar ile bir yıl içindeki en büyük haftalık girişini yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk BTC bağlantılı ETF idi ve kurumsal yatırımcılar arasında en popüler olanlardan biri. Ancak daha da önemlisi, ABD kripto düzenleme ortamı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kayıtsız menkul kıymet komisyoncuları olarak faaliyet gösterdiği varsayılan borsaları hedef alan yaptırım eylemleriyle işaretlenen bir sürenin ardından gelişiyor olabilir.

Fed Açıklamaları!

25 Haziran’da Federal Rezerv başkanı Michelle Bowman, finansal kurumların dijital varlıklar da dahil olmak üzere gelişen teknolojiler açısından “denetleyici bir boşlukta” bırakıldığını söyledi. Bowman, politika yapıcıların “genel ancak bağlayıcı olmayan beyanlara” güvendiklerini, bunun da önemli ölçüde belirsizlik bırakarak ve önemli yatırımlar yapıldıktan sonra yeni iş gereksinimleri dayattığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bir yasa tasarısı, SEC’in düzenlenmiş bir alternatif ticaret sistemi olarak dijital varlık ticaret platformlarının kaydını reddetmesini yasaklamayı amaçlıyor. 2 Haziran’da yayınlanan yasa teklifi, bu tür firmaların “dijital emtialar ve ödeme stablecoin’leri ” sunmalarına izin verecek.

Şimdi, profesyonel yatırımcıların gelişmiş düzenleme perspektifleri ve oldukça büyük bir kurumsal giriş arasında nasıl konumlandığını daha iyi anlamak için Bitcoin ölçümlerine bakalım. Marj piyasaları, yatırımcıların pozisyonlarını güçlendirmek ve kripto para ödünç almalarına izin verdiği için profesyonel yatırımcılara nasıl konumlandığına dair fikir verir. Örneğin OKX, stablecoin/BTC oranına dayalı bir marj kredisi göstergesi sağlar. Yatırımcılar, Bitcoin satın almak için sabit para ödünç alarak risklerini artırabilir. Öte yandan, Bitcoin ödünç alanlar yalnızca bir kripto para biriminin fiyatının düşmesi üzerine yoğunlaşabilirler.