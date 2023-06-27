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Bitcoin (BTC) 30.000 dolar üzerinde yatay seyre geçerken altcoinlerden beklenen yükseliş bir türlü gelmedi ve kripto para sektörü belirsizlik içerisinde gibi duruyor. Bu esnada altcoinlerden gelecek müjdeli bir haber ise kripto para sektörünün geneli için ciddi bir rallinin kapılarını aralayabilir. Bunlardan birisi ise kesinlikle XRP olarak biliniyor.

XRP ve ETH Köprüsü Tamam!

Toplam piyasa değerine göre en büyük altıncı kripto para birimi olan XRP, büyük güne adım adım yaklaşıyor. Ripple ve SEC davası kadar önemli olmasa da teknik açıdan XRP yatırımcılarının son dönemde beklediği en önemli gelişme olan Ethereum yan ağı, hayata geçirilecek gibi gözüküyor. Perrsyst isimli yazılım şirketi, Ripple için Ethereum uyumlu bir yan ağ geliştirmeye başlamıştı ve beklenen gün çok hızlı yaklaştı.

2022’nin Ekim ayında başlayan çalışmalarda ilk aşama tamamlandı ve XRPL devnet üzerinde çalışmalar hız kazandı. Bu sayede aslında geliştiriciler, XRPL’in özelliklerine erişip, Solidiy temelli akıllı kontratları XRPL ağı üzerinde hayata geçirilebilecek. Bu aynı zamanda EVM uyumlu bir ağ ve XRP ile ETH arasında büyük bir bağ kuruyor.

XRP İçin Büyük Tarih: Üçüncü Çeyrek, 2023

XRP tabanlı EVM uyumlu yan ağ, Tendermint protokolü için hazırlandı ve saniyede 1.000’den fazla işlem kapasitesine sahip. EVM yan ağı, dün itibarıyla ikinci aşamaya geçiş yaptı ve şu an devnet V2 ile yoluna devam ediyor. Bu, XRP için büyük bir gelişme ve artık XLS-38d özelliği desteklenirken, XRP’nin yanı sıra çeşitli ERC-20 token transferleri de aktif hale getirildi.

Geliştiriciler tarafından da bunun için net tarih paylaşıldı. İkinci aşamaya geçilmesinin ardından geriye sadece üçüncü ve final aşaması kaldı. Bunun, Temmuz ayında denetimlerinin tamamlanarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu da aslında üçüncü çeyrek içerisinde XRP yatırımcılarının beklediği büyük gelişmenin hayata geçirileceği anlamına geliyor. Net tarih olarak ise RippleX’in duyurusu takip edilebilir. RippleX ekibi, XLS-38d köprüsünün ana ağda onaylanmasından sonra her şeyin tamamlanmış olacağını vurguladı. XRP ağını kullanan yatırımcılar da böylelikle ETH ağının özelliklerinden faydalanabilecekler.