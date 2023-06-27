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Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) yeniden 30.000 dolar üzerine çıkmasını sağlayan BTC ETF başvuru haberleri, sektörü ayakta tutmakta zorlanıyor. BlackRock ile başlayan BTC ETF silsilesi daha sonra başka kurumlar ile devam etse de bu haberlerin etkisini kaybetmeye başladığı söylenebilir. Şimdi ise bütün piyasa bunların onaylanıp onaylanmayacağına odaklandı ve beklemeye başladı. İçeriden bir kişi ise BTC ETF’leri hakkında çok umut verici bir açıklamada bulundu.

BTC ETF İçin Onay Bekleniyor

Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci stabil coin olan USDC’nin arkasındaki Circle’ın CEO’u Jeremy Allaire, kritik bir açıklamada bulundu. Allaire, finansal düzenleyicilerin geçmişteki endişelerinin karşılandığını ve artık BTC ETF’lerinin reddedilmesine dair sebep olmadığını belirtti. Allaire, bu kapsamda ETF’lerin onaylanmasını bekliyor.

“Bence, böyle bir şeyi (BTC ETF) destekleyecek şekilde daha olgun bir piyasa yapısı konusunda gelişmeler var. Olgun spot piyasalara, iyi düzenlenen emanet çözümleri altyapısına ve güzel bir piyasa gözlem durumuna sahibiz. Geçmişteki endişelerin birçoğu giderildi ve aslında bu tür yatırım ürünlerinin genel yatırımcıya sunulması daha olası bir hale geldi.”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock’ın yanı sıra Invesco’dan da BTC ETF başvurusu aldı. Birçok analist aslında piyasa gözlem araçları geliştirdikten sonra BTC ETF onayı geleceğine inanıyordu ve bunun örnekleri görüldü. Kanada, Ontario içerisindeki finansal düzenleyiciler de aslında BTC ETF onayından önce daha olgun bir piyasa görmek istemişti ve buna ulaştılar.

ProShares BTC ETF’i Yatırımcı Çekiyor

ProShares’in Bitcoin Strategy ETF isimli ETF’i ise vadeli işlem kontratlarını kapsıyor ve bunun bir yılda 65 milyon dolardan fazla sermaye topladığı biliniyor. Bu da yatırımcıların BTC odaklı yatırım ürünlerine ilgisinin hala devam ettiğine arttığına işaret etmekte. Henüz ABD içerisinde spot BTC ETF onayı olmadı ve bunun gelmesi kripto para sektörü için çok şeyi değiştirip yeni bir boğa rallisini tetikleyebilir. Aslında tam olarak bu durumdan ötürü BTC ETF onayı piyasa geneli büyük bir “tabu” haline geldi ve yeni boğanın anahtarı olarak görülüyor.