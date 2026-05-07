XRP 1,43 doları aştı haftalık %4,8 yükseliş sonrası 1,60 dolar hedefi konuşuluyor

Kripto para piyasasında son günlerde öne çıkan varlıklardan biri XRP oldu. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen XRP, güçlü bir teknik formasyonun kırılmasıyla yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladı. Analist Emilio Bojan’a göre, yaşanan yukarı yönlü hareket, XRP’de yeni bir ivmenin başlangıç noktasını işaret ediyor.

Teknik görünüm ve direnç seviyeleri

XRP, yakın dönemde “bull flag” adı verilen yükseliş bayrağı formasyonunu yukarı kırarak dikkat çekti. Fiyat geçen hafta yüzde 4,81’lik artışla 1,43 dolara yükseldi. CoinCodex verilerine göre, bu yükseliş son yedi günün en dikkat çekici fiyat hareketlerinden biri olarak öne çıktı.

Daha önceki yükseliş dalgasında XRP yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Ardından gelen kısa süreli konsolidasyon ise yatırımcıların kâr satışları sonrası yeni bir yön arayışı olarak yorumlandı. Teknik analizlere göre, formasyon beklendiği gibi çalışmaya devam ederse, bir sonraki hedef 1,60 dolar bandında yoğunlaşıyor. 1,66 dolar ise güçlü bir direnç bölgesi olarak izleniyor.

Teknik analizlerde yükseliş bayrağı formasyonu belirginleştiğinde, genellikle güçlü bir ralliyle başlayan hareket gözleniyor, ardından daha yatay ve dalgalı bir süreç izleniyor. Fiyatın bu aralıktan tekrar yukarı çıkması, genel yükseliş trendinin sürdüğüne yönelik önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.

Analist Emilio Bojan, teknik görünümün güç kazandığını ve “XRP’nin yeniden güçlü bir momentum kazandığını” vurguladı.

Likidite koşulları ve fiyat dalgalanması

Piyasanın teknik tarafı kadar likidite yapısı da öne çıkıyor. XRP’nin likiditesi son yılların en düşük seviyesine indi. Likiditenin azalmasıyla birlikte emir defterlerindeki derinliğin zayıfladığı, bu durumun hem yukarı hem aşağı yönlü hareketleri daha sert kılabileceği değerlendiriliyor.

Bu likidite daralmasında, alıcıların ortaya koyduğu baskı fiyat hareketlerini büyütme eğilimi gösterebilir. Dolayısıyla, yukarı yönlü bir hacim artışı gerçekleşirse XRP fiyatında beklenenin üzerinde hızlı değişimler meydana gelebilir.

Kurumsal talebin etkisi güçleniyor

Son dönemlerde perakende yatırımcıların yanı sıra kurumsal alımların da hızlandığı görülüyor. Özellikle XRP ETF’lerine Nisan ayında 81,59 milyon dolarlık net giriş kaydedildi. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığını artırdığını ve fiyat davranışları üzerinde etkisinin büyüdüğünü gösteriyor.

Önceki döngülerde piyasa daha çok bireysel yatırımların etkisindeyken, son dönemde ardı ardına gelen kurumsal girişler, fiyattaki istikrar ve yön belirleme açısından daha dengeli bir tablo oluşturdu. Teknik kırılma ve azalan likidite ile birleşen bu kurumsal hareketlilik, fiyat hareketlerinde daha hızlı değişimlerin önünü açabilir.

Ancak analistler, fiyatın 1,42–1,43 dolar aralığı üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini belirtiyor. Eğer alıcılar baskın kalır ve işlem hacmi güçlenirse, 1,60 dolara yükseliş teknik açıdan mümkün görünüyor. Ancak mevcut destek seviyesinin kaybedilmesi, fiyatın bir süre daha yatay seyretmesine yol açabilir.

Kısacası XRP şu anda, teknik gösterge ve işlem hacminin güç kazandığı kafa kafaya dengeli bir noktada bulunuyor. Önümüzdeki günlerde volatilitenin artabileceği ifade ediliyor ve yatırımcılar XRP’nin destek seviyesini koruyup koruyamayacağını yakından takip ediyor.