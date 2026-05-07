Core Scientific ilk çeyrekte 347,2 milyon dolar zarar açıkladı gelir rekoru kırdı

Core Scientific, 2024’ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde toplamda 347,2 milyon dolar zarar etti. Gelirdeki artış ise dikkatlerden kaçmadı; gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre yükselerek 115,2 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin madenciliğinden yapay zekaya geçiş

Bir zamanlar Bitcoin madenciliğinde önde gelen şirketlerden biri olarak bilinen Core Scientific, artık madencilik faaliyetlerinden elde ettiği gelirde düşüş yaşıyor. Şirket, yılın ilk üç ayında toplam 2.385 Bitcoin satışı gerçekleştirerek 208,3 milyon dolar gelir elde etti. Ancak aynı zamanda, madencilik ile ilgili varlıkların değerinde 266,5 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi.

Madencilikten elde edilen gelir, önceki yıl aynı döneme göre yüzde 55 azalışla 30,1 milyon dolara geriledi. Şirket bu düşüşün, çıkarılan Bitcoin miktarındaki yüzde 45’lik azalma ve ortalama Bitcoin fiyatındaki yüzde 18’lik gerilemeden kaynaklandığını belirtti.

Core Scientific, “Bitcoin satışlarımız, sermaye giderlerini ve diğer nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı. Bu yaklaşım, son dönemde birçok madencilik firmasının yapay zekaya yönelik veri merkezi yatırımı için kripto varlıklarını değerlendirmesiyle benzerlik gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Colocation gelirlerinde büyük sıçrama

Şirketin colocation (barındırma) tarafındaki gelirlerinde ise çarpıcı bir artış yaşandı. Geçtiğimiz yıl bu alandaki gelir yalnızca 8,6 milyon dolarda kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde rakam 77,5 milyon dolara yükseldi. Böylece colocation, Core Scientific’in en büyük iş kolu haline geldi.

Mart sonu itibarıyla Amerika’daki yedi eyalette 10 veri merkeziyle faaliyet gösteren şirket, toplamda yaklaşık 1,9 gigawatt brüt elektrik kapasitesine ve 1,3 gigawatt kiralanabilir müşteri elektrik gücüne sahip olduğunu bildirdi.

CoreWeave ile stratejik büyüme ve finansman hamleleri

Core Scientific, yüksek yoğunluklu barındırma segmentindeki ilk büyük anlaşmasında, CoreWeave ile olan sözleşmesinin mart ayı itibarıyla 590 megawatt seviyesine genişlediğini duyurdu. Şubat 2025’te planlanan genişlemeyle, CoreWeave’in Core Scientific bünyesindeki toplam altyapı anlaşması 590 megawatta ve 12 yıllık vadede toplam 10,2 milyar dolar öngörülen gelire ulaşacak.

Şirket, yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarını hızlandırmak için 7,75 faiz oranlı ve 3,3 milyar dolar tutarında teminatlı tahvil satışı tamamladı. Buradan elde edilen gelir, veri merkezi projelerine ve bir milyar dolarlık kredi borcunun geri ödemesine harcanacak.

Ayrıca, ilk çeyrekte tek bir barındırma müşterisi toplam cironun yüzde 67’sini oluştururken, bu oran bir yıl önce yüzde 11 seviyesindeydi. Bu durum, yüksek müşteri yoğunlaşmasının sürdüğünü gösteriyor.

Şirket, 2024 başında iflas koruma sürecinden çıktıktan sonra yeniden yapılanma yoluna gitti. Şirketin yapay zekaya yönelme kararı, kısa süre önce gerçekleşmeyen yaklaşık 9 milyar dolarlık CoreWeave’in tüm hisselerle devralma girişiminin ardından yatırımcıların yakın takibine girdi. Core Scientific, bu alanda enerjiye erişimini yapay zeka alanında uzun vadeli gelir fırsatına dönüştürmeye çalışan öncü kripto madencisi örneklerinden biri haline geldi.

Mart sonu itibarıyla şirketin toplam likiditesi 1,04 milyar dolar olarak açıklandı. Bunun 1,01 milyar doları nakit, 37,3 milyon doları ise Bitcoin’den oluşuyor.