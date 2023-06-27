Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeni haftada da 30.000 doların üzerinde tutunmayı başarıyor ve altcoin yatırımcıları bu durumdan mutlu. Peki kral kripto para birimi için heyecan verici yükseliş devam edecek mi? Poppe ve Kale kripto yatırımcılarının yakından izlediği 2 uzman isim ve tahminlerinde birçok kez başarılı oldular. Peki piyasayla ilgili güncel bakış açıları bize ne anlatıyor?

Kaleo Güncel Bitcoin Tahmini

Kral kripto para birimi için ünlü analistin tahmini yükselişin devam edeceği yönünde. Birçok uzman 27.000 dolar seviyesine yeni bir düzeltme beklerken Kaleo daha fazlasının yaklaştığını düşünüyor. Ünlü analistin 100 bin dolar için hedef tarihi ise 2025 başı. Ancak 2024 sonunda da bu kritik eşiğin aşılabileceğini söyledi.

Kısa vadeli beklentisini aşağıdaki grafikle birlikte paylaştı. Uzman isim 38.000 doların Bitcoin fiyatı için gerçekçi bir hedef olduğunu söylüyor.

Eğer 28.000 dolar üstünde kalabilirse Bitcoin (BTC) 38.000 dolar hedefine koşabilir.

Uzman Analist Güncel Kripto Tahmini

Hızlı yükselişleri önceden göremese de genel trendleri başarıyla tespit edebilen Poppe iki senaryoya dikkat çekti. Daha önceki tahminlerinde 31.000 dolar üstü kapanışlar yaparsa hızlı yükseliş evresine geçebilir demişti. Poppe bugün açıklanacak olan tüketici güven endeksinin fiyatta dalgalanmaya neden olabileceğini savundu.

Eğer CB Türketici Güven Endeksi beklenti üstü gelirse BTC fiyat 29.149 dolara kadar ani bir mini düzeltme yaşayabilir. Ancak tersi senaryoda 31.000 dolara bir test göreceğiz.

Diğer taraftan Cuma günü açıklanacak olan PCE verisi yatırımcılar için kritik öneme sahip. Enflasyon için de öncü göstergelerden olan PCE Temmuz ayında Fed’in atacağı faiz adımıyla ilgili önemli bir sinyal verebilir. Fed Başkanı Powell ay sonundaki toplantıya kadar gelecek verilere göre karar vereceklerini söylemişti. Eğer enflasyon ve öncü göstergelerinde bari yükselişler görmezse Fed’in önümüzdeki toplantıyı da pas geçtiğini görebiliriz. Özellikle ekonomideki zayıf ancak devam eden daralma Fed’i sakin kalmaya zorluyor.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.400 dolardan alıcı buluyor.