American Bitcoin ilk çeyrekte 81,8 milyon dolar zarar açıkladı BTC rezervi 7.021’e yükseldi

ABD merkezli Bitcoin madenciliği ve hazine yönetimi şirketi American Bitcoin, 2026 yılının ilk çeyreğinde 81,8 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket, 2025’in son çeyreğinde ise 59,5 milyon dolar zarar kaydetmişti. American Bitcoin, Eric Trump’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı ve özellikle son dönemde kurumsal Bitcoin rezervleriyle dikkat çeken bir şirket olarak biliniyor.

Madencilik gelirlerinde düşüş ve işletme giderlerinde artış

İlk çeyrekte madencilikten elde edilen gelir 62,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki çeyrekte 78,3 milyon dolardı. Toplam işletme giderleri ise 150,7 milyon dolara ulaştı. Şirketin finansal performansındaki bu gerilemede Bitcoin fiyatındaki yaklaşık yüzde 22’lik düşüş ve dijital varlık rezervlerindeki değer kayıpları etkili oldu. Özellikle raporda, varlık rezervlerindeki değer düşüşüne bağlı 117,2 milyon dolarlık bir olumsuz etki vurgulandı.

CryptoAppsy verilerine göre, şirketin toplam Bitcoin varlığı çeyrek sonunda 7.021 BTC’ye yükseldi. Mart ayı kapanışında, bu rezerv hem madencilik kapasitesinin hem de hazine stratejisinin genişlediğini gösterdi.

Rekor BTC üretimi ve stratejik alımlar

American Bitcoin, yılın ilk üç ayında toplam 817 BTC üreterek şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik madencilik miktarına ulaştı. Buna ek olarak 803 BTC daha satın alan şirket, stratejik rezervini güçlendirdi ve kurumsal Bitcoin biriktiren en büyük şirketler arasına girdi. CEO Mike Ho, açıklamasında nakit satışı yapılmadığını ve temel iş kollarında karlılığın korunduğunu vurguladı.

Şirketin CEO’su Mike Ho, “FASB muhasebe standartlarının gerektirdiği nakde çevrilmeyen değerleme ayarlamaları hariç tutulduğunda, American Bitcoin temel faaliyetlerinden karlılığını sürdürüyor. Çeyrek boyunca herhangi bir Bitcoin satışı da gerçekleşmedi.” ifadelerini kullandı.

Şirketin madencilik operasyonları, zorlu piyasa koşullarına rağmen brüt marjı yüzde 50’nin üzerinde tutmayı başardı. Enerji maliyeti ve verimliliğe odaklı stratejiler sayesinde bir Bitcoin üretim maliyeti bir önceki çeyrekte 46.900 dolarken 2026 ilk çeyreğinde 36.200 dolara kadar geriledi.

Eric Trump: “Küresel çapta ilk 20’nin içindeyiz”

Kurucu ortak Eric Trump, bu dönemin şirketin ölçekli ve verimli Bitcoin toplama kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, American Bitcoin’in sadece sekiz ay gibi kısa bir sürede borsada işlem gören şirketler içinde dünya genelinde en büyük 16. Bitcoin tutucusu haline geldiğine dikkat çekti.

Eric Trump, şirketin spot piyasa fiyatlarının yüzde 47 altında BTC üretebildiğini ve stratejik rezerv hacmini sürekli artırdığını aktardı.

Şirket hisseleri, çarşamba günü yüzde 1,63 artarak 1,25 dolardan günü kapattı. Son bir ayda yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan hisse, son altı ayda ise yüzde 72’ye yakın bir düşüş yaşadı.