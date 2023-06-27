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  •   Piyasadaki Yükselişe Rağmen Değer Kaybetmeye Devam Ediyor: XRP Yeniden Kritik Seviyelerde!

Piyasadaki Yükselişe Rağmen Değer Kaybetmeye Devam Ediyor: XRP Yeniden Kritik Seviyelerde!

Özet

  • Kripto para piyasası, Spot Bitcoin ETF'i rüzgarının etkisiyle geçen haftadan bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.
  • Ancak bu yükseliş ivmesine karşın değer kaybetmeye devam eden XRP, bu süreçte piyasadan negatif ayrıştı.
  • XRP, geçen haftadan bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte yeniden 0,5 dolar seviyesinin altına geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:48
27 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, BlackRock ve WisdomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin Spot Bitcoin ETF‘i başvuruları ile geçen haftadan bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakalasa da XRP, son 1 haftada piyasadan negatif ayrıştı ve yeniden 0,5 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. XRP, aynı zamanda CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

XRP Yeniden Kritik Seviyelere Geriledi

Kripto para piyasası, geçen hafta yaşanan güncel gelişmelerin ve piyasalarda oluşan Spot Bitcoin ETF’i rüzgarının etkisiyle yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), piyasadaki bu yükseliş eğiliminin de etkisiyle kısa bir süre içerisinde 30.000 doları aşmayı başardı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi bu süreçte yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bu süreçte kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de önemli artışlar kaydedildi.

Ancak XRP, kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimine karşın son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde de düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti ve piyasadan negatif ayrıştı.

Değer Kaybı Devam Ediyor

Kripto para piyasası, Spot Bitcoin ETF’i rüzgarının etkisiyle yükseliş yönlü bir ivme yakalarken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %15’e yakın bir değer artışı kaydederek kısa bir süre içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Ancak çoğu kripto para biriminin çeşitli oranlarda değer artışları kaydettiği zaman dilimi içerisinde XRP, değer kaybetmeye devam etti.

XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %0,7’lik bir değer kaybı kaydederek 0,5 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi ve 0,48 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Aynı zamanda CMC verilerine göre XRP, piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para birimi arasında, son 1 haftada yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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