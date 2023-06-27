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  •   Dev Kripto Para Şirketi Fireblocks’dan Heyecan Verici Duyuru! Google, Amazon, Alibaba ve Daha Nicesi!

Dev Kripto Para Şirketi Fireblocks’dan Heyecan Verici Duyuru! Google, Amazon, Alibaba ve Daha Nicesi!

Özet

  • Fireblocks, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Thales ve Securosus için destek sunmaya başladı.
  • Bu hamle, Fireblocks'un hizmetlerini genişletme ve kurumsal müşterilere bulut tabanlı çözümler sunma stratejisinin bir parçası.
  • Fireblocks, bugüne kadar 50'den fazla büyük finans kuruluşunu kripto para sektörüne dahil etti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:07
27 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Şimdiye kadar 50’den fazla büyük finans kuruluşunun kripto para sektörüne geçişine yardımcı olmasıyla bilinen önde gelen kripto para altyapı sağlayıcısı Fireblocks, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Thales ve Securosus için desteğini duyurdu.

Dünyanın En Büyükleri İçin Destek Geldi

Kripto para saklama ve altyapı teknolojisi sağlayıcısı Fireblocks, bugün yaptığı açıklamada dünyanın önde gelen bulut hizmeti sağlayıcıları Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Thales ve Securosus için destek sunmaya başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir şirket sözcüsü, bu hamlelerin Fireblocks’un hizmetlerini daha geniş bir işletme yelpazesi için erişilebilir hale getirme çabasının bir parçası olduğunu ve bilgi teknolojisi altyapısını kurum içi ve bulut tabanlı çözümlerde konuşlandırarak banka pazarına hizmet etmesine imkan tanıdığını söyledi.

Kurumsal platform, yeni bulut hizmeti sağlayıcıları desteğiyle birlikte bulut endüstrisinin pazar payının çoğunluğunu kapsamına almış oldu.

Devleri Kripto Para Sektörüne Getirdi

Fireblocks, altyapı desteği sağlayarak bugüne kadar aralarında BNY Mellon, BNP Paribas ve Avustralya’nın en büyük bankalarından olan ANZ Bank‘ın da bulunduğu 50’den fazla büyük finans kuruluşunu kripto para sektörüne dahil etmesiyle biliniyor. Şirketin müşterileri arasında Robinhood ve fintech şirketi Revolut da yer alıyor.

İsviçre merkezli şirket, 2022’nin Aralık ayında kripto para cüzdanları ve kripto para saklama süreci için bir güvenlik standardı olarak inşa edilen ve türünün ilk örneği bir sertifika olan Cryptocurrency Security Standard‘ı (CCSS) alarak o dönem birçok yerde manşet olmuştu. Fireblocks’un  Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, Thales ve Securosus için destek sunmaya başlaması şirketin yeniden gündem olmasına neden olmuş oldu.

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